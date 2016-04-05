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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6580658165826583
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:12

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:Відповідай конкретно
Я відповідаю конкретно лише тет-а-тет тут, в бліндажі ;)
Завтра приїдеш, чи післязавтра?
Слов'янськ? Лиман? Святогірськ?
Де по тебе виїхати/забрати до мене?

Тобто, ти крутишь дупою ... з приводу війни
У тебе війни немає

Це тобі весело ...

А ти, готовий, коли тебе замінять, платити податки в повному обсязі, ще додатково донатити на ЗСУ, не меньше 5000 грн кожного місяця ?

Так чи ні ?

Купуй квиток до Слов'янська!
Чесно і конкретно я відповідаю тільки тет-а-тет у бліндажі! :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:15

  Banderlog написав: ну перше то так і розглядають в армії. Чуть шо якийсь прокол і одразу ппитання -нахєр ти мені тут нужен такий красівий?
Чого так само не мож ставити питання щодо цивільного?
Бо в нього артріт? Він старий? Здобуває вищу освіту?
Та мені похєр!

Тому що
Бо саме в армії жорсткий примус є нормою.
В армії, а не на цивілці.

Можна звісно і всю країну зробити армією. Ви не проти, а от цивільні проти.
І який вихід?

Тут знов оті самі хатєлки...
Комбриг озвучив свою хатєлку. Ще й до інших!!!!
Але до війська він добровільно або по призову з мобілізації йшов за яких умов? Що військові підкоряються цивільним...

Тут нічого не попишеш. Цивільні банкують. Така домовленість, такий закон.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:21

  Успіх написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:Я відповідаю конкретно лише тет-а-тет тут, в бліндажі ;)
Завтра приїдеш, чи післязавтра?
Слов'янськ? Лиман? Святогірськ?
Де по тебе виїхати/забрати до мене?

Тобто, ти крутишь дупою ... з приводу війни
У тебе війни немає

Це тобі весело ...

А ти, готовий, коли тебе замінять, платити податки в повному обсязі, ще додатково донатити на ЗСУ, не меньше 5000 грн кожного місяця ?

Так чи ні ?

Купуй квиток до Слов'янська!
Чесно і конкретно я відповідаю тільки тет-а-тет у бліндажі! :lol:

У тебе не війна. Ти сам це відтвердив
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:21

Вечір в хату ;)

Пишуть про результати ракетнного обстрілу Криму та Севасу сьогодні в 17-00:
-мінус два літака (наче Су-27);
- мінус два ЗРК С-300;
- мінус до 20 військових рф 200-ми.
Чекаємо офіційні дані.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:22

Все настільки банально просто на даний момент!

Та тут простих два варіанти:
- або йдіть воюйте/замінюйте нас
- або нах зав'язуйте війну

Третього варіанту НЕМА!!!
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:23

  vitaliiangel написав:
  katso написав:
  pesikot написав:Блядь ... это не командир - это мудила в погонах, которых хочет проявлять свою власть.
Его надо гнать сцаными тряпками из ЗСУ за такие заявления


Да хуже - он просто агент Кремля, облегчает им работу. Очень сильно удивлюсь если те это его видео еще не перевели на английский и не крутят через подконтрольные медиа по всей Европе (где бы он кстати уже давно сидел бы в тюрьме только за такие заявления) с идеей "смотрите кому вы помогаете".

это грязная технология, вряд ли престижные сми начнуть пачкать в таком руки, а вот если топ чиновник такое ляпнет небольшой резонанс возможен.


Резонанс будет когда после таких заявлений его подчиненный таки прострелит ногу кому то из недостаточно быстро выскакивающих из машины гражданских а это окажется американский гражданин например. Надеюсь у власти хватит мозгов спрогнозировать несложную комбинацию последствий и поставить этого чела на место уже сегодня, не дожидаясь резонанса.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:25

Коли мене заміниш?

  pesikot написав:У тебе не війна. Ти сам це відтвердив
Ага, а сиджу я в бліндажі, за 1200км від дому, бо мені так подобається!
Ага, пиши ще!))
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:27

  Успіх написав:Та тут простих два варіанти:
- або йдіть воюйте/замінюйте нас
- або нах зав'язуйте війну

Третього варіанту НЕМА!!!


Не буде припинення війни
Вони прийшли нас тут вбивати

Я кидав посилання на Ягідне
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:29

  Успіх написав:Та тут простих два варіанти:
- або йдіть воюйте/замінюйте нас
- або нах зав'язуйте війну

Третього варіанту НЕМА!!!



А до кого питання ?
Хто на цьому форумі вирішує будь з якіх пунктів ?
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:31

  Успіх написав:
  pesikot написав:У тебе не війна. Ти сам це відтвердив
Ага, а сиджу я в бліндажі, за 1200км від дому, бо мені так подобається!
Ага, пиши ще!))

А яка демобілізація під час війни ?

Хто тобі про це сказав ?

9 класів маєшь, повинен 2+2 складати

А ще склади 2+3 і зрозумієшь ще дещо ...
pesikot
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  #<1 ... 6580658165826583
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