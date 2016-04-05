Додано: Чет 01 лют, 2024 09:37

vitaliiangel написав: katso написав: Резонанс будет когда после таких заявлений его подчиненный таки прострелит ногу кому то из недостаточно быстро выскакивающих из машины гражданских а это окажется американский гражданин например. Надеюсь у власти хватит мозгов спрогнозировать несложную комбинацию последствий и поставить этого чела на место уже сегодня, не дожидаясь резонанса. Резонанс будет когда после таких заявлений его подчиненный таки прострелит ногу кому то из недостаточно быстро выскакивающих из машины гражданских а это окажется американский гражданин например. Надеюсь у власти хватит мозгов спрогнозировать несложную комбинацию последствий и поставить этого чела на место уже сегодня, не дожидаясь резонанса. у меня плохие прогнозы. Год назад были намного лучше, даже не смотря на блэкауты. Озвучивать не хочу. Самый лучший сценарий, что война закончится с выборами на рф, поскольку смысла для обеих сторон в ней ноль. Только потери. Но искать у русских логику дело неблагодарное.





В довоенном 2021 году «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье 185 млрд куб. м газа. Из них примерно 10 млрд — в Китай, а основной объем направлялся в Европу — 145 млрд куб. м. Результатом войны стало снижение поставок в Европу на 115 млрд куб. м, из которых Китай заместил всего 13 млрд. вот смысл им воевать новых территорий им не нужно, рынок газа почти потерян. А газ товар такой, в бутылку не запакуешь. А с 2025 весь транзит Украиной будет прекращён. у меня плохие прогнозы. Год назад были намного лучше, даже не смотря на блэкауты. Озвучивать не хочу. Самый лучший сценарий, что война закончится с выборами на рф, поскольку смысла для обеих сторон в ней ноль. Только потери. Но искать у русских логику дело неблагодарное.вот смысл им воевать новых территорий им не нужно, рынок газа почти потерян. А газ товар такой, в бутылку не запакуешь. А с 2025 весь транзит Украиной будет прекращён.

Россия может заработать более $320 млрд на экспорте нефти и газа в 2022 году, подсчитал Bloomberg. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Ситуацию может изменить только энергетическое эмбарго со стороны крупнейших импортеров

В 2023-м РФ поставит в Европу около 28 млрд кубометров и заработает на этом $12,5 млрд, прогнозирует Reuters. Это в четыре раза меньше, чем в 2022 году. Главные причины падения доходов: двукратное снижение среднегодовой цены на российский газ, которая прогнозируется на уровне $445 за 1000 кубометров, и двукратное сокращение физических поставок.



Россия поставляет голубое топливо газопроводами в Европу по двум маршрутам: через украинскую ГТС и одной из двух веток «Турецкого потока», который проходит по дну Черного моря. Его мощность – 31 млрд кубометров в год (из них не более 16 млрд уходят в ЕС). «Северный поток» и проходящий через Беларусь газопровод «Ямал – Европа» остановлены. «Северный поток – 2» не заработал.



За семь месяцев 2023 года транзит российского газа через Украину достиг 8,3 млрд кубометров, сообщает «Украинская энергетика» со ссылкой на данные «Оператора ГТС». При текущей динамике Россия в 2023-м может поставить через Украину примерно 15 млрд кубометров газа в ЕС и заработать на этом около $7 млрд.

Соглашение о транзите российской нефти в ЕС продолжает действовать. Государственная «Укртранснафта» прокачивает российскую нефть по 10-летнему контракту с 2019 года. Украина за 10 лет должна получить $1,5 млрд доходов за транзит, по данным российского «Интерфакса». В среднем $150 млн в год. Россия, по данным Bloomberg, до 2022 года зарабатывала на поставках нефти через Украину около $6 млрд в год.



Транзит приносит «Укртранснафте» около 90% дохода, говорит Омельченко из Центра Разумкова. От поставок нефти через Украину, по его словам, зависят Венгрия и Словакия.

на нефти заработок 3 к 1 (нефть к газу)тобто, транзит російського газу через Україну может припиниться у 2025(якщо не буде нового договіра), а транзит нафти тільки у 2029 (договір на 10 років)