RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 65846585658665876588 ... 6590>
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 09:03

  Letusrock написав:
Буданов прогнозує український наступ навесні


За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, зараз відбувається наступальна операція РФ, яка вичерпається на початку весни і тоді у наступ перейдуть Сили оборони України.


як мило, будемо обмінюватися захопленими трьома селами кожні півроку, поки останній мобресурс не перепливе через Тису
декабрь 2022
После нескольких массированных атак по Украине в России заканчивается ракетное вооружение. Руководство РФ решило свести свои запасы к нулю.

Реально у них осталось ракет на несколько масштабных атак и они выйдут на полный ноль,
– заявил Буданов и добавил, что россияне готовы идти к нулю.
https://24tv.ua/ru/budanov-rasskazal-ch ... e_n2212502


ипсо вылитое на украинцев. Почему его до сих пор не сняли?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21991
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2366 раз.
Подякували: 3332 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 09:08

  vitaliiangel написав:
После нескольких массированных атак по Украине в России заканчивается ракетное вооружение. Руководство РФ решило свести свои запасы к нулю.

Реально у них осталось ракет на несколько масштабных атак и они выйдут на полный ноль,
– заявил Буданов и добавил, что россияне готовы идти к нулю.
https://24tv.ua/ru/budanov-rasskazal-ch ... e_n2212502


ипсо вылитое на украинцев. Почему его до сих пор не сняли?

Він же блогер, а блогери як діти. Хто ж всерйоз буде карати дитину.
whois2010
 
Повідомлень: 291
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 09:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:як мило, будемо обмінюватися захопленими трьома селами кожні півроку, поки останній мобресурс не перепливе через Тису

там буде ще один марш справедливості на Москву
в Омеріка не заперечить активізувати бої на цей час.

Русня скиглить :

"Сегодняшняя попытка наших воинов наступать в районе Новомихайловки...

Я честно, не знаю как это комментировать, как можно не учитывать фактор FPV дронов на 30.01.2024 года будучи генералом-адмиралом рисующим план атаки? Где опыт от летней попытки контрнаступления ВСУ?

Как можно позволять себе терять столько техники за день, столько людей? Полнейшая тупость и некомпетентность.

У ВС РФ НЕТ на данный час никакой массовой защиты от дронов противника, всё что ставят уже давно устарело и не перекрывает новые частоты противника. На подходе лишь волонтёрские проекты, крупные заводы в малый РЭБ не смогли и сидят с подливой в штанах перед министром и ЗМО. Проблема требует экстренных мер.
"
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6372
З нами з: 23.11.14
Подякував: 753 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 09:16

  Investor_K написав:
  Letusrock написав:
  whois2010 написав:Кого ж Стуженко нам нагадує, коли ховає сина, а решті пропонує стріляти в коліно? Може весь час не тверезого семінариста? Чи пілота без самольота? Чи пані з Миколаєва? Діти, допоможіть знайти правильну відповідь.


Стуженко, щоб довести чистоту своїх помислів, повинен (як біблійний Авраам) в прямому ефірі прострілити коліно своєму сину))

Чому одне? Там же дві кримінальні справи

https://clarity-project.info/person/5de ... 695280a42c

Пояснення для і_к - 3 справи, кримінальна - лише одна , де в якості обвинуваченого з 2017 року . Фактично, судимості немає. Вироків немає. Що хочете довести до громадськості і щодо введення в оману про ДВА кримінальні провадження чи справи ?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15628
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 855 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 09:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну одне то одне.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9536
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 09:33

  whois2010 написав:
  vitaliiangel написав:
После нескольких массированных атак по Украине в России заканчивается ракетное вооружение. Руководство РФ решило свести свои запасы к нулю.

Реально у них осталось ракет на несколько масштабных атак и они выйдут на полный ноль,
– заявил Буданов и добавил, что россияне готовы идти к нулю.
https://24tv.ua/ru/budanov-rasskazal-ch ... e_n2212502


ипсо вылитое на украинцев. Почему его до сих пор не сняли?

Він же блогер, а блогери як діти. Хто ж всерйоз буде карати дитину.

"Весело" буде, якщо він стане главкомом?
Schmit
 
Повідомлень: 4084
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 09:37

  vitaliiangel написав:
  katso написав:Резонанс будет когда после таких заявлений его подчиненный таки прострелит ногу кому то из недостаточно быстро выскакивающих из машины гражданских а это окажется американский гражданин например. Надеюсь у власти хватит мозгов спрогнозировать несложную комбинацию последствий и поставить этого чела на место уже сегодня, не дожидаясь резонанса.
у меня плохие прогнозы. Год назад были намного лучше, даже не смотря на блэкауты. Озвучивать не хочу. Самый лучший сценарий, что война закончится с выборами на рф, поскольку смысла для обеих сторон в ней ноль. Только потери. Но искать у русских логику дело неблагодарное.


В довоенном 2021 году «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье 185 млрд куб. м газа. Из них примерно 10 млрд — в Китай, а основной объем направлялся в Европу — 145 млрд куб. м. Результатом войны стало снижение поставок в Европу на 115 млрд куб. м, из которых Китай заместил всего 13 млрд.
вот смысл им воевать новых территорий им не нужно, рынок газа почти потерян. А газ товар такой, в бутылку не запакуешь. А с 2025 весь транзит Украиной будет прекращён.


Россия может заработать более $320 млрд на экспорте нефти и газа в 2022 году, подсчитал Bloomberg. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Ситуацию может изменить только энергетическое эмбарго со стороны крупнейших импортеров


на нефти заработок 3 к 1 (нефть к газу)

https://forbes.ua/ru/money/kinets-dogov ... 2023-16970

В 2023-м РФ поставит в Европу около 28 млрд кубометров и заработает на этом $12,5 млрд, прогнозирует Reuters. Это в четыре раза меньше, чем в 2022 году. Главные причины падения доходов: двукратное снижение среднегодовой цены на российский газ, которая прогнозируется на уровне $445 за 1000 кубометров, и двукратное сокращение физических поставок.

Россия поставляет голубое топливо газопроводами в Европу по двум маршрутам: через украинскую ГТС и одной из двух веток «Турецкого потока», который проходит по дну Черного моря. Его мощность – 31 млрд кубометров в год (из них не более 16 млрд уходят в ЕС). «Северный поток» и проходящий через Беларусь газопровод «Ямал – Европа» остановлены. «Северный поток – 2» не заработал.

За семь месяцев 2023 года транзит российского газа через Украину достиг 8,3 млрд кубометров, сообщает «Украинская энергетика» со ссылкой на данные «Оператора ГТС». При текущей динамике Россия в 2023-м может поставить через Украину примерно 15 млрд кубометров газа в ЕС и заработать на этом около $7 млрд.


Соглашение о транзите российской нефти в ЕС продолжает действовать. Государственная «Укртранснафта» прокачивает российскую нефть по 10-летнему контракту с 2019 года. Украина за 10 лет должна получить $1,5 млрд доходов за транзит, по данным российского «Интерфакса». В среднем $150 млн в год. Россия, по данным Bloomberg, до 2022 года зарабатывала на поставках нефти через Украину около $6 млрд в год.

Транзит приносит «Укртранснафте» около 90% дохода, говорит Омельченко из Центра Разумкова. От поставок нефти через Украину, по его словам, зависят Венгрия и Словакия.


тобто, транзит російського газу через Україну может припиниться у 2025(якщо не буде нового договіра), а транзит нафти тільки у 2029 (договір на 10 років)
prodigy
 
Повідомлень: 10720
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3220 раз.
Подякували: 3271 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 09:38

  Schmit написав:
  whois2010 написав:Він же блогер, а блогери як діти. Хто ж всерйоз буде карати дитину.

"Весело" буде, якщо він стане главкомом?

Гадаю, цю посаду мав би зайняти Єрмак, а ще краще, хтось з кабаре-95, за вже сформованою традицією.
А взагалі, здається, ми наближаємося до повного пздца. Все виглядає гірше, ніж у 22-23 роках. Хтось зробив це разом...
whois2010
 
Повідомлень: 291
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 09:39

  Schmit написав:"Весело" буде, якщо він стане главкомом?
я думаю там все такие и приказ "побеждать" был дан сверху, в т.ч. марафону. Власть боится бунта и чтобы перестраховаться со всех утюгов кричит про Крым и скорую победу.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21991
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2366 раз.
Подякували: 3332 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 09:40

  Kudrjavuy написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/01/31/709374/
.....
Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не планирует повышать тариф на электричество для населения этой зимой.

Ранее народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что тариф на электроэнергию для населения может вырасти вдвое, и что он может составлять чуть меньше 6 грн за кВт-ч.

Экономическая правда

...езэ!


читайте уважно -ЗИМОЮ
в Україні тарифи завжди піднімали з 1квітня(1 травня, або 1 червня-це найкраший варіант, тепло, сонце світить з 4ранку і до 21.30)
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 01 лют, 2024 09:44, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 10720
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3220 раз.
Подякували: 3271 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 65846585658665876588 ... 6590>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1490 165892
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2024 00:28
Hotab
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 554674
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 22259
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11194)
01.02.2024 11:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.