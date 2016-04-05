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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 01 лют, 2024 10:44
drevlyanin написав:
В видео речь идёт о неправомерных индульгенциях.
Касательно "индульгенций",а именно документ бронювання с отсрочкой.
Сейчас обладатели бронювань начали часто рассказывать, что на блокпостах так просто не приедешь. Действительно, сейчас всяких довидок бронювання стало очень много, так много, что тцк на блокпостах теряет самообладание, начинает расспрашивать "что да как?" Естественно обладатели говорят не ваше дело... Конфликт возникает.
Как с разрешением проезда через южный мост. Мне кажется этого разрешения нет только у меня и Бетона.
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Додано: Чет 01 лют, 2024 10:52
prodigy написав:
-за 2 роки коштами Євросоюзу можна було побудувати газогін до кордонів Угорщини і Словаччини, але політики мають сподівання (що якось "устаканіться")
мне так нравится когда за дядю сэма решают, как ему лучше тратить деньги. Наиболее реалистичные варианты а) война закончится в 2024 и транзит будет продлён б) ЕС продавит продление транзита и без окончания войны. Мы не сможем отказать своим донорам. Кто платит тот и заказывает музыку.
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Додано: Чет 01 лют, 2024 11:10
prodigy написав:
чому така реакція суспільства -таку "новину" (хоч плітки почалися ще середини червня 2023, коли контрнаступ зазнав фейлу
Такі "новини" роздуваються ще з 2022 року, щось вам пам'ять відмовляє.
В Україні ведеться дуже агресивна інформаційна війна спрямована на дискредитацію президента та ЗСУ, від ЗМІ підконтрольних олігархам, проплачених блогерів, медійних генералів тощо. Навіть цей маленький форум є маленьким гвинтиком в цій машині пропаганди, чи може хтось думає, що Фаселес просто так цілодобово займається цензурою і поширенням брехні всяких бутусових-гончаренків-кривоносів та інших щурів.
Проблема Зеленського в тому, що він демократично намагається це вирішувати, а з таким ворогом це не можливо. В умовах війни модер давно мав би давати пояснення в СБУ, а шобла пацюків забанена. І так воно буде.
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Додано: Чет 01 лют, 2024 11:12
hume написав:
В видео речь идёт о неправомерных индульгенциях.
Касательно "индульгенций",а именно документ бронювання с отсрочкой.
Сейчас обладатели бронювань начали часто рассказывать, что на блокпостах так просто не приедешь. Действительно, сейчас всяких довидок бронювання стало очень много, так много, что тцк на блокпостах теряет самообладание, начинает расспрашивать "что да как?" Естественно обладатели говорят не ваше дело... Конфликт возникает
.
Как с разрешением проезда через южный мост. Мне кажется этого разрешения нет только у меня и Бетона.
Там багато про що йдеться, особливо про профпридатність кварталу...
Конфлікт виник не на рівному ж місці-хто роздав(продав) ці мільйони "відмазок"? А у війскових претензії виключно до пересічних цивільних, гребаний Стокгольмський синдром в дії.
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Додано: Чет 01 лют, 2024 11:18
vitaliiangel написав:
Залужный не занимается бюджетным планированием. Он не знает сколько денег надо больницам, школам и прочему гос.сектору. И если военных не останавливать, весь бюджет страны уйдёт к ВСУ. Не потому что они жадные. Когда не удается получить результат существующими ресурсами, 1е что приходит на ум - увеличить финансирование. Везде и у всех.
він прямо так і сказав шось типу "для продовження війни потрібно 500 тис нових солдат, а ви або думайте як профінансувати (чи випросите грошей чи вкрадете, чи закриєте школи/лікарні - рішення за вами) або..."
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Додано: Чет 01 лют, 2024 11:22
whois2010 написав:
Гадаю, цю посаду мав би зайняти Єрмак
а чому саме єрмак? в нього військового досвіду нема. держсекретарі військами не командують, а дипломатами.
я маю джерела що залужного пропонують замінити на пса патрона. західна преса - фас!
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Додано: Чет 01 лют, 2024 11:27
trololo написав: whois2010 написав:
Гадаю, цю посаду мав би зайняти Єрмак
а чому саме єрмак? в нього військового досвіду нема. держсекретарі військами не командують, а дипломатами.
я маю джерела що залужного пропонують замінити на пса патрона. західна преса - фас!
прослідкуйте ланцюг ермак-ельбрус тадеев-савлохов...
для мене було несподівано.
у нас при владі аналог коператива озеро
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Чет 01 лют, 2024 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 лют, 2024 11:29
вообще без разницы, кто будет, у меня только один вопрос, когда в Украине выборы?
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Додано: Чет 01 лют, 2024 11:29
trololo написав: whois2010 написав:
Гадаю, цю посаду мав би зайняти Єрмак
а чому саме єрмак? в нього військового досвіду нема.
Та какаяразніца... Наче до цього кудись профі менеджерів призначали, а не своїх людей з кабаре. Хоча ви праві, Єрмак після квітня замінить можливо солнцелікого.
trololo написав:
держсекретарі військами не командують, а дипломатами.
Оце Єрмак зара запишається собою: з завгоспу став держсекретарем. Та ще й дипломатами тепер може керувати. Соціальний ліфт
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Додано: Чет 01 лют, 2024 11:31
unicdima написав: prodigy написав:
чому така реакція суспільства -таку "новину" (хоч плітки почалися ще середини червня 2023, коли контрнаступ зазнав фейлу
Такі "новини" роздуваються ще з 2022 року, щось вам пам'ять відмовляє.
В Україні ведеться дуже агресивна інформаційна війна спрямована на дискредитацію президента та ЗСУ, від ЗМІ підконтрольних олігархам, проплачених блогерів, медійних генералів тощо. Навіть цей маленький форум є маленьким гвинтиком в цій машині пропаганди, чи може хтось думає, що Фаселес просто так цілодобово займається цензурою і поширенням брехні всяких бутусових-гончаренків-кривоносів та інших щурів.
Проблема Зеленського в тому, що він демократично намагається це вирішувати, а з таким ворогом це не можливо. В умовах війни модер давно мав би давати пояснення в СБУ, а шобла пацюків забанена. І так воно буде.
Замысловато...
Для моего пропитого мозга старого гопника не все ходы ясны, где пацюки и где гвынтыкы - не видно.
Вкратце Димон ты так скажи - ты б прострелил колени сыну Стуженко, если б не нашёл с ним и его справочками общий язык на блокпосту? А если б он попытался отмазаться коробкой конхфет "Рошен" - то как скоро бы он оказался бы весь в синяках под Клещеевкой?
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