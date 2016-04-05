Додано: Чет 01 лют, 2024 10:24

hume написав: Как вообще можно считать сколько необходимо людей для армии если у тебя нет никакого военного опыта и образования. Я вообще не могу понять почему властьимущие лезут к военным, у них и так дел по горло, нужно как-то ситуацию выруливать в нужное русло. А военными делами пусть занимаются военные. Как вообще можно считать сколько необходимо людей для армии если у тебя нет никакого военного опыта и образования. Я вообще не могу понять почему властьимущие лезут к военным, у них и так дел по горло, нужно как-то ситуацию выруливать в нужное русло. А военными делами пусть занимаются военные.

хорошо, военные говорят нам надо 10млн. А почему не 20? Военные минутку подумали и ответили, вы правы, нам надо 20.У нас с вами есть опыт работы в бизнесе, вы должны знать, ресурсов нехватает везде и всегда. Когда новый маркетолог попросил увеличить в несколько раз маркетинговый бюджет, его уволили прямо на планёрке. Купить результат много ума не надо, только ресурсов как правило таких нет. Поэтому работают над эффективностью, чтобы те ресурсы, которые есть в наличии, приносили больше результата.