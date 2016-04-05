Додано: Чет 01 лют, 2024 16:34

Зе справедливість!Колишній позаштатний радник Офісу президента не повертається в Україну впродовж п'яти місяцівЗа даними NGL.media, 48-річний Арестович перетнув кордон із Польщею 4 вересня 2023 року через пункт пропуску Краківець-Корчова. З того часу він не повертався в Україну.Джерело видання у прикордонній службі заявило, що підставою для виїзду став лист ГУР МО.NGL.media пише, що ДПСУ відмовилася надати офіційні дані про підстави для виїзду Арестовича за кордон, оскільки "інформація про перетинання державного кордону особою стосується її приватного життя". У коментарі LIGA.net речник відомства Андрій Демченко повідомив, що ДПСУ не в праві розголошувати інформацію про перетин державного кордону.Видання заявляє, що раніше Арестович неодноразово виїжджав за кордон, проте повертався в Україну: зокрема, на початку травня 2023 року ексрадник ОП виїхав через Краківець завдяки листу воєнної розвідки й повернувся в країну лише наприкінці червня, провівши за кордоном майже півтора місяця.ЗМІ пише, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, крім двох вищеописаних випадків, Арестович виїжджав за кордон ще сім разів на інших підставах: зокрема, на підставі рішень голови ДПСУ, як радник ОП тощо, але всі ці поїздки тривали не довше дев'яти днів.NGL.media зазначає, що представники ГУР не відповіли на запитання видання впродовж двох тижнів. Також медіа не відповів і Арестович.LIGA.net звернулася по коментар до воєнної розвідки та опублікує його, як тільки отримає.Сам Арестович у нещодавньому інтерв'ю Анні Олицькій заявив, що перетнув кордон законно. Блогер зазначив, що мешкає у Нью-Йорку, принаймні на два місяці винаймає житло у дорогому районі Центрального парку. Витрати на проживання ексрадник ОП мотивував тим, що він "не бідна людина" та міркуваннями безпеки, а також "рекомендаціями сторони, що приймає".ОНОВЛЕНО о 14:59. ГУР заявило, що не надавало Арестовичу ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон, і назвало заяву NGL.media фейком.