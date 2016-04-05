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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 65956596659765986599>
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 16:43

  stm написав:
  detroytred написав:Тобто згенерили нове:
*их должно быть сотни*.

Замість відповіді на мої питання.
Навіть з одного не почали, а згенерили нове.

Комедія продовжується. Далі що згенерите?
Це гебешники і подібні їм не починають з себе, а тільки чогось хочуть від іншого.

А на то за что?! Да, Детройт. Цитату гордости в посте хоть одном за украинцев. Свою приведите, пожалуйста:)

Нове прохання згенерили?
Тепер цитату гордості за українців.

Ну спробуйте оцю якось інакше зрозуміти, ніж гордість за українців:
Напад росії і білорусі на Україну
*ДОБРІ НОВИНИ НА НІЧ З-ЗА ПОРЕБРИКА
Сб 03 июн, 2023 21:41

Рашисти застогнали, що на запоріжському напрямку їх фігачать артою, що капець; що справи кепські; їх арта мовчить; вони з одного боку дивуються, а з іншого визнають відсутність контрбатарейної боротьби в себе.*

Або:
Напад росії і білорусі на Україну
Пн 19 июн, 2023 09:16

І Вам доброго!
Чекаємо надвечір з гарними настроєм та новинами.
Успіхів!

В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено 8 населених пунктів:

Новодарівку,
Левадне,
Сторожеве,
Макарівку,
Благодатне,
Лобкове,
Нескучне,
Пятихатки
В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км.

Звільнена на півдні площа складає 113 км2.
https://varta1.com.ua/news/v-minoboroni ... 66581.html

Цікаво яка глибина 1, 2, 3 ліній оборони в орків на цих напрямках.
_________
І новина. І гордість. Чи у вас якісь ще вимоги та обов'язки потрібні?
Комедія продовжується.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 лют, 2024 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 16:46

  whois2010 написав:
  Успіх написав:
  whois2010 написав:та розраховує знизити популярність Залужного, який має високий рейтинг в опитуваннях.
Та що ви всі з тим За носитесь, як з писаною торбою?
Для мене вони ВСІ стали одинакові!!!

Він що - не знав, що наперед треба готувати резерви?
Що треба фронтовиків міняти за рік, чи максимум, за 2 роки?


Охолоньте. Залужний відповідальний за мобілізацію?
Він навпаки каже вашому обранцю, що потрібно мобілізувати 500к для врятування рядового Бакса. А ваш кумір в кущі ховається, ні мобілізації по старим законам нема, ні новий не можуть прийняти.

И говорит, что демобилизовывать рядового Бакса нельзя, т.е. 500к это не "для врятування".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 16:47

  stm написав:
  detroytred написав:Тобто: до чого ви оцей опус мені виклали?

Понимаю, опус расстраивает. Давайте вернёмся к односложным вопросам в стиле ответ краток: да/нет.
Вы лично гордитесь гражданами Украины?

А Вы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:А ваш кумір в кущі ховається, ні мобілізації по старим законам нема, ні новий не можуть прийняти.

По старым законам мобилизация идет, как и шла.
В ТЦК вполне обычный движ. Наблюдал лично.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 16:53

  whois2010 написав:
  Успіх написав:
  whois2010 написав:та розраховує знизити популярність Залужного, який має високий рейтинг в опитуваннях.
Та що ви всі з тим За носитесь, як з писаною торбою?
Для мене вони ВСІ стали одинакові!!!

Він що - не знав, що наперед треба готувати резерви?
Що треба фронтовиків міняти за рік, чи максимум, за 2 роки?


Охолоньте. Залужний відповідальний за мобілізацію?
Він навпаки каже вашому обранцю, що потрібно мобілізувати 500к для врятування рядового Бакса. А ваш кумір в кущі ховається, ні мобілізації по старим законам нема, ні новий не можуть прийняти.

Демобілізувати рядового Бакса до кінця війни навряд вийде. А от перевести в піхоту - цілком реально...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 16:55

  ЛАД написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Тобто: до чого ви оцей опус мені виклали?

Понимаю, опус расстраивает. Давайте вернёмся к односложным вопросам в стиле ответ краток: да/нет.
Вы лично гордитесь гражданами Украины?

А Вы?

В мене був досвід спілкування і з совдепгебешниками і нашими особістами.

Ця смішна пародія дуже кумедна.
Хай веселить, розставлячка пасток...
Але оця стійка гебешна риса -- тупо генерити нові і нові, замість відповісти на питання до тебе, починає роздратовувати.

Залишилось оцій камаріл'ї оголосити свою перемогу -- ми роздратували Детройта. Паб'єда! Жіноча інтуіція, будівельний єралашик.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:01

статья старая (30 октября 2023) может кто то пропустил
Новый материал Шустера начинается с описания сентябрьского визита Зеленского в США — ранее американские СМИ уже писали, что в этот раз президента принимали гораздо холоднее, чем в первый год войны.

В тексте говорится, что Зеленский во время визита выглядел отстраненным и взволнованным. Сам он объяснил это тем, что устал убеждать союзников в том, что с их помощью Украина может победить российскую армию. «Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто», — сказал Зеленский в интервью изданию после этого визита.

Он добавил, что американские политики прямо спрашивали его, что будет с Украиной, если она лишится помощи США. «Мы проиграем», — отвечал им Зеленский.

«Самое страшное, что часть мира привыкла к войне в Украине, — заметил президент Украины в разговоре с Time. — Усталость от войны идет как волна. Вы видите ее в США, в Европе. И мы видим, что стоит им [жителям западных стран] немного устать, как для них все становится так, будто это сериал: „Я не могу смотреть это в десятый раз“».

В тексте отмечается, что визит Зеленского не изменил ситуацию с падающим уровнем поддержки Украины в США. Опрос Reuters показал, что увеличение поставок Украине поддерживает 41% американцев — в июне их было 65%.
https://time.com/6329188/ukraine-volody ... interview/
https://www.reuters.com/world/us/us-pub ... t%20unsure.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:03

Шанс! Він випадає лише раз!©))

  sashaqbl написав:Демобілізувати рядового Бакса до кінця війни навряд вийде. А от перевести в піхоту - цілком реально...
Я, навіть, знаю свої "шанси")))
10/90
Демобілізація/в піхоту :D

Але це такі "шанси" від держави.

Але в мене є велика надія на мій план Б)))
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:04

  Успіх написав:
  sashaqbl написав:Демобілізувати рядового Бакса до кінця війни навряд вийде. А от перевести в піхоту - цілком реально...
Я, навіть, знаю свої "шанси")))
10/90
Демобілізація/в піхоту :D

Але це такі "шанси" від держави.

Але в мене є велика надія на мій план Б)))

Б=Безуглая?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:06

Стм спеціально для вас. Читайте кожного дня на ніч

  detroytred написав:
  Успіх написав:Але, я ще ПОКИЩО налаштований оптимістично і бачу швидше НАШУ перемогу, ніж навпаки!

Саме так.
Віримо, сподіваємось на:
1. Дані в течці Буданова
2. Кураж (що на куражі можна й до хремля дійти).

Пт 05 май, 2023 10:48
Напад росії і білорусі на Україну

По буквах: моя. Віра та сподівання. в Буданова, тобто в дані від ГУР. В отій текі.
detroytred
 
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