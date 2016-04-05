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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6596659765986599
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Так за умов наявності війни По зобов'язаний був зробити суттєво більше.
Отдже отаких умов-загроз не були раніше.

До Порошенка в мене багато питань по корупції(одні його генпрокурори чого вартували), але по обороні та дипломатії він на голову вище поточної влади.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:45

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Чому "те, що ми обрали у 2014 році не збільшив армію", наприклад, вдвічі чи хоча б в півтори рази?

"Те, що ми обрали в 2014 році" якраз збільшив армію півтора рази. Якщо по кількості. Якщо по боєзнадтності, то думаю, і в усі 3 рази.

По боєзнадтності, можливо, і більше. Якщо весною 2014 була близько 0, то це не складно.
Сподіваюсь, що Ви не станете стверджувати, шо армія-2020 була більш готова до повномасштабного вторгнення, чим армія-2022.
ЛАД
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