За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, зараз відбувається наступальна операція РФ, яка вичерпається на початку весни і тоді у наступ перейдуть Сили оборони України.
як мило, будемо обмінюватися захопленими трьома селами кожні півроку, поки останній мобресурс не перепливе через Тису
декабрь 2022
После нескольких массированных атак по Украине в России заканчивается ракетное вооружение. Руководство РФ решило свести свои запасы к нулю.
Letusrock написав:як мило, будемо обмінюватися захопленими трьома селами кожні півроку, поки останній мобресурс не перепливе через Тису
там буде ще один марш справедливості на Москву в Омеріка не заперечить активізувати бої на цей час.
Русня скиглить :
"Сегодняшняя попытка наших воинов наступать в районе Новомихайловки...
Я честно, не знаю как это комментировать, как можно не учитывать фактор FPV дронов на 30.01.2024 года будучи генералом-адмиралом рисующим план атаки? Где опыт от летней попытки контрнаступления ВСУ?
Как можно позволять себе терять столько техники за день, столько людей? Полнейшая тупость и некомпетентность.
У ВС РФ НЕТ на данный час никакой массовой защиты от дронов противника, всё что ставят уже давно устарело и не перекрывает новые частоты противника. На подходе лишь волонтёрские проекты, крупные заводы в малый РЭБ не смогли и сидят с подливой в штанах перед министром и ЗМО. Проблема требует экстренных мер. "
whois2010 написав:Кого ж Стуженко нам нагадує, коли ховає сина, а решті пропонує стріляти в коліно? Може весь час не тверезого семінариста? Чи пілота без самольота? Чи пані з Миколаєва? Діти, допоможіть знайти правильну відповідь.
Стуженко, щоб довести чистоту своїх помислів, повинен (як біблійний Авраам) в прямому ефірі прострілити коліно своєму сину))
Пояснення для і_к - 3 справи, кримінальна - лише одна , де в якості обвинуваченого з 2017 року . Фактично, судимості немає. Вироків немає. Що хочете довести до громадськості і щодо введення в оману про ДВА кримінальні провадження чи справи ?
katso написав:Резонанс будет когда после таких заявлений его подчиненный таки прострелит ногу кому то из недостаточно быстро выскакивающих из машины гражданских а это окажется американский гражданин например. Надеюсь у власти хватит мозгов спрогнозировать несложную комбинацию последствий и поставить этого чела на место уже сегодня, не дожидаясь резонанса.
у меня плохие прогнозы. Год назад были намного лучше, даже не смотря на блэкауты. Озвучивать не хочу. Самый лучший сценарий, что война закончится с выборами на рф, поскольку смысла для обеих сторон в ней ноль. Только потери. Но искать у русских логику дело неблагодарное.
В довоенном 2021 году «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье 185 млрд куб. м газа. Из них примерно 10 млрд — в Китай, а основной объем направлялся в Европу — 145 млрд куб. м. Результатом войны стало снижение поставок в Европу на 115 млрд куб. м, из которых Китай заместил всего 13 млрд.
вот смысл им воевать новых территорий им не нужно, рынок газа почти потерян. А газ товар такой, в бутылку не запакуешь. А с 2025 весь транзит Украиной будет прекращён.
Россия может заработать более $320 млрд на экспорте нефти и газа в 2022 году, подсчитал Bloomberg. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Ситуацию может изменить только энергетическое эмбарго со стороны крупнейших импортеров
В 2023-м РФ поставит в Европу около 28 млрд кубометров и заработает на этом $12,5 млрд, прогнозирует Reuters. Это в четыре раза меньше, чем в 2022 году. Главные причины падения доходов: двукратное снижение среднегодовой цены на российский газ, которая прогнозируется на уровне $445 за 1000 кубометров, и двукратное сокращение физических поставок.
Россия поставляет голубое топливо газопроводами в Европу по двум маршрутам: через украинскую ГТС и одной из двух веток «Турецкого потока», который проходит по дну Черного моря. Его мощность – 31 млрд кубометров в год (из них не более 16 млрд уходят в ЕС). «Северный поток» и проходящий через Беларусь газопровод «Ямал – Европа» остановлены. «Северный поток – 2» не заработал.
За семь месяцев 2023 года транзит российского газа через Украину достиг 8,3 млрд кубометров, сообщает «Украинская энергетика» со ссылкой на данные «Оператора ГТС». При текущей динамике Россия в 2023-м может поставить через Украину примерно 15 млрд кубометров газа в ЕС и заработать на этом около $7 млрд.
Соглашение о транзите российской нефти в ЕС продолжает действовать. Государственная «Укртранснафта» прокачивает российскую нефть по 10-летнему контракту с 2019 года. Украина за 10 лет должна получить $1,5 млрд доходов за транзит, по данным российского «Интерфакса». В среднем $150 млн в год. Россия, по данным Bloomberg, до 2022 года зарабатывала на поставках нефти через Украину около $6 млрд в год.
Транзит приносит «Укртранснафте» около 90% дохода, говорит Омельченко из Центра Разумкова. От поставок нефти через Украину, по его словам, зависят Венгрия и Словакия.
тобто, транзит російського газу через Україну может припиниться у 2025(якщо не буде нового договіра), а транзит нафти тільки у 2029 (договір на 10 років)
whois2010 написав:Він же блогер, а блогери як діти. Хто ж всерйоз буде карати дитину.
"Весело" буде, якщо він стане главкомом?
Гадаю, цю посаду мав би зайняти Єрмак, а ще краще, хтось з кабаре-95, за вже сформованою традицією. А взагалі, здається, ми наближаємося до повного пздца. Все виглядає гірше, ніж у 22-23 роках. Хтось зробив це разом...
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не планирует повышать тариф на электричество для населения этой зимой.
Ранее народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что тариф на электроэнергию для населения может вырасти вдвое, и что он может составлять чуть меньше 6 грн за кВт-ч.
Экономическая правда
...езэ!
читайте уважно -ЗИМОЮ в Україні тарифи завжди піднімали з 1квітня(1 травня, або 1 червня-це найкраший варіант, тепло, сонце світить з 4ранку і до 21.30)
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 01 лют, 2024 09:44, всього редагувалось 1 раз.