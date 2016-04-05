stm написав:Это просьба, будьте так любезны. Это ж гордость за украинцев и их трудолюбие. Почему такая просьба где нет проблем однозначно вызывает такое негодование?
Знов брехня про якесь негодование. Брехня в прив'язці мого невдоволення зв'язками в проханні, а не вашою поведінкою. Невдоволення в мене викликає саме ваша отака поведінка, а не зв'язок "з гордостью за украинцев". І ви це чудово розумієте, але по гебешному намагається підмінити предмет.
Я вже показав, що люб'язним з подібними гебнякам не буду. Спочатку надайте відповіді на мої питання до вас (тепер на всі мої питання, а не хоча б одне), а потім може підемо далі в спілкуванні. Що не зрозуміло-то з п'ятого разу?
І це вам потрібна статистика, це для ваших пасток, то ви і збирайте. Раджу табличку: всіх форумчан і хто скільки хвалебних новин про розвідників з безповиками надав. І вже з неї висновки. Буде хоч якось! аргументовно. Для неголих гебешних підстав. А поки лише виключно гола гебешня... Попрацюйте, розумниця, хоча б до рівня неголих гебешних підстав, достатніх нквд-никам.
*Это просьба, будьте так любезны. *))) Це дніще... І нехай ви були б дійсно з органів... А так це якийсь дурний фарс, комедія. Оці ваші намагання. З повітря, зі стелі генерити претензії, натяки на звинувачення. Розставляти пастки.
Что ни одного найти нельзя? 2 года это 24 месяца. И такой прям воздух и вода, вместо цитаты хоть одного поста хоть один пост это так сложно? Почему, Детройт? Почему так сложно найти? их должно быть сотни, один из которых вот прям сразу находится, не? )))
Тобто згенерили нове: *их должно быть сотни*.
Замість відповіді на мої питання. Навіть з одного не почали, а згенерили нове.
Комедія продовжується. Далі що згенерите? Це гебешники і подібні їм не починають з себе, а тільки чогось хочуть від іншого.
detroytred написав:Не всі, як ти брешеш, генерять у мій бік зі стелі безпідставні претензії та звинувачення, а конкретний перелік дописувачів.
Не всі звичайно Є приказка Рибак - рибака бачить здалеку.. Так само й дурень-дурня...
Тепер залишилось зрозуміти хто ти і хто я...
ПС Так навіщо ти Сіта приводив в приклад для можновладців-якщо Сміт - це гола економіка, чим менше впливу Держави - тим краще...
А кейнс дозволяв розігрівати економіку грошима..але спрацювало тільки тоді коли ці розігріві супроводжувались Голодомором Українців в Сталіна і геноцидом Євреїв в Гітлера.. Ти коли про кейнса з смітом писав - за що голосував? за йоську чи за шікльгрубера?
detroytred написав:Не всі, як ти брешеш, генерять у мій бік зі стелі безпідставні претензії та звинувачення, а конкретний перелік дописувачів.
Не всі звичайно Є приказка Рибак - рибака бачить здалеку.. Так само й дурень-дурня...
Тепер залишилось зрозуміти хто ти і хто я...
ПС Так навіщо ти Сіта приводив в приклад для можновладців-якщо Сміт - це гола економіка, чим менше впливу Держави - тим краще...
А кейнс дозволяв розігрівати економіку грошима..але спрацювало тільки тоді коли ці розігріві супроводжувались Голодомором Українців в Сталіна і геноцидом Євреїв в Гітлера.. Ти коли про кейнса з смітом писав - за що голосував? за йоську чи за шікльгрубера?
А ти от візьми і подивись саме для чого я проводив Сміта, Кейнса. Подивись саме для чого.
detroytred написав:Знов брехня .... Брехня в прив'язці... ...гебешному намагається підмінити предмет. ... подібними гебнякам не буду. ..Що не зрозуміло-то з п'ятого разу? .... Для неголих гебешних підстав. А поки лише виключно гола гебешня... .... рівня неголих гебешних підстав, достатніх нквд-никам. ... Це дніще... І нехай ви були б дійсно з органів... А так це якийсь дурний фарс, комедія. Оці ваші намагання. З повітря, зі стелі генерити претензії, натяки на звинувачення. Розставляти пастки.
Что ни одного найти нельзя? 2 года это 24 месяца. И такой прям воздух и вода, вместо цитаты хоть одного поста хоть один пост это так сложно? Почему, Детройт? Почему так сложно найти? их должно быть сотни, один из которых вот прям сразу находится, не? )))
Тобто згенерили нове: а згенерили нове. Далі що згенерите? Це гебешники і подібні їм ...
Питання до Продіжі... А тепер знову до мене звернитесь чи до СТМ...чи все таки запропонуєте комусь іншому не захламлювати гілку?
detroytred написав:А ти от візьми і подивись саме для чого я проводив Сміта, Кейнса.
А може сам спробуєш ? тезово ?
А то в порівнянні з безробіттям в Канаді і України ти настільки глибоко посадив себе в калюжу, що навіть до мене дійшло Такому невігласу щось пояснити все одно не вийде.. В нього всі проти нього генерять єралашать придумують гебешники
Колишній позаштатний радник Офісу президента не повертається в Україну впродовж п'яти місяців За даними NGL.media, 48-річний Арестович перетнув кордон із Польщею 4 вересня 2023 року через пункт пропуску Краківець-Корчова. З того часу він не повертався в Україну. Джерело видання у прикордонній службі заявило, що підставою для виїзду став лист ГУР МО.
NGL.media пише, що ДПСУ відмовилася надати офіційні дані про підстави для виїзду Арестовича за кордон, оскільки "інформація про перетинання державного кордону особою стосується її приватного життя". У коментарі LIGA.net речник відомства Андрій Демченко повідомив, що ДПСУ не в праві розголошувати інформацію про перетин державного кордону.
Видання заявляє, що раніше Арестович неодноразово виїжджав за кордон, проте повертався в Україну: зокрема, на початку травня 2023 року ексрадник ОП виїхав через Краківець завдяки листу воєнної розвідки й повернувся в країну лише наприкінці червня, провівши за кордоном майже півтора місяця. ЗМІ пише, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, крім двох вищеописаних випадків, Арестович виїжджав за кордон ще сім разів на інших підставах: зокрема, на підставі рішень голови ДПСУ, як радник ОП тощо, але всі ці поїздки тривали не довше дев'яти днів.
NGL.media зазначає, що представники ГУР не відповіли на запитання видання впродовж двох тижнів. Також медіа не відповів і Арестович.
LIGA.net звернулася по коментар до воєнної розвідки та опублікує його, як тільки отримає.
Сам Арестович у нещодавньому інтерв'ю Анні Олицькій заявив, що перетнув кордон законно. Блогер зазначив, що мешкає у Нью-Йорку, принаймні на два місяці винаймає житло у дорогому районі Центрального парку. Витрати на проживання ексрадник ОП мотивував тим, що він "не бідна людина" та міркуваннями безпеки, а також "рекомендаціями сторони, що приймає".