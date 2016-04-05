Додано: Чет 01 лют, 2024 19:41

Letusrock написав: detroytred написав: Комедія продовжується. Далі що згенерите?

Це гебешники і подібні їм не починають з себе, а тільки чогось хочуть від іншого. Комедія продовжується. Далі що згенерите?Це гебешники і подібні їм не починають з себе, а тільки чогось хочуть від іншого.

я правильно зрозумів що вам висувають притензію за недостатнє висвітлення наших перемог, ігнорування тріумфів, відсутність похвали та гордості чи ще там щось? ))

це не форум а клоунада якась. у 1984 були 5-хвилинки ненависті а у нас дозволено тільки 1440-хвилинки переможних перемог..



уявляю кризову нараду в якійсь корпорації де замість озвучення проблем, зміни стратегій під реальність - всі просто дружно белькочуть "ми самі круті", "наш лідер не помиляється", "ми майже перемогли Епл", "це гугловські наративи", "начальник відділу аудиту - самсунговський агент" і так далі я правильно зрозумів що вам висувають притензію за недостатнє висвітлення наших перемог, ігнорування тріумфів, відсутність похвали та гордості чи ще там щось? ))це не форум а клоунада якась. у 1984 були 5-хвилинки ненависті а у нас дозволено тільки 1440-хвилинки переможних перемог..уявляю кризову нараду в якійсь корпорації де замість озвучення проблем, зміни стратегій під реальність - всі просто дружно белькочуть "ми самі круті", "наш лідер не помиляється", "ми майже перемогли Епл", "це гугловські наративи", "начальник відділу аудиту - самсунговський агент" і так далі

Да тут комедія комедій. Цирк на дроті у вигляді пародії навіть на срану совдепгебешню, пастка:- питання: ви пишаєтесь українцями?- да, пишаюсь.- наведіть (докази), хоча б одне таке повідомлення з цим.- тобто я повинен щось доказувати??? Не той, хто звинувачує, а я повинен доказувати? Вам однієї моєї стверджувальної відповіді недостатньо?Уявляєте? Лише задають тобі просте питання і понеслась...Достатньо зі стелі припустити, що не можеш надати доказів, які на їх думку зі стелі зобов'язані бути, і все.2. Я спокійно обгорював питання, мене допитує, намагається звинуватити (інакше це не назвеш, подібна гебні). Я відштовхуюсь. Вистрибує другий клоун з питанням до Продиджи: так хто тут не тим займається?Третій суб'єкт, який спеціально мені підкреслив, щоб я до нього не звертався і що він не реагує на мої думки, вистрибує з поясненнями мені.Да Оруєлл відпочиває. Тут ще завзятіші перетворювачі дійсності.