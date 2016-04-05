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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 31 січ, 2024 21:12
pesikot написав: Успіх написав: pesikot написав:
Відповідай конкретно
Я відповідаю конкретно лише тет-а-тет тут, в бліндажі
Завтра приїдеш, чи післязавтра?
Слов'янськ? Лиман? Святогірськ?
Де по тебе виїхати/забрати до мене?
Тобто, ти крутишь дупою ... з приводу війни
У тебе війни немає
Це тобі весело ...
А ти, готовий, коли тебе замінять, платити податки в повному обсязі, ще додатково донатити на ЗСУ, не меньше 5000 грн кожного місяця ?
Так чи ні ?
Купуй квиток до Слов'янська!
Чесно і конкретно я відповідаю тільки тет-а-тет у бліндажі!
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Додано: Сер 31 січ, 2024 21:15
Banderlog написав:
ну перше то так і розглядають в армії. Чуть шо якийсь прокол і одразу ппитання -нахєр ти мені тут нужен такий красівий?
Чого так само не мож ставити питання щодо цивільного?
Бо в нього артріт? Він старий? Здобуває вищу освіту?
Та мені похєр!
Тому що
Бо саме в армії жорсткий примус є нормою.
В армії, а не на цивілці.
Можна звісно і всю країну зробити армією. Ви не проти, а от цивільні проти.
І який вихід?
Тут знов оті самі хатєлки...
Комбриг озвучив свою хатєлку. Ще й до інших!!!!
Але до війська він добровільно або по призову з мобілізації йшов за яких умов? Що військові підкоряються цивільним...
Тут нічого не попишеш. Цивільні банкують. Така домовленість, такий закон.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 21:21
Успіх написав: pesikot написав: Успіх написав:
Я відповідаю конкретно лише тет-а-тет тут, в бліндажі
Завтра приїдеш, чи післязавтра?
Слов'янськ? Лиман? Святогірськ?
Де по тебе виїхати/забрати до мене?
Тобто, ти крутишь дупою ... з приводу війни
У тебе війни немає
Це тобі весело ...
А ти, готовий, коли тебе замінять, платити податки в повному обсязі, ще додатково донатити на ЗСУ, не меньше 5000 грн кожного місяця ?
Так чи ні ?
Купуй квиток до Слов'янська!
Чесно і конкретно я відповідаю тільки тет-а-тет у бліндажі!
У тебе не війна. Ти сам це відтвердив
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Додано: Сер 31 січ, 2024 21:21
Пишуть про результати ракетнного обстрілу Криму та Севасу сьогодні в 17-00:
-мінус два літака (наче Су-27);
- мінус два ЗРК С-300;
- мінус до 20 військових рф 200-ми.
Чекаємо офіційні дані.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 21:22
Та тут простих два варіанти:
- або йдіть воюйте/замінюйте нас
- або нах зав'язуйте війну
Третього варіанту НЕМА!!!
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Додано: Сер 31 січ, 2024 21:23
vitaliiangel написав: katso написав: pesikot написав:
Блядь ... это не командир - это мудила в погонах, которых хочет проявлять свою власть.
Его надо гнать сцаными тряпками из ЗСУ за такие заявления
Да хуже - он просто агент Кремля, облегчает им работу. Очень сильно удивлюсь если те это его видео еще не перевели на английский и не крутят через подконтрольные медиа по всей Европе (где бы он кстати уже давно сидел бы в тюрьме только за такие заявления) с идеей "смотрите кому вы помогаете".
это грязная технология, вряд ли престижные сми начнуть пачкать в таком руки, а вот если топ чиновник такое ляпнет небольшой резонанс возможен.
Резонанс будет когда после таких заявлений его подчиненный таки прострелит ногу кому то из недостаточно быстро выскакивающих из машины гражданских а это окажется американский гражданин например. Надеюсь у власти хватит мозгов спрогнозировать несложную комбинацию последствий и поставить этого чела на место уже сегодня, не дожидаясь резонанса.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 21:25
pesikot написав:
У тебе не війна. Ти сам це відтвердив
Ага, а сиджу я в бліндажі, за 1200км від дому, бо мені так подобається!
Ага, пиши ще!))
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Додано: Сер 31 січ, 2024 21:27
Успіх написав:
Та тут простих два варіанти:
- або йдіть воюйте/замінюйте нас
- або нах зав'язуйте війну
Третього варіанту НЕМА!!!
Не буде припинення війни
Вони прийшли нас тут вбивати
Я кидав посилання на Ягідне
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Додано: Сер 31 січ, 2024 21:29
Успіх написав:
Та тут простих два варіанти:
- або йдіть воюйте/замінюйте нас
- або нах зав'язуйте війну
Третього варіанту НЕМА!!!
А до кого питання ?
Хто на цьому форумі вирішує будь з якіх пунктів ?
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Додано: Сер 31 січ, 2024 21:31
Успіх написав: pesikot написав:
У тебе не війна. Ти сам це відтвердив
Ага, а сиджу я в бліндажі, за 1200км від дому, бо мені так подобається!
Ага, пиши ще!))
А яка демобілізація під час війни ?
Хто тобі про це сказав ?
9 класів маєшь, повинен 2+2 складати
А ще склади 2+3 і зрозумієшь ще дещо ...
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