Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не планирует повышать тариф на электричество для населения этой зимой.
Ранее народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что тариф на электроэнергию для населения может вырасти вдвое, и что он может составлять чуть меньше 6 грн за кВт-ч.
На днях гучно робив новини комбриг Стуженко, який пропонував стріляти в коліна цивільним особам. Сам пан Стуженко має сина Миколу 36 років, депутата міськради Сміли. Той фронті не був, не воює. Обіймає посаду начальника відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Смілянської міської ради. Є відповідачем у двох судових справах: "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" та порушення громадського порядку (там якійсь пздц, почитайте опендатабот).
Кого ж Стуженко нам нагадує, коли ховає сина, а решті пропонує стріляти в коліно? Може весь час не тверезого семінариста? Чи пілота без самольота? Чи пані з Миколаєва? Діти, допоможіть знайти правильну відповідь.
whois2010 написав:Кого ж Стуженко нам нагадує, коли ховає сина, а решті пропонує стріляти в коліно? Може весь час не тверезого семінариста? Чи пілота без самольота? Чи пані з Миколаєва? Діти, допоможіть знайти правильну відповідь.
Стуженко, щоб довести чистоту своїх помислів, повинен (як біблійний Авраам) в прямому ефірі прострілити коліно своєму сину))
whois2010 написав:Кого ж Стуженко нам нагадує, коли ховає сина, а решті пропонує стріляти в коліно? Може весь час не тверезого семінариста? Чи пілота без самольота? Чи пані з Миколаєва? Діти, допоможіть знайти правильну відповідь.
Стуженко, щоб довести чистоту своїх помислів, повинен (як біблійний Авраам) в прямому ефірі прострілити коліно своєму сину))
Так в нас і необхідності нема для об'єднання. Припускаєте, що і у них нема необхідності? Тобто і для них це лише іграшки?
объединяются вокруг общих ценностей. Какие у вас общие ценности с будивельныком? Необходимость есть всегда, но даже на необитаемом острове, где ваше выживание будет зависеть друг от друга, без наличия общих ценностей объединение не состоится. У психологии как и у физики свои законы.
Letusrock написав:
whois2010 написав:Кого ж Стуженко нам нагадує, коли ховає сина, а решті пропонує стріляти в коліно? Може весь час не тверезого семінариста? Чи пілота без самольота? Чи пані з Миколаєва? Діти, допоможіть знайти правильну відповідь.
Стуженко, щоб довести чистоту своїх помислів, повинен (як біблійний Авраам) в прямому ефірі прострілити коліно своєму сину))
Гораздо более показательно будет прострелить себе мозг. Колено сына в чём виновато?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 01 лют, 2024 09:02, всього редагувалось 1 раз.
За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, зараз відбувається наступальна операція РФ, яка вичерпається на початку весни і тоді у наступ перейдуть Сили оборони України.
як мило, будемо обмінюватися захопленими трьома селами кожні півроку, поки останній мобресурс не перепливе через Тису