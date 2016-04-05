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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6580658165826583>
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:50

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  detroytred написав:Ну ладно бусики, як примус, але вогонь на ураження (в колінку) -- це вже за межами усього.
...краще колінко якогось законотворця :mrgreen: - який пише тупі закони, типу 36-48міс і т.д? :mrgreen:

У нас війна чи ні ?

Бо як писати, що ми тут всі в тилу по кабакам сидим, то у нас війна

А як бажання демобілізації, то у нас не війна
В тилу є ким нас замінити, чи нема? :D

Якщо є, чому до сих пір не замінили і, навіть, завтра ще не замінять?
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:53

  Успіх написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:...краще колінко якогось законотворця :mrgreen: - який пише тупі закони, типу 36-48міс і т.д? :mrgreen:

У нас війна чи ні ?

Бо як писати, що ми тут всі в тилу по кабакам сидим, то у нас війна

А як бажання демобілізації, то у нас не війна
В тилу є ким нас замінити, чи нема? :D

Якщо є, чому до сих пір не замінили і, навіть, завтра ще не замінять?

У нас війна чи ні ?
Відповідай конкретно, а не крути дупою
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:55

Треба ще на вчора, а на завтра ще не буде!

  vitaliiangel написав:
Під час зустрічі президента Володимира Зеленського із головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним 29 січня між ними виникли розбіжності через погляди щодо мобілізації, а сама – скільки військовослужбовців Україні потрібно призвати цього року. Про це пише видання The Washington Post із посиланням на джерела.

Залужний запропонував мобілізувати близько 500 тисяч осіб, цифру, яку Зеленський вважав недоцільною з огляду на дефіцит форми, зброї та навчальних приміщень, а також потенційні проблеми, пов’язані з мобілізацією.

Сук.а!
ДВА роки йде повномасштабна війна, а вони тільки почали торгуватись, скільки треба мобілізувати?!
Дбйби!!!
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:59

  pesikot написав:Відповідай конкретно
Я відповідаю конкретно лише тет-а-тет тут, в бліндажі ;)
Завтра приїдеш, чи післязавтра?
Слов'янськ? Лиман? Святогірськ?
Де по тебе виїхати/забрати до мене?
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:59

  detroytred написав:
  Banderlog написав: а толку з здоровя ухилянта? Одному прострелять 10 бігати перестануть. :lol:
Гнати кажете таких з зсу? :lol:
а кого замість нього? Вас? Мене? Дестроярда?
Потянете командування 5 тьма тисячами мобілізованих?

Тут два аспекти:
1. Розглядати людину з точки зору толку-користі - це шлях до Матриці з батарейками.
2. Починати прострілювати колінки громадянам - це шлях до розстрілів за три колоски.

Ну ладно бусики, як примус, але вогонь на ураження (в колінку) -- це вже за межами усього.
Тим паче що чому цей комбриг не пропонує його ввести у себе в бригаді, наприклад, за відмову від виконання наказу або крадіжку?

ну перше то так і розглядають в армії. Чуть шо якийсь прокол і одразу ппитання -нахєр ти мені тут нужен такий красівий?
Чого так само не мож ставити питання щодо цивільного?
Бо в нього артріт? Він старий? Здобуває вищу освіту?
Та мені похєр!
Он в нас снайперші, 24 роки , ногу одірвало.
Вона значить менш цінна ? Бо здорова? І доброволець?
Цей комбат звичайно про колінку поки триндить.
Проговорює проблему з суспільством. Здійснює пошуки рішення проблеми з масовим ухилянством. Нащупує границі прийнятності
Іде процес розширення очка овертона :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:01

  pesikot написав:Блядь ... это не командир - это мудила в погонах, которых хочет проявлять свою власть.
Его надо гнать сцаными тряпками из ЗСУ за такие заявления


Да хуже - он просто агент Кремля, облегчает им работу. Очень сильно удивлюсь если те это его видео еще не перевели на английский и не крутят через подконтрольные медиа по всей Европе (где бы он кстати уже давно сидел бы в тюрьме только за такие заявления по статье "экстремизм") с идеей "смотрите кому вы помогаете".
Востаннє редагувалось katso в Сер 31 січ, 2024 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:03

  Banderlog написав: І звідки така певність, що український солдат воює за демократію і ліберальні цінності?

Цікавий момент!

В отому інтерв'ю вище ротний сказав, що всл воюють за Україну. Але не за ту Україну, яка є (тобто з нинішніми недоліками), а за майбутню (без них). І коли війна скінчиться, то вони будуть вимагати-добиватись оцього.
М'яко кажучи, в мене виникли сумніви...
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:03

  katso написав:
  pesikot написав:Блядь ... это не командир - это мудила в погонах, которых хочет проявлять свою власть.
Его надо гнать сцаными тряпками из ЗСУ за такие заявления


Да хуже - он просто агент Кремля, облегчает им работу. Очень сильно удивлюсь если те это его видео еще не перевели на английский и не крутят через подконтрольные медиа по всей Европе (где бы он кстати уже давно сидел бы в тюрьме только за такие заявления) с идеей "смотрите кому вы помогаете".

это грязная технология, вряд ли престижные сми начнуть пачкать в таком руки, а вот если топ чиновник такое ляпнет небольшой резонанс возможен.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:05

  Успіх написав:
  pesikot написав:Відповідай конкретно
Я відповідаю конкретно лише тет-а-тет тут, в бліндажі ;)
Завтра приїдеш, чи післязавтра?
Слов'янськ? Лиман? Святогірськ?
Де по тебе виїхати/забрати до мене?

Тобто, ти крутишь дупою ... з приводу війни
У тебе війни немає

Це тобі весело ...

А ти, готовий, коли тебе замінять, платити податки в повному обсязі, ще додатково донатити на ЗСУ, не меньше 5000 грн кожного місяця ?

Так чи ні ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:07

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:


Блядь ... это не командир - это мудила в погонах, которых хочет проявлять свою власть.
Его надо гнать сцаными тряпками из ЗСУ за такие заявления


PS. І нагадую, військовий повинен мати розум.
Що зробити, що сказати, про що промовчати

Звичайно, якщо ви підтримуєте простріл колін цивільних, то питань до вас у мене - немає. Я про таких вже написав

а я вам нагадую шо військові не якісь кіборги з програмою захисту цивільних.

А що ти тоді захищаешь, якщо не цивільних ?

Себе коханого ? своє єго ?
представляєш? Іменно ! В першу чергу себе коханого!
Я егоїст. Люблю гроші. Ще люблю бухать і є-сь! Це моя мотивація як пряник. А кримінальна відповідальність як батіг. Ще можу поняти необхідність захищати побратима. А захист непридатних з артрітом нехай здійснює хтось другий :lol:
Banderlog
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