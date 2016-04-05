Schmit написав:Можна ще від'ємно підготуватись до війни на тлі чи не цілого року конкретних попереджень різноманітних розвідок, так, щоб 25% території здати за "три дні", а Київ з Харковом - ледве втримати завдяки Залужному і героїзму простих українців.
ну а порошенко профукав склади на сотні тисяч боєприпасів, так він теж агент русні виходить чи як? по вашому зеленський - агент кремля, а залужний, ним призначений, з ним бореться? труси = хрестик, а то вже шизофренія якась.
якби він був агент кремля то призначав би таких, як міноборони лєбєдев і йому подібні. а не залужного
Склади, де ракети до градів валялись під відкритим небом, вберегти від диверсій дронами мігло хіба чудо, на яке українці повсякчас надіються. Стосовно агентів - я нікого так не називав, це придумали ви. Ніякий Зе не агент, а просто некомпетентний, недалекоглядний... і як показав час - необучаємий "політик".
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не планирует повышать тариф на электричество для населения этой зимой.
Ранее народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что тариф на электроэнергию для населения может вырасти вдвое, и что он может составлять чуть меньше 6 грн за кВт-ч.
Экономическая правда
...езэ!
читайте уважно -ЗИМОЮ в Україні тарифи завжди піднімали з 1квітня(1 травня, або 1 червня-це найкраший варіант, тепло, сонце світить з 4ранку і до 21.30)
stm написав:Так давайте найдите свои позитивные посты про ГУР и СБУ за 2 года Простая статистика
Тобто замість відповідей на мої питання ви згенерили тепер ще й прохання (чи це була вимога?) до мене, що мені зробити.
Гебня відпочиває.
Это просьба, будьте так любезны. Это ж гордость за украинцев и их трудолюбие. Почему такая просьба где нет проблем однозначно вызывает такое негодование?
Знов брехня про якесь негодование. Брехня в прив'язці мого невдоволення зв'язками в проханні, а не вашою поведінкою. Невдоволення в мене викликає саме ваша отака поведінка, а не зв'язок "з гордостью за украинцев". І ви це чудово розумієте, але по гебешному намагається підмінити предмет.
Я вже показав, що люб'язним з подібними гебнякам не буду. Спочатку надайте відповіді на мої питання до вас (тепер на всі мої питання, а не хоча б одне), а потім може підемо далі в спілкуванні. Що не зрозуміло-то з п'ятого разу?
І це вам потрібна статистика, це для ваших пасток, то ви і збирайте. Раджу табличку: всіх форумчан і хто скільки хвалебних новин про розвідників з безповиками надав. І вже з неї висновки. Буде хоч якось! аргументовно. Для неголих гебешних підстав. А поки лише виключно гола гебешня... Попрацюйте, розумниця, хоча б до рівня неголих гебешних підстав, достатніх нквд-никам.
*Это просьба, будьте так любезны. *))) Це дніще... І нехай ви були б дійсно з органів... А так це якийсь дурний фарс, комедія. Оці ваші намагання. З повітря, зі стелі генерити претензії, натяки на звинувачення. Розставляти пастки.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не планирует повышать тариф на электричество для населения этой зимой.
Ранее народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что тариф на электроэнергию для населения может вырасти вдвое, и что он может составлять чуть меньше 6 грн за кВт-ч.
Экономическая правда
...езэ!
читайте уважно -ЗИМОЮ в Україні тарифи завжди піднімали з 1квітня(1 травня, або 1 червня-це найкраший варіант, тепло, сонце світить з 4ранку і до 21.30)
detroytred написав:Знов брехня про якесь негодование. Брехня в прив'язці ... .... по гебешному намагається підмінити предмет. ... з подібними гебнякам не буду. Спочатку надайте відповіді на мої питання до вас ....Для неголих гебешних підстав. А поки лише виключно гола гебешня... Попрацюйте, розумниця, хоча б до рівня неголих гебешних підстав, достатніх нквд-никам. ...це дніще... А так це якийсь дурний фарс, комедія. Оці ваші намагання.
Самого не знудило ? Я ще десяток твоїх повідомлень так можу подати.. Ти хоч розумієш що виглядеєш Де.лом (вибачте за мій французський)- якого всі не розуміють і обріхують?
Може знайдеш якісь інші сторінки де поважно про Адама сміта і Кейнса можна з такими ж Де.ілами поспілкуватись.
ПС Те що Адам Сміт повністю заперечував втручання в економіку Держави А ідеї Кейнса найкраще спрацювали всього у двох Гітлера і Сталіна... наш знавець економіки так і не прочитав... тому всюди де треба і не треба звинувачує можновладців що вони діють не так як йому здається правильним
stm написав:Это просьба, будьте так любезны. Это ж гордость за украинцев и их трудолюбие. Почему такая просьба где нет проблем однозначно вызывает такое негодование?
Знов брехня про якесь негодование. Брехня в прив'язці мого невдоволення зв'язками в проханні, а не вашою поведінкою. Невдоволення в мене викликає саме ваша отака поведінка, а не зв'язок "з гордостью за украинцев". І ви це чудово розумієте, але по гебешному намагається підмінити предмет.
Я вже показав, що люб'язним з подібними гебнякам не буду. Спочатку надайте відповіді на мої питання до вас (тепер на всі мої питання, а не хоча б одне), а потім може підемо далі в спілкуванні. Що не зрозуміло-то з п'ятого разу?
І це вам потрібна статистика, це для ваших пасток, то ви і збирайте. Раджу табличку: всіх форумчан і хто скільки хвалебних новин про розвідників з безповиками надав. І вже з неї висновки. Буде хоч якось! аргументовно. Для неголих гебешних підстав. А поки лише виключно гола гебешня... Попрацюйте, розумниця, хоча б до рівня неголих гебешних підстав, достатніх нквд-никам.
*Это просьба, будьте так любезны. *))) Це дніще... І нехай ви були б дійсно з органів... А так це якийсь дурний фарс, комедія. Оці ваші намагання. З повітря, зі стелі генерити претензії, натяки на звинувачення. Розставляти пастки.
Что ни одного найти нельзя? 2 года это 24 месяца. И такой прям воздух и вода, вместо цитаты хоть одного поста хоть один пост это так сложно? Почему, Детройт? Почему так сложно найти? их должно быть сотни, один из которых вот прям сразу находится, не? )))
detroytred написав:Знов брехня про якесь негодование. Брехня в прив'язці ... .... по гебешному намагається підмінити предмет. ... з подібними гебнякам не буду. Спочатку надайте відповіді на мої питання до вас ....Для неголих гебешних підстав. А поки лише виключно гола гебешня... Попрацюйте, розумниця, хоча б до рівня неголих гебешних підстав, достатніх нквд-никам. ...це дніще... А так це якийсь дурний фарс, комедія. Оці ваші намагання.
Самого не знудило ? Я ще десяток твоїх повідомлень так можу подати.. Ти хоч розумієш що виглядеєш Де.лом (вибачте за мій французський)- якого всі не розуміють і обріхують?
Може знайдеш якісь інші сторінки де поважно про Адама сміта і Кейнса можна з такими ж Де.ілами поспілкуватись.
ПС Те що Адам Сміт повністю заперечував втручання в економіку Держави А ідеї Кейнса найкраще спрацювали всього у двох Гітлера і Сталіна... наш знавець економіки так і не прочитав... тому всюди де треба і не треба звинувачує можновладців що вони діють не так як йому здається правильним
ППС Тепер вирішив і не можновладців захаїти...
Демагічний прийом -- узагальнення.
Не всі, як ти брешеш, генерять у мій бік зі стелі безпідставні претензії та звинувачення, а конкретний перелік дописувачів. Ти один з них.
Та в чому в тебе нова претензія-то? Конкретно спробуй.
Невже ти Сміта, Кейнса почав читати?)) Молодець, якщо так.