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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 01 лют, 2024 17:37
detroytred написав:
Так за умов наявності війни По зобов'язаний був зробити суттєво більше.
Отдже отаких умов-загроз не були раніше.
До Порошенка в мене багато питань по корупції(одні його генпрокурори чого вартували), але по обороні та дипломатії він на голову вище поточної влади.
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sashaqbl
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Додано: Чет 01 лют, 2024 17:45
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Чому "те, що ми обрали у 2014 році не збільшив армію", наприклад, вдвічі чи хоча б в півтори рази?
"Те, що ми обрали в 2014 році" якраз збільшив армію півтора рази. Якщо по кількості. Якщо по боєзнадтності, то думаю, і в усі 3 рази.
По боєзнадтності, можливо, і більше. Якщо весною 2014 була близько 0, то це не складно.
Сподіваюсь, що Ви не станете стверджувати, шо армія-2020 була більш готова до повномасштабного вторгнення, чим армія-2022.
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ЛАД
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Bukka
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