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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 658865896590659165926593>
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 11:49

  Slon_Nosov написав:прослідкуйте ланцюг ермак-ельбрус тадеев-савлохов...
для мене було несподівано.
у нас при владі аналог коператива озеро


погоджусь із цим ланцюгом, якщо є факти що ельбрус тадеев сидить останні 5 років на держзамовленнях і т.п. так само можна кличків то якихось старих бандитів привязати, наприклад. а через омельченка звязати із політиками. херня це все. свіжі актуальні факти - ось що має значення
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 11:51

  Примат написав:вообще без разницы, кто будет, у меня только один вопрос, когда в Украине выборы?


думаєте, від них щось зміниться на краще в умовах війни на виживання?
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 11:54

  drevlyanin написав:Його зусиллями країна з 2019 року впевнено котиться у прірву(обійми рассеї)


так ми начебто воюємо, щоб не попасти в ці обійми. треба когось іншого, щоб "перестав стрелять"? але ж кацапам пох. ми для них не люди, не нація, не країна. хто б не стояв у руля, вони зневажали і азірова з овочем.
Востаннє редагувалось trololo в Чет 01 лют, 2024 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 11:56

  trololo написав:
  whois2010 написав:Оце Єрмак зара запишається собою: з завгоспу став держсекретарем. Та ще й дипломатами тепер може керувати. Соціальний ліфт


не важливо, як його посада називається. роботою його забезпечує президент, у відповідальність якого входить керування зовнішньою політикою (з певними обмеженнями верховною радою).

зробили з нього прям кардинала ришелье. його звільнити можуть в будь який момент

Вам не здається, що Єрмака, якого взагалі не мало б бути помітно, дуже багато? І в США він їздить про щось домовлятися не зрозуміло для чого, і з Сіярто зустрічається, і де тільки ця фігура не з'являється.
Основними завданнями Офісу є забезпечення здійснення Президентом України його конституційних повноважень на засадах відкритості, гласності та прозорості

Руслан Стефанчук в интервью изданию «Левый берег» ответил на вопрос о планах президента на первые 100 дней. По его словам, в число первоочередных задач входят реформа администрации, запуск аудита государства, ряд законопроектов (в частности, касающихся отмены неприкосновенности). В частности, «Администрация президента должна перестать быть параллельным правительством и ограничиться тремя функциями — канцелярия, аналитический центр, который будет нарабатывать новые идеи и программы, и контроль над решениями президента»

То чим пан Єрмак мав би займатися? Бо по його діях схоже, що в нього пульт радіокерування зезидентом
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 11:56

  trololo написав:
  Примат написав:вообще без разницы, кто будет, у меня только один вопрос, когда в Украине выборы?


думаєте, від них щось зміниться на краще в умовах війни на виживання?

так
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 12:02

  whois2010 написав:
Основними завданнями Офісу є забезпечення здійснення Президентом України його конституційних повноважень на засадах відкритості, гласності та прозорості


так а що саме вам не подобається? назва органу, який підконтрольний президенту? по конституції, керування зовнішньою політикою це відповідальність та повноваження президента. а засади відкритості - ну так єрмак працює публічно.


президент
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
4) приймає рішення про визнання іноземних держав;
5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;
10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 12:03

  Примат написав:
  trololo написав:
  Примат написав:вообще без разницы, кто будет, у меня только один вопрос, когда в Украине выборы?


думаєте, від них щось зміниться на краще в умовах війни на виживання?

так


виберем якогось ватного рига, і росіяни передумають нас вбивать?
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 12:04

  whois2010 написав:То чим пан Єрмак мав би займатися? Бо по його діях схоже, що в нього пульт радіокерування зезидентом


але він не може звільнити президента, а президент його - може. то що вам не так? весь негатив чи позитив який іде від єрмака - можна сміливо переносити на зеленського.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 12:10

  trololo написав:
  Примат написав:
  trololo написав:
думаєте, від них щось зміниться на краще в умовах війни на виживання?

так


виберем якогось ватного рига, і росіяни передумають нас вбивать?

А вот не надо так гнать на патриота и жителя святейших ГОКов Сашу Вилкула!
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Якщо воно робить такі заяви, то і військовий з нього - ніякий, нуль

А он и так как военный 0.

Из состава бригады, которой он командовал
Структура

управління 118 ОБрТрО (Черкаси)
156-й окремий батальйон територіальної оборони (Черкаси)
157-й окремий батальйон територіальної оборони (Золотоноша)
158-й окремий батальйон територіальної оборони (Сміла Черкаського району)
159-й окремий батальйон територіальної оборони (Звенигородка)[9]
160-й окремий батальйон територіальної оборони (Умань)
254-й окремий батальйон територіальної оборони (Черкаси)
рота матеріально-технічного забезпечення
вузол зв'язку
зенітний взвод

воевал фактически 1 батальон:
Під час російського вторгнення в Україні у 2022 році у квітні сили бригади були залучені у боях за м. Попасна, де вони тримали оборону протягом 14 днів.[6]

14 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський урочисто вручив командирові бригади тероборони Анатолію Стуженку бойовий прапор підрозділу.[7]

З кінця 2022 року і до вересня 2023 один із батальйонів бригади виконував бойові завдання на Луганщині

30 червня 2023 року відзначила п’ять років із дня заснування.[8]

https://u.to/5WtSIA
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