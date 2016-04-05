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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6581658265836584
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 22:39

  katso написав:Резонанс будет когда после таких заявлений его подчиненный таки прострелит ногу кому то из недостаточно быстро выскакивающих из машины гражданских а это окажется американский гражданин например. Надеюсь у власти хватит мозгов спрогнозировать несложную комбинацию последствий и поставить этого чела на место уже сегодня, не дожидаясь резонанса.
у меня плохие прогнозы. Год назад были намного лучше, даже не смотря на блэкауты. Озвучивать не хочу. Самый лучший сценарий, что война закончится с выборами на рф, поскольку смысла для обеих сторон в ней ноль. Только потери. Но искать у русских логику дело неблагодарное.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 31 січ, 2024 22:45, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 22:39

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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 22:49

  serg1974 написав:
  vitaliiangel написав:
ТЦК не можуть "пакувати" людей у буси, бо таких повноважень у співробітників центрів комплектації відповідно до законодавства немає, — заступник начальника мобілізаційного відділення

"Представники ТЦК можуть пропонувати особі або пройти, або проїхати, щоб уточнити тут і зараз облікові дані в ТЦК. Питання щодо затримання осіб належить до компетенції Національної поліції", - сказав Новосядлий.

"Якщо особа відмовляється, явно ухиляється від призову, викликається поліція, або ж представники ТЦК спільно з поліцією працюють. Далі складають протоколи про те чи інше порушення, яке сталося. Затримати особу може національна поліція в рамках адміністративного затримання. Нам такі повноваження законодавство не надає", - додав він.


Лицемерит заступник

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
Відповідно до загальних правил, особа, яка перебувала в умовах підпорядкованості іншій особі (наприклад, військовослужбовець, працівник або службовець підприємства, установи чи організації), а також особа, яка хоч і не перебуває у відносинах підпорядкованості, проте згідно із законом зобов'язана підкорятися законним вимогам представників влади, має юридичний обов'язок виконувати звернені до неї законні розпорядження чи накази. Невиконання особою такого обов'язку визнається правопорушенням, що має наслідком притягнення до юридичної відповідальності. Наприклад, ст. 402 КК передбачає кримінальну відповідальність військовослужбовця за непокору, тобто відкриту відмову виконати наказ начальника, а також за інше умисне невиконання наказу, а ст. 403 КК - за необережне невиконання наказу начальника, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
Стаття, що коментується, передбачає виняток з цього загального правила, а саме: ніяка особа не має юридичного обов'язку виконувати адресований їй явно злочинний наказ чи розпорядження. Це означає, що відмова особи від виконання такого наказу чи розпорядження або невиконання його іншим чином не визнається правопорушенням і відповідно має своїм правовим наслідком виключення юридичної відповідальності. Так, згідно з ч. З ст. 41 КК «не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження».
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 23:21

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Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 23:26

  detroytred написав:
  Banderlog написав: ну перше то так і розглядають в армії. Чуть шо якийсь прокол і одразу ппитання -нахєр ти мені тут нужен такий красівий?
Чого так само не мож ставити питання щодо цивільного?
Бо в нього артріт? Він старий? Здобуває вищу освіту?
Та мені похєр!

Тому що
Бо саме в армії жорсткий примус є нормою.
В армії, а не на цивілці.

Можна звісно і всю країну зробити армією. Ви не проти, а от цивільні проти.
І який вихід?

Тут знов оті самі хатєлки...
Комбриг озвучив свою хатєлку. Ще й до інших!!!!
Але до війська він добровільно або по призову з мобілізації йшов за яких умов? Що військові підкоряються цивільним...

Тут нічого не попишеш. Цивільні банкують. Така домовленість, такий закон.

1.вихід- стріляти в коліно.
Ще раз , я не військовий.
підкоряюсь я вимушено.
2. ні про шо ми не домовлялись...
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 23:42

ДБЛ
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 00:06

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/01/31/709374/
.....
Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не планирует повышать тариф на электричество для населения этой зимой.

Ранее народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что тариф на электроэнергию для населения может вырасти вдвое, и что он может составлять чуть меньше 6 грн за кВт-ч.

Экономическая правда

...езэ!
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 02:35

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
  Banderlog написав: ну перше то так і розглядають в армії. Чуть шо якийсь прокол і одразу ппитання -нахєр ти мені тут нужен такий красівий?
Чого так само не мож ставити питання щодо цивільного?
Бо в нього артріт? Він старий? Здобуває вищу освіту?
Та мені похєр!

Тому що
Бо саме в армії жорсткий примус є нормою.
В армії, а не на цивілці.

Можна звісно і всю країну зробити армією. Ви не проти, а от цивільні проти.
І який вихід?

Тут знов оті самі хатєлки...
Комбриг озвучив свою хатєлку. Ще й до інших!!!!
Але до війська він добровільно або по призову з мобілізації йшов за яких умов? Що військові підкоряються цивільним...

Тут нічого не попишеш. Цивільні банкують. Така домовленість, такий закон.

1.вихід- стріляти в коліно.
Ще раз , я не військовий.
підкоряюсь я вимушено.
2. ні про шо ми не домовлялись...


Вас Бобуа покусав чи обліковий запис зламали? З такими настроями чим ми відрізнятимемося від кацапів і який нах ЄС? :shock: Абдристович про те й гавкав-цілуємося в десна з путіним і викочуємо претензії Европі та США.
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