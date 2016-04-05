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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6598659966006601>
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 18:09

  sens написав:
  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Так за умов наявності війни По зобов'язаний був зробити суттєво більше.
Отдже отаких умов-загроз не були раніше.

До Порошенка в мене багато питань по корупції(одні його генпрокурори чого вартували), але по обороні та дипломатії він на голову вище поточної влади.

Є суттєві належні докази? Можу безкоштовно надати юридичну допомогу з підготовки позову

Доказательств не имею, но совершенно не сомневаюсь, что в деле Свинарчука было всё.
Или Вы предполагаете, что поставками вооружений занимаются альтруисты?[/quote]
Для того щоб не мати зустрічний позов ,ваша інформація називається особиста думка,без змісту. Можна посидіти з друзями,наговорити один одному,але в суспільстві треба розуміти що наклеп теж має юридичну оцінку
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:Є суттєві належні докази? Можу безкоштовно надати юридичну допомогу з підготовки позову

Доказів нема. Але ж Байден чомусь вимагав звільнити Шокіна?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Комедія продовжується. Далі що згенерите?
Це гебешники і подібні їм не починають з себе, а тільки чогось хочуть від іншого.


я правильно зрозумів що вам висувають притензію за недостатнє висвітлення наших перемог, ігнорування тріумфів, відсутність похвали та гордості чи ще там щось? ))
це не форум а клоунада якась. у 1984 були 5-хвилинки ненависті а у нас дозволено тільки 1440-хвилинки переможних перемог..

уявляю кризову нараду в якійсь корпорації де замість озвучення проблем, зміни стратегій під реальність - всі просто дружно белькочуть "ми самі круті", "наш лідер не помиляється", "ми майже перемогли Епл", "це гугловські наративи", "начальник відділу аудиту - самсунговський агент" і так далі
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 18:25

  ЛАД написав:Доказательств не имею, но совершенно не сомневаюсь, что в деле Свинарчука было всё.

Решение суда по Свинарчукам есть ?
Нет ? Как же так ?

Ну и просто удивительное "Доказательств не имею, но совершенно не сомневаюсь"
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 19:10

  sashaqbl написав:
  sens написав:Є суттєві належні докази? Можу безкоштовно надати юридичну допомогу з підготовки позову

Доказів нема. Але ж Байден чомусь вимагав звільнити Шокіна?

Ви президент якої держави нагадайте будь-ласка.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 19:30

  ЛАД написав:
  stm написав:...........
Что ни одного найти нельзя? 2 года это 24 месяца. И такой прям воздух и вода, вместо цитаты хоть одного поста :) хоть один пост это так сложно? Почему, Детройт? Почему так сложно найти? их должно быть сотни, один из которых вот прям сразу находится, не? )))

Было бы лучше, если бы от Вас можно было найти что-то,кроме загадок и под...колов.
До войны у Вас были посты более деловые.

Успих правильно подметил про циничность и активы. На сегодня все мои активы в Украине и ни копейки не вывелось в ЕС. После нападения на журналистов, Князева, Лиева и Мазепы - это очень недальновидно с моей стороны. Я могу быть цинична и в отношении себя: недиверсифированный любитель диверсификации :)
Деловой пост вышел?
Вы правда опять недогоните к чему он... А мне будет влом отвечать :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 19:33


А псих Поярков там розказав скільки часу можна переховатися у бункері при окупації?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 19:39

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Комедія продовжується. Далі що згенерите?
Це гебешники і подібні їм не починають з себе, а тільки чогось хочуть від іншого.


я правильно зрозумів що вам висувають притензію за недостатнє висвітлення наших перемог, ігнорування тріумфів, відсутність похвали та гордості чи ще там щось? ))
це не форум а клоунада якась. у 1984 були 5-хвилинки ненависті а у нас дозволено тільки 1440-хвилинки переможних перемог..

уявляю кризову нараду в якійсь корпорації де замість озвучення проблем, зміни стратегій під реальність - всі просто дружно белькочуть "ми самі круті", "наш лідер не помиляється", "ми майже перемогли Епл", "це гугловські наративи", "начальник відділу аудиту - самсунговський агент" і так далі

Рада что 2 свежих поста Детройта от мая и июня Вас так вдохновили. После июня ничего хорошего не произошло? Вышки Бойка, пол Черного моря под нашим неполным контролем, зерно без оркостана на экспорт? И спасибо что участвуете в моем ребусе даже не желая. Мне приятно, что моему мозгу и воображению есть пища для размышлений :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 19:41

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Комедія продовжується. Далі що згенерите?
Це гебешники і подібні їм не починають з себе, а тільки чогось хочуть від іншого.

я правильно зрозумів що вам висувають притензію за недостатнє висвітлення наших перемог, ігнорування тріумфів, відсутність похвали та гордості чи ще там щось? ))
це не форум а клоунада якась. у 1984 були 5-хвилинки ненависті а у нас дозволено тільки 1440-хвилинки переможних перемог..

уявляю кризову нараду в якійсь корпорації де замість озвучення проблем, зміни стратегій під реальність - всі просто дружно белькочуть "ми самі круті", "наш лідер не помиляється", "ми майже перемогли Епл", "це гугловські наративи", "начальник відділу аудиту - самсунговський агент" і так далі

Да тут комедія комедій. Цирк на дроті у вигляді пародії навіть на срану совдепгебешню, пастка:

- питання: ви пишаєтесь українцями?
- да, пишаюсь.
- наведіть (докази), хоча б одне таке повідомлення з цим.
- тобто я повинен щось доказувати??? Не той, хто звинувачує, а я повинен доказувати? Вам однієї моєї стверджувальної відповіді недостатньо?

Уявляєте? Лише задають тобі просте питання і понеслась...
Достатньо зі стелі припустити, що не можеш надати доказів, які на їх думку зі стелі зобов'язані бути, і все.

2. Я спокійно обгорював питання, мене допитує, намагається звинуватити (інакше це не назвеш, подібна гебні). Я відштовхуюсь. Вистрибує другий клоун з питанням до Продиджи: так хто тут не тим займається?
Третій суб'єкт, який спеціально мені підкреслив, щоб я до нього не звертався і що він не реагує на мої думки, вистрибує з поясненнями мені.

Да Оруєлл відпочиває. Тут ще завзятіші перетворювачі дійсності.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 19:45

  stm написав:
  Letusrock написав:
  detroytred написав:Комедія продовжується. Далі що згенерите?
Це гебешники і подібні їм не починають з себе, а тільки чогось хочуть від іншого.


я правильно зрозумів що вам висувають притензію за недостатнє висвітлення наших перемог, ігнорування тріумфів, відсутність похвали та гордості чи ще там щось? ))
це не форум а клоунада якась. у 1984 були 5-хвилинки ненависті а у нас дозволено тільки 1440-хвилинки переможних перемог..

уявляю кризову нараду в якійсь корпорації де замість озвучення проблем, зміни стратегій під реальність - всі просто дружно белькочуть "ми самі круті", "наш лідер не помиляється", "ми майже перемогли Епл", "це гугловські наративи", "начальник відділу аудиту - самсунговський агент" і так далі

Рада что 2 свежих поста Детройта от мая и июня Вас так вдохновили. После июня ничего хорошего не произошло? Вышки Бойка, пол Черного моря под нашим неполным контролем, зерно без оркостана на экспорт? И спасибо что участвуете в моем ребусе даже не желая. Мне приятно, что моему мозгу и воображению есть пища для размышлений :)

Згенерили нове?
Тепер недостатньо повідомлень?

Тепер і на іншого пастку правите?

Так що? Відповіді на мої питання будуть чи як на прийомі в гебешні (питання задаєте тільки ви)?
Це якісь НЛП, сітьові (чи як там) технології? Чи звичайний тролінг (а я вже а-ля гебню може помилково вбчаю)?
Варіант, що ви просто дурепа, я відкидаю. Адже сам не раз бачив, що розумниця.
detroytred
 
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