hume написав:Конечно давать оценку Буданову мы не можем, это могут сделать только подчинённые,
какая проблема сопоставить что он говорит с реальностью? и почему не можем. Что за святость. Это ж не икона, а наёмный менеджер, представитель власти, топ менеждер ВСУ. На мнение которого ориентируются пэрэсичные и широкие массы невоенных неэкспертов.
У него есть профессиональные обязанности, это всё за что отвечает ГУР. И мы не можем дать оценочную характеристику руководителю разведки, тк мы многого не знаем о его работе, помимо тех операций, которые они сами раскрывают.
Конкретно есть вопросы к его медийности, а в интервью его несёт в некие предположения
hume написав:У него есть профессиональные обязанности, это всё за что отвечает ГУР.
его оценки не соответствуют реальности. Если он применяет такие же оценки в своей работе, это беда. Саму работу я оценить не могу.
hume написав:вопросы к его медийности
медийность это канал коммуникации, каким может быть сцена на майдане, газета правда и т.д. Он выбрал самые современные и технологичные сми. Здесь всё профессионально. Или вы хотели сказать, подавать информации надо меньше? Проходили в совке. На какой день сообщики о катастрофе на ЧАЭС?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 01 лют, 2024 10:34, всього редагувалось 3 разів.
Президент Зеленський і командувач Залужний розійшлися в думках щодо того, скільки солдатів Україна має мобілізувати цього року: Залужний пропонував 500 000, але Зеленський вважав це недоцільним, пише The Washington Post.
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна не може дозволити собі збільшення армії, бо тоді доведеться відмовитися від інфраструктурних проєктів.
Как вообще можно считать сколько необходимо людей для армии если у тебя нет никакого военного опыта и образования. Я вообще не могу понять почему властьимущие лезут к военным, у них и так дел по горло, нужно как-то ситуацию выруливать в нужное русло. А военными делами пусть занимаются военные.
більш всього дратує кадрова політика президента(або САМОГО ермака) Подоляк пояснив , що це суто внутрішня справа керування менеджментом
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що реакція суспільства на цю інформацію для нього "виглядає дивно".
"Чи може бути дискусія? Для мене це взагалі дивно виглядає. Все ж таки, це вертикаль президента, це менеджер президента – я маю на увазі головкома, в цілому говорю. Це безпосередньо його вертикаль, він опікується війною в форматі верховного головнокомандувача. Безумовно, він може ставитися до тих чи інших підлеглих, ставити їм певні завдання, отримуючи певні результати, давати оцінку цим результатам і так далі. Я, чесно кажучи, завжди не розумів, у чому тут проблема. Це ж не політичний процес, не політична конкуренція, це війна", – сказав він в ефірі телеканалу "Ми – Україна".
Подоляк зазначив, що під час війни є необхідність оцінити те, що відбувається, ефективність продовження тих чи інших дій, "плани на завтра-післязавтра" тощо. І це, за його словами, є цілком нормальним процесом.
чому така реакція суспільства -таку "новину" (хоч плітки почалися ще середини червня 2023, коли контрнаступ зазнав фейлу -тому що суспільство за 4 роки було свідком майже 99% невдалої кадрової політики президента (або ОП, кому як бачиться) навіть немає бажання перераховувати всі факапи: премьер Гончарук (зі своїм кабміном), голова НБУ Шевченко, мінистри оборони Загороднюк, Таран, Резніков (чому вони окремо від кабміна, тому що війна), лейтенант Баканов, генпрокурори Рябошапка,Чумак, Венедіктова, Сімоненко, Костін (може хтось вже підзабувся, бо міняли як рукавички), посли (це окрема тема), губернатори і глави (Список голів обласних рад та облдержадміністрацій України)-теж окрема велика тема
ніхто не сперечається -що кадри треба міняти, якщо не впорались, але ...дуже багато але- чи буде наступник Залужного кращій за нього (чи він буде достатньо сміливий, щоб говорити відкрито з президентом і боятись, як це було і є при ссср(рф)
Подоляку краще мовчати, але йому президент дав завдання довести до преси (і суспільства), що нічого поганого не коїться
як би ВІЙНА була особиста справа президента, але це не 95 квартал, де він образився на старого кореша і вигнав його в шию
В апреле 2019 года, когда вся команда тогда еще кварталовца Владимира Зеленского готовилась ко второму туру президентских выборов, его бывший коллега и друг Денис Манжосов пообещал рассказать о нем что-то потрясающее. Однако, этого не произошло
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 01 лют, 2024 10:39, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Как вообще можно считать сколько необходимо людей для армии если у тебя нет никакого военного опыта и образования. Я вообще не могу понять почему властьимущие лезут к военным, у них и так дел по горло, нужно как-то ситуацию выруливать в нужное русло. А военными делами пусть занимаются военные.
хорошо, военные говорят нам надо 10млн. А почему не 20? Военные минутку подумали и ответили, вы правы, нам надо 20.
У нас с вами есть опыт работы в бизнесе, вы должны знать, ресурсов нехватает везде и всегда. Когда новый маркетолог попросил увеличить в несколько раз маркетинговый бюджет, его уволили прямо на планёрке. Купить результат много ума не надо, только ресурсов как правило таких нет. Поэтому работают над эффективностью, чтобы те ресурсы, которые есть в наличии, приносили больше результата.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 01 лют, 2024 10:26, всього редагувалось 2 разів.
Как вообще можно считать сколько необходимо людей для армии если у тебя нет никакого военного опыта и образования. Я вообще не могу понять почему властьимущие лезут к военным, у них и так дел по горло, нужно как-то ситуацию выруливать в нужное русло. А военными делами пусть занимаются военные.
Зеленський раб рейтингів. Якщо підпише закон про мобілізацію 500к, рейтинги донизу. Тож зараз він розигрує естрадний номер "погані військові-людожери і милий зезидент, захисник ухилянтів". Таким чином він ставить свою людину на посаду головкома (а десь на посадах ще залишилися люди не з кабаре? Кличко?), та розраховує знизити популярність Залужного, який має високий рейтинг в опитуваннях.
"Нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели")))
Все абсолютно природньо і закономірно відбувається. Нестача ресурсів, до якої додається втома і неоднозначні перспективи призводять до - пофіг за яких умов та пофіг за яку ціну. Сама жєсть ще попереду. Коли (якщо?) до цього стану прийде і влада.
То по вашому арестович правий і все буде як він і пропонував? Нах тоді взагалі все це потрібно було, відразу б при янику вступили до "тайожного союзу" та й поготів.
hume написав:Как вообще можно считать сколько необходимо людей для армии если у тебя нет никакого военного опыта и образования. Я вообще не могу понять почему властьимущие лезут к военным, у них и так дел по горло, нужно как-то ситуацию выруливать в нужное русло. А военными делами пусть занимаются военные.
хорошо, военные говорят нам надо 10млн. А почему не 20? Военные минутку подумали и ответили, вы правы, нам надо 20.
У нас с вами есть опыт работы в бизнесе, вы должны знать, ресурсов нехватает везде и всегда. Когда новый маркетолог попросил увеличить в несколько раз маркетинговый бюджет, его уволили прямо на планёрке. Купить результат много ума не надо, только ресурсов как правило таких нет. Поэтому работают над эффективностью, чтобы те ресурсы, которые есть в наличии, приносили больше результата.
Как вариант военные обладают информацией и соответствующими навыками, на основе этого могут приблизительно огласить цифру для каких либо нужд. Почему например нельзя сказать 10тмлн... цифру нужно так подогнать, чтоб сама система их прожевала. Имеется ввиду обмундирование, подготовка, размещение и тд.
.В целом решения принимаются как в частных компаниях. Информация, навыки, образование, опыт, а военное дело оно специфическое.
prodigy написав: не на часі про це говорити, треба вистояти у 2024 (як на мене, місяць січень був тривалістю 62 (а не 31), по відчуттю- як липень-серпень 2023 разом)
Как раз зная правду шансов выжить больше, какая адекватность оценки рисков, такая и работа на их упреждение.
річ о транзиті і тільки Україна вела переговори з партнерами по ЕС, ті дійшли висновку, що 2 країни ЕС 100% залежать від російського газу -за 2 роки коштами Євросоюзу можна було побудувати газогін до кордонів Угорщини і Словаччини, але політики мають сподівання (що якось "устаканіться")
ситуація у 2009 для країн Європи була дійсно патова:
В стопроцентной зависимости от российского газа в настоящее время находятся Словакия, Болгария и Сербия (по 100%). Немногим меньше "голубого топлива" из России получают Греция и Хорватия (93,2% и 87,5% соответственно). Меньше остальных европейских стран от российского газа зависит Франция: на ее долю приходится всего 22,6% импорта газа.
hume написав:Как вариант военные обладают информацией и соответствующими навыками, на основе этого могут приблизительно огласить цифру для каких либо нужд.
могут и должны. А те кто распоряжаются бюджетами её оценят с точки зрения реалистичности.
Я возражал не против того, чтобы военные заявляли о своих потребностях. А против вашей фразы
hume написав:Как вообще можно считать сколько необходимо людей для армии если у тебя нет никакого военного опыта и образования
Залужный не занимается бюджетным планированием. Он не знает сколько денег надо больницам, школам и прочему гос.сектору. И если военных не останавливать, весь бюджет страны уйдёт к ВСУ. Не потому что они жадные. Когда не удается получить результат существующими ресурсами, 1е что приходит на ум - увеличить финансирование. Везде и у всех.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 01 лют, 2024 10:46, всього редагувалось 2 разів.