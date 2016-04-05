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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 01 лют, 2024 13:48
trololo написав:
так ми начебто воюємо, щоб не попасти в ці обійми
drevlyanin написав:
Його зусиллями країна з 2019 року впевнено котиться у прірву(обійми рассеї)
. треба когось іншого, щоб "перестав стрелять"? але ж кацапам пох. ми для них не люди, не нація, не країна. хто б не стояв у руля, вони зневажали і азірова з овочем.
Я теж думав що так, але ж багато гарячіх голів вже не соромлячись закликають копіювати поведінку снегірії у відношенні до громадян. То в чому тоді буде різниця між Україною та оркостаном? Люди стояли в 2022 в чергах до військомату бо сподівалися, що тепер ми остаточно від'єднаємося від того болота і будемо будувати вільну країну, а тепер такої впевненості нема, тому і бажаючі воювати закінчуються.
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Додано: Чет 01 лют, 2024 13:58
whois2010 написав:
та розраховує знизити популярність Залужного, який має високий рейтинг в опитуваннях.
Та що ви всі з тим За носитесь, як з писаною торбою?
Для мене вони ВСІ стали одинакові!!!
Він що - не знав, що наперед треба готувати резерви?
Що треба фронтовиків міняти за рік, чи максимум, за 2 роки?
А аж коли запахло смаженим, аж через 22міс - "Соколине Око побачив, що нема задньої стіни!"©
І Будановця - туди ж!
Були б ми аборигенами - йому б давно вирвали язик!
Кажу ж - ВСІ одинакові!!!
І жоден з них не вартує, навіть, одного життя нашого солдата!
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Додано: Чет 01 лют, 2024 14:00
detroytred написав:
Питання лише в одному: коли настануть оці умови, коли прийде цей час --- опору влади на військових. Не на пенсів, цивільних, рейтинги, а на примус... На силу в суспільстві.
Яка є тільки у військових.
А дадуть військові можливість владі спертися на себе? Для цього повинен бути який не який авторитет серед військових. А принаймні серед моїх знайомих та родичів що воюють, такого не бачу, а скоріше навпаки...
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Додано: Чет 01 лют, 2024 14:02
Успіх написав: whois2010 написав:
та розраховує знизити популярність Залужного, який має високий рейтинг в опитуваннях.
Та що ви всі з тим За носитесь, як з писаною торбою?
Для мене вони ВСІ стали одинакові!!!
Він що - не знав, що наперед треба готувати резерви?
Що треба фронтовиків міняти за рік, чи максимум, за 2 роки?
Охолоньте. Залужний відповідальний за мобілізацію?
Він навпаки каже вашому обранцю, що потрібно мобілізувати 500к для врятування рядового Бакса. А ваш кумір в кущі ховається, ні мобілізації по старим законам нема, ні новий не можуть прийняти.
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Додано: Чет 01 лют, 2024 14:04
холява написав:stm
Доброго дня .
...... якось ви забули сьогодняшний нічний пІдарунок ,ракетний катер "івановец".
Це сюрприз ,для деяких форумчан які з іваново , стало трагедіей .
З самого ранку Іде оплакування . Все розповідають хто гірший в Україні .
А деякі паніхіду замовили .
Ну , чекаємо подальшіх завивань ....
Дуже цікаво .
Мне вчерашний салют на 3 сушки+20 трупов явно не обычных прохожих в Крыму Бельбека зашёл
Печалит меня вот уж несколько месяцев отключение отопления в колониях оркостана, так орков закапывать больше значительно придётся. Хотя куда уж больше 1000/день вот уж месяца 3-4... И 4 грузовых самолёта из Китая у упомянутых в суе Детройтом сябров... Готовят что-то нехорошие люди явно.
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Додано: Чет 01 лют, 2024 14:06
холява написав:
.. сьогодняшний нічний пІдарунок ,ракетний катер "івановец".
Це сюрприз ,для деяких форумчан які з іваново , стало трагедіей .
З самого ранку Іде оплакування . Все розповідають хто гірший в Україні .
Доброго дня, пан Холява. Дуже помітно активізувалися корисні ідіоти, свідомі та підсвідомі колаборанти, зрадофіли та іже з ними. Відволікають увагу від головних подій на різні дрібниці, перекручують, тягнуть кацапське іпсо і т.д.
Собаки лають, а караван іде
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Додано: Чет 01 лют, 2024 14:06
Schmit написав:
А ви думаєте кого вибрали у 2019?
ватний риг не воював би з росією
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Додано: Чет 01 лют, 2024 14:07
detroytred написав:
Тобто: до чого ви оцей опус мені виклали?
Понимаю, опус расстраивает. Давайте вернёмся к односложным вопросам в стиле ответ краток: да/нет.
Вы лично гордитесь гражданами Украины?
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Додано: Чет 01 лют, 2024 14:09
whois2010 написав: Успіх написав: whois2010 написав:
та розраховує знизити популярність Залужного, який має високий рейтинг в опитуваннях.
Та що ви всі з тим За носитесь, як з писаною торбою?
Для мене вони ВСІ стали одинакові!!!
Він що - не знав, що наперед треба готувати резерви?
Що треба фронтовиків міняти за рік, чи максимум, за 2 роки?
Охолоньте. Залужний відповідальний за мобілізацію?
Він навпаки каже вашому обранцю, що потрібно мобілізувати 500к для врятування рядового Бакса. А ваш кумір в кущі ховається, ні мобілізації по старим законам нема, ні новий не можуть прийняти.
Нюанс))
Залужний обмовився, що старі кадри та методи мобілізації не треба було змінювати.
(Щось таке сказав).
Тобто, за його думкою, вони забезпечували і могли б заперечити його запити.
Виходить запитів від нього не було?
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Додано: Чет 01 лют, 2024 14:16
Успіх написав: whois2010 написав:
та розраховує знизити популярність Залужного, який має високий рейтинг в опитуваннях.
Та що ви всі з тим За носитесь, як з писаною торбою?
Для мене вони ВСІ стали одинакові!!!
Він що - не знав, що наперед треба готувати резерви?
Що треба фронтовиків міняти за рік, чи максимум, за 2 роки?
А аж коли запахло смаженим, аж через 22міс - "Соколине Око побачив, що нема задньої стіни!"©
І Будановця - туди ж!
Були б ми аборигенами - йому б давно вирвали язик!
Кажу ж - ВСІ одинакові!!!
І жоден з них не вартує, навіть, одного життя нашого солдата!
Долярчик, ну при всій повазі, ми що, маємо без кінця повторювати як у 2019 "гірше не буде"?
Так поставлять завтра головкомом "орденоносця" Кошового-буде норм? Чи у вас є конкретна кандидатура?
п.с. Кіно з "отріцательним сплитієм" івановця кльове.
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