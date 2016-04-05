ЛАД написав:Чому "те, що ми обрали у 2014 році не збільшив армію", наприклад, вдвічі чи хоча б в півтори рази?
"Те, що ми обрали в 2014 році" якраз збільшив армію півтора рази. Якщо по кількості. Якщо по боєзнадтності, то думаю, і в усі 3 рази.
По боєзнадтності, можливо, і більше. Якщо весною 2014 була близько 0, то це не складно. Сподіваюсь, що Ви не станете стверджувати, шо армія-2020 була більш готова до повномасштабного вторгнення, чим армія-2022.
sashaqbl написав:............ До Порошенка в мене багато питань по корупції(одні його генпрокурори чого вартували), але по обороні та дипломатії він на голову вище поточної влади.
Досить сумнівне твердження.
«Я кричав цілу годину, – згадує він. – Я зірвався».
Видання також підкреслює, що в той момент за столом навколо Залужного сиділи воєначальники здебільшого старші й досвідченіші за нього, а для самого командувача ЗСУ це був нехарактерний момент емоцій – він не має репутації людини, яка легко втрачає холоднокровність.
ЛАД написав:По боєзнадтності, можливо, і більше. Якщо весною 2014 була близько 0, то це не складно. Сподіваюсь, що Ви не станете стверджувати, шо армія-2020 була більш готова до повномасштабного вторгнення, чим армія-2022.
Стану, і це питання вже піднімалось. Я наводив вам конкретні цифри по про*обаним закупівлям... Зараз можна доповнити пройобаною мобілізацією( тягнув резину зі скороченням мобілізаційного віку до 25, зараз незрозумілі рухи з перекладанням відповідальності за мобілізацію на інших і т. д.)
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 01 лют, 2024 18:00, всього редагувалось 1 раз.
По звільненню Залужного. Я не фанат Залужного, більше того, в нього є купа пройобів, за які вартувало би відповісти. Але мене здивувала кількість ботів, які в соцмережах почали останні дні розганяти інфу про Залужного в плані мобілізації(типу приховує втрати, хоче мобілізувати ще 500К і т. д.) З чого роблю висновок, що спроба звільнення таки було, але щось нашого головного клоуна зупинило. Мабуть таки рейтинг.
ЛАД написав:По боєзнадтності, можливо, і більше. Якщо весною 2014 була близько 0, то це не складно. Сподіваюсь, що Ви не станете стверджувати, шо армія-2020 була більш готова до повномасштабного вторгнення, чим армія-2022.
Стану, і це питання вже піднімалось. Я наводив вам конкретні цифри по про*обаним закупівлям...
Внаслідок "про*обаних закупівель" армія-2022 стала слабше, ніж армія-2020? Можливо слабше, чим могла би бути, але аж ніяк не слабше армії-2020.