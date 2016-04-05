detroytred написав:Сама жєсть ще попереду. Коли (якщо?) до цього стану прийде і влада.
То по вашому арестович правий і все буде як він і пропонував? Нах тоді взагалі все це потрібно було, відразу б при янику вступили до "тайожного союзу" та й поготів.
Якщо ми отримаємо повну поразку у війні з усіма наслідками з цього, то питання "Нах тоді взагалі все це потрібно було?" буде логічним? Подивіться на сябрів... щоб там хто не казав, але в них немає десятків тисяч убитих і ... вони спокійнісінько їздять за кордон; в них є вибір... І до речі, не воюють в рядах орків. А коли завалиться оркостан (як це впевнено доводиться тут багатьома дописувачами), то за допомогою Заходу, як корка, швидко злетить з влади Картопляний і сябри може! ще опиняться в ЄС раніше нас... А от в нас почесний шлях самураїв... У 21 столітті...
Так от а якщо ж ми будемо прямувати до поразки, тоді що? От скажіть, що тоді? Яка ймовірність, що влада (яка зараз опирається на несамураїв))) не змінить точку опори? Правильно -- мізерна.
Президент ще до війни чітко визначив: *Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки", - сказав Зеленський. https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/ ... nskij.html Кулеба додає, що хоч лопатами.
Питання лише в одному: коли настануть оці умови, коли прийде цей час --- опору влади на військових. Не на пенсів, цивільних, рейтинги, а на примус... На силу в суспільстві. Яка є тільки у військових.
Це настане при реальній загрозі катастрофічної поразки у війні. Виходить, що поки її нема (реальної загрози катастрофічної поразки). Тому президент і Ко не змінюють точку опори. Чисто зі стелі, гадаю, що Захід і оркостан все ж таки мають домовленості про прапорці...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 лют, 2024 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Бетон, Hennady, я вас умоляю - не стоит прислушиваться к мнению, как военного эксперта, экс-сержанта, воевавшего в 2014-м, начинавшего командиром роты (звание ст. лейтенант, максимум капитан) и закончившего зам. ком. взвода (звание сержант, максимум ст. сержант).
Наверно, кроме хорошего владения языком, для командования в военной обстановке требуются и соответствующие воинские знания, иначе он так не деградировался бы в должностях. Зато теперь его приглашают на интервью, как "военного эксперта", его цитируют...
detroytred написав:Сама жєсть ще попереду. Коли (якщо?) до цього стану прийде і влада.
То по вашому арестович правий і все буде як він і пропонував? Нах тоді взагалі все це потрібно було, відразу б при янику вступили до "тайожного союзу" та й поготів.
Якщо ми отримаємо повну поразку у війні з усіма наслідками з цього, то питання "Нах тоді взагалі все це потрібно було?" буде логічним? Подивіться на сябрів... щоб там хто не казав, але в них немає десятків тисяч убитих і ... вони спокійнісінько їздять за кордон; в них є вибір... І до речі, не воюють в рядах орків. А коли завалиться оркостан (як це впевнено доводиться тут багатьома дописувачами), то за допомогою Заходу, як корка, швидко злетить з влади Картопляний і сябри може! ще опиняться в ЄС раніше нас... А от в нас почесний шлях самураїв... У 21 столітті...
Так от а якщо ж ми будемо прямувати до поразки, тоді що? От скажіть, що тоді? Яка ймовірність, що влада (яка зараз опирається на несамураїв))) не змінить точку опори? Правильно -- мізерна.
Президент ще до війни чітко визначив: *Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки", - сказав Зеленський. https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/ ... nskij.html Кулеба додає, що хоч лопатами.
Питання лише в одному: коли настануть оці умови, коли прийде цей час --- опору влади на військових. Не на пенсів, цивільних, рейтинги, а на примус... На силу в суспільстві. Яка є тільки у військових.
Це настане при реальній загрозі катастрофічної поразки у війні. Виходить, що поки її нема (реальної загрози катастрофічної поразки). Тому президент і Ко не змінюють точку опори.
Хочу Вас расстроить, у Украины не путь самураев, а путь тех кто меняет историю. Противостоять 2 армии мира 2 года это отличный путь. Выгнать весь флот из Черного моря - это отличный результат. Сейчас бьют по авиации без авиации - это опять нонсенс который становится реальностью. Похерить 6 нефтезаводов, и мазутный завод - это бимба. Получить 50млрд.€ таки на 5 лет - это политическая победа. Сябров никуда не выпускают. У них визы которые не выдают и печальная участь когда КГБ приходит в дом или даёт заполнять анкету на рабочем месте если у тебя родственники в Украине. Цена этого всего действительно велика, но как вообще мы выстояли - это люди. Неплохие судя по реальности. Вас печалят люди в Украине?
detroytred написав:Якщо ми отримаємо повну поразку у війні з усіма наслідками з цього, то питання "Нах тоді взагалі все це потрібно було?" буде логічним? Подивіться на сябрів... в них немає десятків тисяч убитих і ... вони спокійнісінько їздять за кордон; ... І до речі, не воюють в рядах орків. А от в нас почесний шлях самураїв... У 21 столітті...
Хочу Вас расстроить, у Украины не путь самураев, а путь тех кто меняет историю. Противостоять 2 армии мира 2 года это отличный путь. Выгнать весь флот из Черного моря - это отличный результат. Сейчас бьют по авиации без авиации - это опять нонсенс который становится реальностью. Похерить 6 нефтезаводов, и мазутный завод - это бимба. Получить 50млрд.€ таки на 5 лет - это политическая победа. Сябров никуда не выпускают. У них визы которые не выдают и печальная участь когда КГБ приходит в дом или даёт заполнять анкету на рабочем месте если у тебя родственники в Украине. Цена этого всего действительно велика, но как вообще мы выстояли - это люди. Неплохие судя по реальности. Вас печалят люди в Украине?
Stm, розумничка, підтримую! Кацапи пишуть: 🚨 У Черноморского флота, похоже, минус ракетный катер и 40 моряков экипажа Кадры атаки надводных дронов-камикадзена на катер «Ивановец» в Крыму выложили ГУР Украины. Судно получило несколько прямых попаданий, в том числе в район расположение тяжелых ПКР П-270 «Москит», приведших к их детонации и полному затоплению судна. Помимо основного противокорабельного вооружения, ракетные катера оснащены одной артустановкой АК-176 калибра 76мм и двумя шестиствольными артустановками АК-630 калибра 30мм. Имеется в наличии ПЗРК «Игла». Стоимость катера около $60-70 миллионов. Экипаж корабля около 40 человек.
stm написав:Хочу Вас расстроить, у Украины не путь самураев, а путь тех кто меняет историю. Противостоять 2 армии мира 2 года это отличный путь. Выгнать весь флот из Черного моря - это отличный результат. Сейчас бьют по авиации без авиации - это опять нонсенс который становится реальностью. Похерить 6 нефтезаводов, и мазутный завод - это бимба. Получить 50млрд.€ таки на 5 лет - это политическая победа. Сябров никуда не выпускают. У них визы которые не выдают и печальная участь когда КГБ приходит в дом или даёт заполнять анкету на рабочем месте если у тебя родственники в Украине. Цена этого всего действительно велика, но как вообще мы выстояли - это люди. Неплохие судя по реальности. Вас печалят люди в Украине?
З чого це ви взяли, що мене це засмучує??? Навпаки *путь тех кто меняет историю* -- це ще крутіше, ніж моє бачення самураями. А навіщо ви досягнення навели? Щоби спростувати-заперечити що?
Якщо в сябрів нема вільного пересування за кордон, то вибачаюсь, помилився. Вважав, що є.
І з мого боку щось було таке, що треба мені доводити, що українці непагані люди? І запитувати про враження?
Ви краще на два тепер (я ж вам відповів) моїх питання надайте відповідь: 1. Так чому ваш чоловік не добровлець-то? Отже десятки тисяч цивільних пішли добровольцями... 2. Береза, всл застосовують термін "рашики". То з якої стелі ви приписали мені, що це ласкаво?
Доброго дня . ...... якось ви забули сьогодняшний нічний пІдарунок ,ракетний катер "івановец". Це сюрприз ,для деяких форумчан які з іваново , стало трагедіей . З самого ранку Іде оплакування . Все розповідають хто гірший в Україні . А деякі паніхіду замовили . Ну , чекаємо подальшіх завивань .... Дуже цікаво .
stm написав:А навіщо ви досягнення навели? Щоби спростувати-заперечити що?
Якщо в сябрів нема вільного пересування за кордон, то вибачаюсь, помилився. Вважав, що є.
І з мого боку щось було таке, що треба мені доводити, що українці непагані люди? І запитувати про враження?
Тобто: до чого ви оцей опус мені виклали?
Вам же написали ,що вона умнічка і уважно перечитала ВСІ ваші повідомлення з яких зробила висновок , що особисто ВАМ ТРЕБА ВІДПОВІСТИ . Може про щось догадується ?
Хто написав? Флер, яка сама злилася, і не надала відповіді.
Конкретика, пан, потрібна конкретика. З. Цим. У вас. А-ля обвинителей, що хтось з Іваново тощо. Проблеми.
Зі стелі ліпите. Зі стелі. Свої догадки. А точніше --- брехню. З догадками замість конкретики, аргументів і фактів --- це методи нквд та орків... От там лише здогадок пильних громадян достатньо. Для претензій, звинувачень тощо.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 лют, 2024 13:57, всього редагувалось 2 разів.