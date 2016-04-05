Новый материал Шустера начинается с описания сентябрьского визита Зеленского в США — ранее американские СМИ уже писали, что в этот раз президента принимали гораздо холоднее, чем в первый год войны.В тексте говорится, что Зеленский во время визита выглядел отстраненным и взволнованным. Сам он объяснил это тем, что устал убеждать союзников в том, что с их помощью Украина может победить российскую армию. «Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто», — сказал Зеленский в интервью изданию после этого визита.Он добавил, что американские политики прямо спрашивали его, что будет с Украиной, если она лишится помощи США. «Мы проиграем», — отвечал им Зеленский.«Самое страшное, что часть мира привыкла к войне в Украине, — заметил президент Украины в разговоре с Time. — Усталость от войны идет как волна. Вы видите ее в США, в Европе. И мы видим, что стоит им [жителям западных стран] немного устать, как для них все становится так, будто это сериал: „Я не могу смотреть это в десятый раз“».В тексте отмечается, что визит Зеленского не изменил ситуацию с падающим уровнем поддержки Украины в США. Опрос Reuters показал, что увеличение поставок Украине поддерживает 41% американцев — в июне их было 65%.