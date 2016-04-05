Slon_Nosov написав:прослідкуйте ланцюг ермак-ельбрус тадеев-савлохов... для мене було несподівано. у нас при владі аналог коператива озеро
погоджусь із цим ланцюгом, якщо є факти що ельбрус тадеев сидить останні 5 років на держзамовленнях і т.п. так само можна кличків то якихось старих бандитів привязати, наприклад. а через омельченка звязати із політиками. херня це все. свіжі актуальні факти - ось що має значення
drevlyanin написав:Його зусиллями країна з 2019 року впевнено котиться у прірву(обійми рассеї)
так ми начебто воюємо, щоб не попасти в ці обійми. треба когось іншого, щоб "перестав стрелять"? але ж кацапам пох. ми для них не люди, не нація, не країна. хто б не стояв у руля, вони зневажали і азірова з овочем.
Востаннє редагувалось trololo в Чет 01 лют, 2024 11:56, всього редагувалось 1 раз.
whois2010 написав:Оце Єрмак зара запишається собою: з завгоспу став держсекретарем. Та ще й дипломатами тепер може керувати. Соціальний ліфт
не важливо, як його посада називається. роботою його забезпечує президент, у відповідальність якого входить керування зовнішньою політикою (з певними обмеженнями верховною радою).
зробили з нього прям кардинала ришелье. його звільнити можуть в будь який момент
Вам не здається, що Єрмака, якого взагалі не мало б бути помітно, дуже багато? І в США він їздить про щось домовлятися не зрозуміло для чого, і з Сіярто зустрічається, і де тільки ця фігура не з'являється.
Основними завданнями Офісу є забезпечення здійснення Президентом України його конституційних повноважень на засадах відкритості, гласності та прозорості
Руслан Стефанчук в интервью изданию «Левый берег» ответил на вопрос о планах президента на первые 100 дней. По его словам, в число первоочередных задач входят реформа администрации, запуск аудита государства, ряд законопроектов (в частности, касающихся отмены неприкосновенности). В частности, «Администрация президента должна перестать быть параллельным правительством и ограничиться тремя функциями — канцелярия, аналитический центр, который будет нарабатывать новые идеи и программы, и контроль над решениями президента»
То чим пан Єрмак мав би займатися? Бо по його діях схоже, що в нього пульт радіокерування зезидентом
Основними завданнями Офісу є забезпечення здійснення Президентом України його конституційних повноважень на засадах відкритості, гласності та прозорості
так а що саме вам не подобається? назва органу, який підконтрольний президенту? по конституції, керування зовнішньою політикою це відповідальність та повноваження президента. а засади відкритості - ну так єрмак працює публічно.
президент 3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України; 4) приймає рішення про визнання іноземних держав; 5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав; 10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
pesikot написав:Якщо воно робить такі заяви, то і військовий з нього - ніякий, нуль
А он и так как военный 0.
Из состава бригады, которой он командовал
Структура
управління 118 ОБрТрО (Черкаси) 156-й окремий батальйон територіальної оборони (Черкаси) 157-й окремий батальйон територіальної оборони (Золотоноша) 158-й окремий батальйон територіальної оборони (Сміла Черкаського району) 159-й окремий батальйон територіальної оборони (Звенигородка)[9] 160-й окремий батальйон територіальної оборони (Умань) 254-й окремий батальйон територіальної оборони (Черкаси) рота матеріально-технічного забезпечення вузол зв'язку зенітний взвод
воевал фактически 1 батальон:
Під час російського вторгнення в Україні у 2022 роціу квітні сили бригади були залучені у боях за м. Попасна, де вони тримали оборону протягом 14 днів.[6]
14 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський урочисто вручив командирові бригади тероборони Анатолію Стуженку бойовий прапор підрозділу.[7]
З кінця 2022 року і до вересня 2023 один із батальйонів бригади виконував бойові завдання на Луганщині
30 червня 2023 року відзначила п’ять років із дня заснування.[8]