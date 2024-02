Додано: Чет 01 лют, 2024 09:51

Letusrock написав: Zelensky set to announce dismissal of Ukraine’s top commander within days as rift grows over war, source says



https://edition.cnn.com/2024/01/31/euro ... index.html

Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного викликали у понеділок, 29 січня, в Офіс президента й повідомили про звільнення.



Про це CNN розповіли два джерела, знайомі з цією справою. Як додається, наразі офіційного оголошення немає, однак указ президента щодо цього очікується до кінця тижня.

Ukraine’s popular army chief Valery Zaluzhny was called to a meeting at the president’s office on Monday and told he was being fired, two sources familiar with the matter told CNN, following weeks of growing speculation over tensions between Volodymyr Zelensky and his top commander.A formal announcement has not been made, meaning Zaluzhny was still in post as of Wednesday evening, however, a presidential decree is expected by the end of the week, one of the sources told CNN, in what would be the biggest military shakeup by Zelensky since the start of Russia’s full-scale invasion almost two years ago.Rumors of the meeting, and Zaluzhny’s dismissal, exploded around Kyiv on Monday evening, lent credibility by a rift widely understood to have opened up between the president and his commander-in-chief following the failure of the Ukrainian counteroffensive last year.