Рашисти застогнали, що на запоріжському напрямку їх фігачать артою, що капець; що справи кепські; їх арта мовчить; вони з одного боку дивуються, а з іншого визнають відсутність контрбатарейної боротьби в себе.*
whois2010 написав:та розраховує знизити популярність Залужного, який має високий рейтинг в опитуваннях.
Та що ви всі з тим За носитесь, як з писаною торбою? Для мене вони ВСІ стали одинакові!!!
Він що - не знав, що наперед треба готувати резерви? Що треба фронтовиків міняти за рік, чи максимум, за 2 роки?
Охолоньте. Залужний відповідальний за мобілізацію? Він навпаки каже вашому обранцю, що потрібно мобілізувати 500к для врятування рядового Бакса. А ваш кумір в кущі ховається, ні мобілізації по старим законам нема, ні новий не можуть прийняти.
И говорит, что демобилизовывать рядового Бакса нельзя, т.е. 500к это не "для врятування".
whois2010 написав:та розраховує знизити популярність Залужного, який має високий рейтинг в опитуваннях.
Та що ви всі з тим За носитесь, як з писаною торбою? Для мене вони ВСІ стали одинакові!!!
Він що - не знав, що наперед треба готувати резерви? Що треба фронтовиків міняти за рік, чи максимум, за 2 роки?
Охолоньте. Залужний відповідальний за мобілізацію? Він навпаки каже вашому обранцю, що потрібно мобілізувати 500к для врятування рядового Бакса. А ваш кумір в кущі ховається, ні мобілізації по старим законам нема, ні новий не можуть прийняти.
Демобілізувати рядового Бакса до кінця війни навряд вийде. А от перевести в піхоту - цілком реально...
статья старая (30 октября 2023) может кто то пропустил
Новый материал Шустера начинается с описания сентябрьского визита Зеленского в США — ранее американские СМИ уже писали, что в этот раз президента принимали гораздо холоднее, чем в первый год войны.
В тексте говорится, что Зеленский во время визита выглядел отстраненным и взволнованным. Сам он объяснил это тем, что устал убеждать союзников в том, что с их помощью Украина может победить российскую армию. «Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто», — сказал Зеленский в интервью изданию после этого визита.
Он добавил, что американские политики прямо спрашивали его, что будет с Украиной, если она лишится помощи США. «Мы проиграем», — отвечал им Зеленский.
«Самое страшное, что часть мира привыкла к войне в Украине, — заметил президент Украины в разговоре с Time. — Усталость от войны идет как волна. Вы видите ее в США, в Европе. И мы видим, что стоит им [жителям западных стран] немного устать, как для них все становится так, будто это сериал: „Я не могу смотреть это в десятый раз“».