whois2010 написав:На днях гучно робив новини комбриг Стуженко, який пропонував стріляти в коліна цивільним особам. Сам пан Стуженко має сина Миколу 36 років, депутата міськради Сміли. Той фронті не був, не воює. Обіймає посаду начальника відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Смілянської міської ради. Є відповідачем у двох судових справах: "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" та порушення громадського порядку (там якійсь пздц, почитайте опендатабот).
Кого ж Стуженко нам нагадує, коли ховає сина, а решті пропонує стріляти в коліно? Може весь час не тверезого семінариста? Чи пілота без самольота? Чи пані з Миколаєва? Діти, допоможіть знайти правильну відповідь.
Я бачу що Я запав вам в душу . Це Добре ! Тільки ви не можете збагнути , ЧОМУ ? .... ви знайшли спільну мову з декількома пенсіонерами які як раз відповідають вашому рівню і вашим думкам . Колись ви збагнете що ви не дуже розумний , тому що вони на жаль не є еталоном інтелекту . Не так довго залишилось чекати рішення парламенту . Я обов,язково дочекаюсь вашіх листів ......... з окопів .......і не важливо тверезий чи не тверезий . Семінаріст холява .
Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного викликали у понеділок, 29 січня, в Офіс президента й повідомили про звільнення.
Про це CNN розповіли два джерела, знайомі з цією справою. Як додається, наразі офіційного оголошення немає, однак указ президента щодо цього очікується до кінця тижня.
Ukraine’s popular army chief Valery Zaluzhny was called to a meeting at the president’s office on Monday and told he was being fired, two sources familiar with the matter told CNN, following weeks of growing speculation over tensions between Volodymyr Zelensky and his top commander.
A formal announcement has not been made, meaning Zaluzhny was still in post as of Wednesday evening, however, a presidential decree is expected by the end of the week, one of the sources told CNN, in what would be the biggest military shakeup by Zelensky since the start of Russia’s full-scale invasion almost two years ago.
Rumors of the meeting, and Zaluzhny’s dismissal, exploded around Kyiv on Monday evening, lent credibility by a rift widely understood to have opened up between the president and his commander-in-chief following the failure of the Ukrainian counteroffensive last year.
Конечно давать оценку Буданову мы не можем, это могут сделать только подчинённые, но однозначно можно сказать, что в эфире он появляется слишком часто как для человека занимающего должность главы разведки. Часто говорит про вещи явно не находящиеся в компетенции ГУР. Непонятно вообще что это такое. Но за всю жизнь не помню, чтоб люди с похожими должностями были настолько публичны и заточены на интервью.
hume написав:Конечно давать оценку Буданову мы не можем, это могут сделать только подчинённые,
какая проблема сопоставить что он говорит с реальностью? и почему не можем. Что за святость. Это ж не икона, а наёмный менеджер, представитель власти, топ менеждер ВСУ. На мнение которого ориентируются пэрэсичные и широкие массы невоенных неэкспертов.
в той час як Портніков допускає що солдати будуть воювати безкоштовно, за донати з пенсії своїх бабуль, секретарка (!!!) сільського ОТГ заробляє як штурмовик на передовій
Як стати секретарем ОТГ за 2800$, в місяць,знають в Полянській ОПГ! Скромна декларація,скромного секретаря Полянської ОТГ,із скромною заробітною платою 104 тисячі гривень на місяць🤷♀️🤷♀️🤷♀️🤷♀️🙉саме у стільки обійшовся громаді секретар Неля Петрус згідно поданої нею декларації за 2022 рік. А Ви кажете у нас все погано,якщо ми можемо собі дозволити секретаря з річною зарплатнею більше 1млн 200 тисяч гривень,та мабуть ми супер ГРОМАДА,,із супер інфраструктурою! І так якими статками обросла наша принцеса на кареті,затята членкиня ОПЗЖ,за час секретарювання у Полянській ОПГ,з чим прийшла всі в курсі,перше фото,про це говорить! Дві квартири,не погане авто ,як для секретаря ціна якого +/-30 тис $,а їх до речі було куплено два,,при тому всьому, що дві квартири тільки в одному домі ,решту пані секретар чомусь вирішила не показувати,у новобудовах Сонячного Закарпаття, отримані у якості відкатів,та і навіщо,оформлені вони всерівно на підставних осіб!,так само як і вкрадені та роздерибанені Землі на території ОТГ! Так що,2022 рік,як для секретаря простої скромної ОТГ,видався досить не поганим,у фінансовому плані! Тому чекаємо декларацію за 2023 рік
і скільки таких ОТГ що дерибанять землі і ділять на премії всі лишні кошти з доходів громади
Президент Зеленський і командувач Залужний розійшлися в думках щодо того, скільки солдатів Україна має мобілізувати цього року: Залужний пропонував 500 000, але Зеленський вважав це недоцільним, пише The Washington Post.