Додано: Чет 01 лют, 2024 13:10

drevlyanin написав: detroytred написав: Сама жєсть ще попереду. Коли (якщо?) до цього стану прийде і влада.





То по вашому арестович правий і все буде як він і пропонував? Нах тоді взагалі все це потрібно було, відразу б при янику вступили до "тайожного союзу" та й поготів. То по вашому арестович правий і все буде як він і пропонував? Нах тоді взагалі все це потрібно було, відразу б при янику вступили до "тайожного союзу" та й поготів.

Якщо ми отримаємо повну поразку у війні з усіма наслідками з цього, то питання "Нах тоді взагалі все це потрібно було?" буде логічним?Подивіться на сябрів... щоб там хто не казав, але в них немає десятків тисяч убитих і ... вони спокійнісінько їздять за кордон; в них є вибір... І до речі, не воюють в рядах орків.А коли завалиться оркостан (як це впевнено доводиться тут багатьома дописувачами), то за допомогою Заходу, як корка, швидко злетить з влади Картопляний і сябри може! ще опиняться в ЄС раніше нас...А от в нас почесний шлях самураїв...У 21 столітті...Так от а якщо ж ми будемо прямувати до поразки, тоді що? От скажіть, що тоді? Яка ймовірність, що влада (яка зараз опирається на несамураїв))) не змінить точку опори? Правильно -- мізерна.Президент ще до війни чітко визначив:*Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки", - сказав Зеленський.Кулеба додає, що хоч лопатами.Питання лише в одному: коли настануть оці умови, коли прийде цей час --- опору влади на військових. Не на пенсів, цивільних, рейтинги, а на примус... На силу в суспільстві.Яка є тільки у військових.Це настане при реальній загрозі катастрофічної поразки у війні.Виходить, що поки її нема (реальної загрози катастрофічної поразки). Тому президент і Ко не змінюють точку опори.Чисто зі стелі, гадаю, що Захід і оркостан все ж таки мають домовленості про прапорці...