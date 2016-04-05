Чушь-то не пишите. Выбор у него был простой - сбежать 24-25.02. И кто знает, как бы было тогда.
А ещё проще было в ответ на предупреждения "партнёров" подписать что-нибудь с Путиным, объяснив неготовностью к полномасштабной войне. Не помните, что все "партнёры" придерживались оценки "Киев за 3 дня" или, в лучшем случае, за неделю?
Мы почти подобрались к линии фронта. Когда мы пересекли ее, Starlink внезапно отключился. Связь полностью отрубилась, отряды больше не могли общаться. Когда вы атакуете, командирам важно постоянно получать информацию. Без связи им приходилось лично выезжать в зону боевых действий, рискуя жизнью. Начался хаос.
ВСУ пришлось отступить. Неожиданно для украинского руководства ход войны теперь во многом зависел от желаний и решений одного человека. Пентагон должен был добиться от SpaceX официального соглашения, согласно которому Маск не мог бы внезапно лишить все украинские силы технической поддержки.
В обычных условиях такие переговоры вел бы отдел закупок Пентагона. Однако для военного ведомства США предприятие Маска уже не было простым подрядчиком — беседовать с миллиардером пришлось заместителю министра обороны Колину Калю, который тогда находился в Париже. Во время беседы Каль поблагодарил бизнесмена за помощь Украине и признал, что SpaceX действительно много вложила в эту миссию. Каль попросил Маска дать Пентагону несколько недель для составления контракта. Он подчеркивал, что, если Маск обрубит связь в Украине, это не поможет остановить войну.
Миллиардер в ответ признался, что у него «состоялся отличный разговор с Путиным». По словам Маска, его привело в замешательство осознание того, как технология, которую он разработал для поддержания мира, теперь использовалась для ведения войны.
Тем не менее после 15-минутного разговора Маск все же согласился подождать. Он написал в твиттере: «Мы [SpaceX] по-прежнему теряем деньги [на поддержке Украины], в то время как другие [государственные] компании получают миллиарды с налогов. Но мы просто продолжим бесплатно спонсировать украинское правительство». В июне министерство обороны США объявило о достижении соглашения со SpaceX.
По буквах: моя. Віра та сподівання. в Буданова, тобто в дані від ГУР. В отій текі.
Ну так, я мав надію на слова тої пустозвонної язикатої Феськи)) Майже до кінця літа мав надію... А потім думав, чого його не усунули/ув'язнили/відрізали язика за отаке публічне таляпання? І то на такій високій посаді!!!
Успіх Саме так. Для пересічного, який не має достатнього об'єму об'єктивної інформації, цілком нормальним є обирати щось, когось, а потім, коли отримав наявні об'єктивні факти-підтвердження, змінювати свою думку і висувати вимоги. Це абсолютно нормально.
Нехай оті, хто постійно висуває претензії до Вас, пригадають бачення, наприклад, Фрііза до виборів. І яке тепер. І що? Це нормально, абсолютно нормально.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 лют, 2024 17:26, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:........... Что ни одного найти нельзя? 2 года это 24 месяца. И такой прям воздух и вода, вместо цитаты хоть одного поста хоть один пост это так сложно? Почему, Детройт? Почему так сложно найти? их должно быть сотни, один из которых вот прям сразу находится, не? )))
Было бы лучше, если бы от Вас можно было найти что-то,кроме загадок и под...колов. До войны у Вас были посты более деловые.
Успіх написав:Ну так, я мав надію на слова тої пустозвонної язикатої Феськи)) Майже до кінця літа мав надію... А потім думав, чого його не усунули/ув'язнили/відрізали язика за отаке публічне таляпання?
Ну може тому, що на посаду його начальника такі як ви обрали таку ж пустозвонну феську. І до речі, вам в 22 році говорили, що війна на довго. Але ви вважали за краще слухати клоунів, за яких ви голосували...