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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 65896590659165926593>
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 13:10

  drevlyanin написав:
  detroytred написав:Сама жєсть ще попереду. Коли (якщо?) до цього стану прийде і влада.


То по вашому арестович правий і все буде як він і пропонував? Нах тоді взагалі все це потрібно було, відразу б при янику вступили до "тайожного союзу" та й поготів.

Якщо ми отримаємо повну поразку у війні з усіма наслідками з цього, то питання "Нах тоді взагалі все це потрібно було?" буде логічним?
Подивіться на сябрів... щоб там хто не казав, але в них немає десятків тисяч убитих і ... вони спокійнісінько їздять за кордон; в них є вибір... І до речі, не воюють в рядах орків.
А коли завалиться оркостан (як це впевнено доводиться тут багатьома дописувачами), то за допомогою Заходу, як корка, швидко злетить з влади Картопляний і сябри може! ще опиняться в ЄС раніше нас...
А от в нас почесний шлях самураїв...
У 21 столітті...


Так от а якщо ж ми будемо прямувати до поразки, тоді що? От скажіть, що тоді? Яка ймовірність, що влада (яка зараз опирається на несамураїв))) не змінить точку опори? Правильно -- мізерна.

Президент ще до війни чітко визначив:
*Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки", - сказав Зеленський.
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/ ... nskij.html
Кулеба додає, що хоч лопатами.

Питання лише в одному: коли настануть оці умови, коли прийде цей час --- опору влади на військових. Не на пенсів, цивільних, рейтинги, а на примус... На силу в суспільстві.
Яка є тільки у військових.

Це настане при реальній загрозі катастрофічної поразки у війні.
Виходить, що поки її нема (реальної загрози катастрофічної поразки). Тому президент і Ко не змінюють точку опори.
Чисто зі стелі, гадаю, що Захід і оркостан все ж таки мають домовленості про прапорці...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 лют, 2024 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 13:17

  Бетон написав:екс-командир «Айдара»

  Hennady написав:Там тільки глянути на нього...


Бетон, Hennady, я вас умоляю - не стоит прислушиваться к мнению, как военного эксперта, экс-сержанта, воевавшего в 2014-м, начинавшего командиром роты (звание ст. лейтенант, максимум капитан) и закончившего зам. ком. взвода (звание сержант, максимум ст. сержант).

Наверно, кроме хорошего владения языком, для командования в военной обстановке требуются и соответствующие воинские знания, иначе он так не деградировался бы в должностях. Зато теперь его приглашают на интервью, как "военного эксперта", его цитируют...

Подробно о нем уже писал - Напад росії і білорусі на Україну

P.S. Если в воинских званиях комроты и замкомвзвода напутал, пусть budivelnik меня поправит.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 13:21

  detroytred написав:
  drevlyanin написав:
  detroytred написав:Сама жєсть ще попереду. Коли (якщо?) до цього стану прийде і влада.


То по вашому арестович правий і все буде як він і пропонував? Нах тоді взагалі все це потрібно було, відразу б при янику вступили до "тайожного союзу" та й поготів.

Якщо ми отримаємо повну поразку у війні з усіма наслідками з цього, то питання "Нах тоді взагалі все це потрібно було?" буде логічним?
Подивіться на сябрів... щоб там хто не казав, але в них немає десятків тисяч убитих і ... вони спокійнісінько їздять за кордон; в них є вибір... І до речі, не воюють в рядах орків.
А коли завалиться оркостан (як це впевнено доводиться тут багатьома дописувачами), то за допомогою Заходу, як корка, швидко злетить з влади Картопляний і сябри може! ще опиняться в ЄС раніше нас...
А от в нас почесний шлях самураїв...
У 21 столітті...


Так от а якщо ж ми будемо прямувати до поразки, тоді що? От скажіть, що тоді? Яка ймовірність, що влада (яка зараз опирається на несамураїв))) не змінить точку опори? Правильно -- мізерна.

Президент ще до війни чітко визначив:
*Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки", - сказав Зеленський.
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/ ... nskij.html
Кулеба додає, що хоч лопатами.

Питання лише в одному: коли настануть оці умови, коли прийде цей час --- опору влади на військових. Не на пенсів, цивільних, рейтинги, а на примус... На силу в суспільстві.
Яка є тільки у військових.

Це настане при реальній загрозі катастрофічної поразки у війні.
Виходить, що поки її нема (реальної загрози катастрофічної поразки). Тому президент і Ко не змінюють точку опори.

Хочу Вас расстроить, у Украины не путь самураев, а путь тех кто меняет историю. Противостоять 2 армии мира 2 года это отличный путь. Выгнать весь флот из Черного моря - это отличный результат. Сейчас бьют по авиации без авиации - это опять нонсенс который становится реальностью. Похерить 6 нефтезаводов, и мазутный завод - это бимба. Получить 50млрд.€ таки на 5 лет - это политическая победа.
Сябров никуда не выпускают. У них визы которые не выдают и печальная участь когда КГБ приходит в дом или даёт заполнять анкету на рабочем месте если у тебя родственники в Украине.
Цена этого всего действительно велика, но как вообще мы выстояли - это люди. Неплохие судя по реальности. Вас печалят люди в Украине?
stm
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 13:28

  trololo написав:
  Примат написав:
  trololo написав:думаєте, від них щось зміниться на краще в умовах війни на виживання?

так


виберем якогось ватного рига, і росіяни передумають нас вбивать?


А ви думаєте кого вибрали у 2019?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 13:29

  stm написав:
  detroytred написав:Якщо ми отримаємо повну поразку у війні з усіма наслідками з цього, то питання "Нах тоді взагалі все це потрібно було?" буде логічним?
Подивіться на сябрів... в них немає десятків тисяч убитих і ... вони спокійнісінько їздять за кордон; ... І до речі, не воюють в рядах орків.
А от в нас почесний шлях самураїв...
У 21 столітті...

Хочу Вас расстроить, у Украины не путь самураев, а путь тех кто меняет историю. Противостоять 2 армии мира 2 года это отличный путь. Выгнать весь флот из Черного моря - это отличный результат. Сейчас бьют по авиации без авиации - это опять нонсенс который становится реальностью. Похерить 6 нефтезаводов, и мазутный завод - это бимба. Получить 50млрд.€ таки на 5 лет - это политическая победа.
Сябров никуда не выпускают. У них визы которые не выдают и печальная участь когда КГБ приходит в дом или даёт заполнять анкету на рабочем месте если у тебя родственники в Украине.
Цена этого всего действительно велика, но как вообще мы выстояли - это люди. Неплохие судя по реальности. Вас печалят люди в Украине?

Stm, розумничка, підтримую!
Кацапи пишуть:
🚨 У Черноморского флота, похоже, минус ракетный катер и 40 моряков экипажа
Кадры атаки надводных дронов-камикадзена на катер «Ивановец» в Крыму выложили ГУР Украины.
Судно получило несколько прямых попаданий, в том числе в район расположение тяжелых ПКР П-270 «Москит», приведших к их детонации и полному затоплению судна.
Помимо основного противокорабельного вооружения, ракетные катера оснащены одной артустановкой АК-176 калибра 76мм и двумя шестиствольными артустановками АК-630 калибра 30мм. Имеется в наличии ПЗРК «Игла».
Стоимость катера около $60-70 миллионов. Экипаж корабля около 40 человек.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 13:33

  stm написав:Хочу Вас расстроить, у Украины не путь самураев, а путь тех кто меняет историю. Противостоять 2 армии мира 2 года это отличный путь. Выгнать весь флот из Черного моря - это отличный результат. Сейчас бьют по авиации без авиации - это опять нонсенс который становится реальностью. Похерить 6 нефтезаводов, и мазутный завод - это бимба. Получить 50млрд.€ таки на 5 лет - это политическая победа.
Сябров никуда не выпускают. У них визы которые не выдают и печальная участь когда КГБ приходит в дом или даёт заполнять анкету на рабочем месте если у тебя родственники в Украине.
Цена этого всего действительно велика, но как вообще мы выстояли - это люди. Неплохие судя по реальности. Вас печалят люди в Украине?

З чого це ви взяли, що мене це засмучує???
Навпаки *путь тех кто меняет историю* -- це ще крутіше, ніж моє бачення самураями.
А навіщо ви досягнення навели?
Щоби спростувати-заперечити що?

Якщо в сябрів нема вільного пересування за кордон, то вибачаюсь, помилився. Вважав, що є.

І з мого боку щось було таке, що треба мені доводити, що українці непагані люди? І запитувати про враження?

Тобто: до чого ви оцей опус мені виклали?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 13:38

  fler написав:Stm, розумничка, підтримую!

В чому?

Ви краще на два тепер (я ж вам відповів) моїх питання надайте відповідь:
1. Так чому ваш чоловік не добровлець-то? Отже десятки тисяч цивільних пішли добровольцями...
2. Береза, всл застосовують термін "рашики". То з якої стелі ви приписали мені, що це ласкаво?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 13:39

stm

Доброго дня .
...... якось ви забули сьогодняшний нічний пІдарунок ,ракетний катер "івановец".
Це сюрприз ,для деяких форумчан які з іваново , стало трагедіей .
З самого ранку Іде оплакування . Все розповідають хто гірший в Україні .
А деякі паніхіду замовили .
Ну , чекаємо подальшіх завивань ....
Дуже цікаво .
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 13:44

  detroytred написав:
  stm написав:А навіщо ви досягнення навели?
Щоби спростувати-заперечити що?

Якщо в сябрів нема вільного пересування за кордон, то вибачаюсь, помилився. Вважав, що є.

І з мого боку щось було таке, що треба мені доводити, що українці непагані люди? І запитувати про враження?

Тобто: до чого ви оцей опус мені виклали?


Вам же написали ,що вона умнічка і уважно перечитала ВСІ ваші повідомлення з яких зробила висновок , що особисто ВАМ ТРЕБА ВІДПОВІСТИ .
Може про щось догадується ?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 13:48

  холява написав:
  detroytred написав:
  stm написав:А навіщо ви досягнення навели?
Щоби спростувати-заперечити що?

Якщо в сябрів нема вільного пересування за кордон, то вибачаюсь, помилився. Вважав, що є.

І з мого боку щось було таке, що треба мені доводити, що українці непагані люди? І запитувати про враження?

Тобто: до чого ви оцей опус мені виклали?


Вам же написали ,що вона умнічка і уважно перечитала ВСІ ваші повідомлення з яких зробила висновок , що особисто ВАМ ТРЕБА ВІДПОВІСТИ .
Може про щось догадується ?

Хто написав?
Флер, яка сама злилася, і не надала відповіді.

Конкретика, пан, потрібна конкретика.
З. Цим. У вас. А-ля обвинителей, що хтось з Іваново тощо. Проблеми.

Зі стелі ліпите. Зі стелі.
Свої догадки. А точніше --- брехню.
З догадками замість конкретики, аргументів і фактів --- це методи нквд та орків...
От там лише здогадок пильних громадян достатньо. Для претензій, звинувачень тощо.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 лют, 2024 13:57, всього редагувалось 2 разів.
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