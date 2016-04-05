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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 65976598659966006601>
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Так за умов наявності війни По зобов'язаний був зробити суттєво більше.
Отдже отаких умов-загроз не були раніше.

До Порошенка в мене багато питань по корупції(одні його генпрокурори чого вартували), але по обороні та дипломатії він на голову вище поточної влади.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:45

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Чому "те, що ми обрали у 2014 році не збільшив армію", наприклад, вдвічі чи хоча б в півтори рази?

"Те, що ми обрали в 2014 році" якраз збільшив армію півтора рази. Якщо по кількості. Якщо по боєзнадтності, то думаю, і в усі 3 рази.

По боєзнадтності, можливо, і більше. Якщо весною 2014 була близько 0, то це не складно.
Сподіваюсь, що Ви не станете стверджувати, шо армія-2020 була більш готова до повномасштабного вторгнення, чим армія-2022.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:47

  sashaqbl написав:............
До Порошенка в мене багато питань по корупції(одні його генпрокурори чого вартували), але по обороні та дипломатії він на голову вище поточної влади.

Досить сумнівне твердження.
Можливо, і вище, можливо, і ні. Досвідченіший - це точно. Але результати не дуже.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 01 лют, 2024 17:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:53

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:............
До Порошенка в мене багато питань по корупції(одні його генпрокурори чого вартували), але по обороні та дипломатії він на голову вище поточної влади.

Досить сумнівне твердження.

«Я кричав цілу годину, – згадує він. – Я зірвався».

Видання також підкреслює, що в той момент за столом навколо Залужного сиділи воєначальники здебільшого старші й досвідченіші за нього, а для самого командувача ЗСУ це був нехарактерний момент емоцій – він не має репутації людини, яка легко втрачає холоднокровність.

«Я пояснив їм, що якщо вони з цим не впораються [проведенням навчань максимально ефективно], наслідки коштуватимуть нам не лише життів, але й нашої країни», – цитує TIME Залужного.
https://grivna.ua/publikatsii/zapah-viy ... tatti-time

Кричав він отим "на голову вищим".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:53

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Так за умов наявності війни По зобов'язаний був зробити суттєво більше.
Отдже отаких умов-загроз не були раніше.

До Порошенка в мене багато питань по корупції(одні його генпрокурори чого вартували), але по обороні та дипломатії він на голову вище поточної влади.

Є суттєві належні докази? Можу безкоштовно надати юридичну допомогу з підготовки позову
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:По боєзнадтності, можливо, і більше. Якщо весною 2014 була близько 0, то це не складно.
Сподіваюсь, що Ви не станете стверджувати, шо армія-2020 була більш готова до повномасштабного вторгнення, чим армія-2022.

Стану, і це питання вже піднімалось. Я наводив вам конкретні цифри по про*обаним закупівлям...
Зараз можна доповнити пройобаною мобілізацією( тягнув резину зі скороченням мобілізаційного віку до 25, зараз незрозумілі рухи з перекладанням відповідальності за мобілізацію на інших і т. д.)
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 01 лют, 2024 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:58

Выбори на болотах, Надеждин агент украинских спецслужб (соловьев)

«Борь, как тебе не стыдно!» Что на российском телевидении говорят о Надеждине Пропаганда рассказывает об «украинском следе» в кампании политика


https://meduza.io/feature/2024/02/01/bo ... nadezhdine
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:59

По звільненню Залужного.
Я не фанат Залужного, більше того, в нього є купа пройобів, за які вартувало би відповісти. Але мене здивувала кількість ботів, які в соцмережах почали останні дні розганяти інфу про Залужного в плані мобілізації(типу приховує втрати, хоче мобілізувати ще 500К і т. д.)
З чого роблю висновок, що спроба звільнення таки було, але щось нашого головного клоуна зупинило. Мабуть таки рейтинг.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 18:01

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:По боєзнадтності, можливо, і більше. Якщо весною 2014 була близько 0, то це не складно.
Сподіваюсь, що Ви не станете стверджувати, шо армія-2020 була більш готова до повномасштабного вторгнення, чим армія-2022.

Стану, і це питання вже піднімалось. Я наводив вам конкретні цифри по про*обаним закупівлям...

Внаслідок "про*обаних закупівель" армія-2022 стала слабше, ніж армія-2020? :shock:
Можливо слабше, чим могла би бути, але аж ніяк не слабше армії-2020.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 18:06

  sens написав:
  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Так за умов наявності війни По зобов'язаний був зробити суттєво більше.
Отдже отаких умов-загроз не були раніше.

До Порошенка в мене багато питань по корупції(одні його генпрокурори чого вартували), але по обороні та дипломатії він на голову вище поточної влади.

Є суттєві належні докази? Можу безкоштовно надати юридичну допомогу з підготовки позову

Доказательств не имею, но совершенно не сомневаюсь, что в деле Свинарчука было всё.
Или Вы предполагаете, что поставками вооружений занимаются альтруисты?
ЛАД
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  #<1 ... 65976598659966006601>
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