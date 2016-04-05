stm
Як же ви цинічно прервали розваги костромських пенсіонерів !
А як би ви знали скільки кінопродукції вони дивляться кожного дня , то знали що в сутках 45 годин .
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Додано: Чет 01 лют, 2024 19:56
stm
Як же ви цинічно прервали розваги костромських пенсіонерів !
А як би ви знали скільки кінопродукції вони дивляться кожного дня , то знали що в сутках 45 годин .
Востаннє редагувалось холява в Чет 01 лют, 2024 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 лют, 2024 20:08
Я часто підкреслюю: от ви б (ті, хто вказує іншим кому що і як треба висловлювати) між собою спочатку розібрались.
І висунули якісь одні вимоги, що треба-то.
Бо от комбат 3 ШБр висуває думку, що оті переможно-переможні наративи замість висвітлення проблем, це вигідно виключно ворогу. Так прямо і визначає - вигідно виключно ворогу. А народ треба витягати з теплої ванни.
27.50 хв.
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