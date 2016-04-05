Мы почти подобрались к линии фронта. Когда мы пересекли ее, Starlink внезапно отключился. Связь полностью отрубилась, отряды больше не могли общаться. Когда вы атакуете, командирам важно постоянно получать информацию. Без связи им приходилось лично выезжать в зону боевых действий, рискуя жизнью. Начался хаос.



ВСУ пришлось отступить. Неожиданно для украинского руководства ход войны теперь во многом зависел от желаний и решений одного человека. Пентагон должен был добиться от SpaceX официального соглашения, согласно которому Маск не мог бы внезапно лишить все украинские силы технической поддержки.



В обычных условиях такие переговоры вел бы отдел закупок Пентагона. Однако для военного ведомства США предприятие Маска уже не было простым подрядчиком — беседовать с миллиардером пришлось заместителю министра обороны Колину Калю, который тогда находился в Париже. Во время беседы Каль поблагодарил бизнесмена за помощь Украине и признал, что SpaceX действительно много вложила в эту миссию. Каль попросил Маска дать Пентагону несколько недель для составления контракта. Он подчеркивал, что, если Маск обрубит связь в Украине, это не поможет остановить войну.



Миллиардер в ответ признался, что у него «состоялся отличный разговор с Путиным». По словам Маска, его привело в замешательство осознание того, как технология, которую он разработал для поддержания мира, теперь использовалась для ведения войны.



Тем не менее после 15-минутного разговора Маск все же согласился подождать. Он написал в твиттере: «Мы [SpaceX] по-прежнему теряем деньги [на поддержке Украины], в то время как другие [государственные] компании получают миллиарды с налогов. Но мы просто продолжим бесплатно спонсировать украинское правительство». В июне министерство обороны США объявило о достижении соглашения со SpaceX.