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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6590659165926593
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:17

  stm написав:
  detroytred написав:Тобто: до чого ви оцей опус мені виклали?

Понимаю, опус расстраивает. Давайте вернёмся к односложным вопросам в стиле ответ краток: да/нет.
Вы лично гордитесь гражданами Украины?

Це ваша вигадка зі стелі, що опус засмучує.
Наводьте ознаки засмучення. Надавайте аргументи.

(Спробую на вашій мові):
Я розумію, що вам подобається брехати. Але зупиніться і не брешіть далі. Надавайте конкретні аргументовані твердження.

З.и. Да. Я пишаюся громадянами України. І на цих сторінках постійно нагадую в пику деяким дописувачами, що українці не просто не гірші за інших, а навпаки -- працелюбні, волелюбні і т.д. і тощо.
Те, що ви цього не помітили, спростовує твердження Холяви про вашу обізнаність стосовно моїх бачень.
Ви там між собою розберіться-то.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 лют, 2024 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:18

  detroytred написав:
  whois2010 написав:
  Успіх написав:[Та що ви всі з тим За носитесь, як з писаною торбою?
Для мене вони ВСІ стали одинакові!!!

Він що - не знав, що наперед треба готувати резерви?
Що треба фронтовиків міняти за рік, чи максимум, за 2 роки?


Охолоньте. Залужний відповідальний за мобілізацію?
Він навпаки каже вашому обранцю, що потрібно мобілізувати 500к для врятування рядового Бакса. А ваш кумір в кущі ховається, ні мобілізації по старим законам нема, ні новий не можуть прийняти.

Нюанс))
Залужний обмовився, що старі кадри та методи мобілізації не треба було змінювати.
(Щось таке сказав).

Тобто, за його думкою, вони забезпечували і могли б заперечити його запити.
Виходить запитів від нього не було?

Важко сказати. Можливо запити були без розголосу. Можливо рік тому не потрібні були ці люди, бо розрахунки були на інше і вистачало існуючих тоді темпів мобілізації.
Заміна голів ТЦК без судових вироків за хабарництво для мене взагалі не зрозуміла. Якщо майже ніхто не сидить у клітці, то провини на людях нема? За що звільнили?
Якщо звільнення паралізували роботу ТЦК, то вся робота була зав'язана на одній персоні? А зами? А решта клерків чим займалися? Дуже мутно все.
Ну і у будь-якому випадку, питання організації моб процесу - це не парафія Залужного.
Востаннє редагувалось whois2010 в Чет 01 лют, 2024 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:18

І на 5й день Соколине Око помітив, що немає однієї стіни!©

  whois2010 написав:Він навпаки каже вашому обранцю, що потрібно мобілізувати 500к для врятування рядового Бакса
Коли каже?
Через 22міс?
Реально - "Соколине Око"!
А чому не наголошував це після першого півріччя повномасштабної?
І так щомісяця мав нагодошувати/діяти!

А не тепер, коли вже догорає хата - чіхає голову і каже: "треба викликати пожежників! Але для початку, їх ще треба набрати/навчити!")))))
Ну реально ж цирк(але не смішний!)
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:24

  Успіх написав:
  whois2010 написав:Він навпаки каже вашому обранцю, що потрібно мобілізувати 500к для врятування рядового Бакса
Коли каже?
Через 22міс?
Реально - "Соколине Око"!
А чому не наголошував це після першого півріччя повномасштабної?
І так щомісяця мав нагодошувати/діяти!

А не тепер, коли вже догорає хата - чіхає голову і каже: "треба викликати пожежників! Але для початку, їх ще треба набрати/навчити!")))))
Ну реально ж цирк(але не смішний!)

Та схожих питань можно задати безліч:
- чому раніше 2022р не готувалися до війни
-чому не готувалися, коли з усіх прасок кричали, буде війна. Керівник ЦРУ особисто до зеленого сонечка приїздив зі звітом
- чому раніше, до 2022р, не виготовили достаню кількість ракет, снарядів, набоїв, дронів
- чому Зе будував дороги, а не армію
-чому ви обрали в 2019 році "оце", а з нас тепер питаєте?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:26

  whois2010 написав:
  Успіх написав:
  whois2010 написав:Він навпаки каже вашому обранцю, що потрібно мобілізувати 500к для врятування рядового Бакса
Коли каже?
Через 22міс?
Реально - "Соколине Око"!
А чому не наголошував це після першого півріччя повномасштабної?
І так щомісяця мав нагодошувати/діяти!

А не тепер, коли вже догорає хата - чіхає голову і каже: "треба викликати пожежників! Але для початку, їх ще треба набрати/навчити!")))))
Ну реально ж цирк(але не смішний!)

Та схожих питань можно задати безліч:
- чому раніше 2022р не готувалися до війни
-чому не готувалися, коли з усіх прасок кричали, буде війна. Керівник ЦРУ особисто до зеленого сонечка приїздив зі звітом
- чому раніше, до 2022р, не виготовили достаню кількість ракет, снарядів, набоїв, дронів
- чому Зе будував дороги, а не армію
-чому ви обрали в 2019 році "оце", а з нас тепер питаєте?

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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:26

  detroytred написав:
З.и. Да. Я пишаюся громадянами України.

Ви там між собою розберіться-то.

Детройт, давайте вместе разбираться почему из позитивных новостей по городам оркостана ни одного хвалебного поста нашему ГУР и СБУ от вас не последовало?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:27

  trololo написав:
  Schmit написав:А ви думаєте кого вибрали у 2019?


ватний риг не воював би з росією

Обставини не залишили йому вибору.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:33

  Schmit написав:
  trololo написав:
  Schmit написав:А ви думаєте кого вибрали у 2019?


ватний риг не воював би з росією

Обставини не залишили йому вибору.


вибір завжди є. піти у відставку, підписати мир з путіним на його умовах, розвалити військове керівцництво. на його місці умовний бойко чи тимошенко би не воювали. якби він був агентом кремля, ми би це помітили за 2 роки

навіть якби до 2022 ми мобілізували економіку для армії на 100% (так, щоб всі вопили що диктатура і т.д.), все одно не наздогнали би росію ні по кількості людей, ні по кількості зброї. навіть якби цим займались всі починаючи з ющенка.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:43

  stm написав:
  detroytred написав:
З.и. Да. Я пишаюся громадянами України.

Ви там між собою розберіться-то.

Детройт, давайте вместе разбираться почему из позитивных новостей по городам оркостана ни одного хвалебного поста нашему ГУР и СБУ от вас не последовало?

А повинно було???
Якщо це вас так бентежить або на щось впливає, то без проблем можу виправити це. Хоч кожного дня по парі хвалебних.
Скільки треба для норми? Визначте.

Ви знов намагаєтеся висунути претензії зі стелі. Ви згенерили нову "претензію".

З.и. я звісно можу пошукати і, майже впевнений, що знайду в себе позитивні повідомлення стосовно нашої розвідки та безпековиків. Але яким боком це до ваших претензій зі стелі???

Я вам всоте вказую: є претензія, надавайте одразу підстави. Одразу і самі надавайте. Скільки можна-то виправдовуватися перед потоком ваших і Ко претензій зі стелі?
Ви їх генерить нескінченно...
Тепер он дійшли до хвалебних новин.
Спочатку впишіть це в обов'язок.
Спочатку покажіть, що це саме я на гілці виділяюсь отаким відношенням до написання хвалебних новин.

У вас там з головами все в порядку?
Ну дійсно враження, що спілкуюсь з гебнею, з сраною савецькою гебнею.
*Давайте разбираться з вами...*
Ви там дно ще глибше бити стали...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://t.me/Ukraine_365News/71248?single
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  #<1 ... 6590659165926593
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