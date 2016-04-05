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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6598659966006601
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 19:56

stm

Як же ви цинічно прервали розваги костромських пенсіонерів !
А як би ви знали скільки кінопродукції вони дивляться кожного дня , то знали що в сутках 45 годин .
Востаннє редагувалось холява в Чет 01 лют, 2024 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 20:08

  Letusrock написав: а у нас дозволено тільки 1440-хвилинки переможних перемог..

уявляю кризову нараду в якійсь корпорації де замість озвучення проблем, зміни стратегій під реальність - всі просто дружно белькочуть "ми самі круті", "наш лідер не помиляється", "ми майже перемогли Епл", "це гугловські наративи", "начальник відділу аудиту - самсунговський агент" і так далі

Я часто підкреслюю: от ви б (ті, хто вказує іншим кому що і як треба висловлювати) між собою спочатку розібрались.
І висунули якісь одні вимоги, що треба-то.

Бо от комбат 3 ШБр висуває думку, що оті переможно-переможні наративи замість висвітлення проблем, це вигідно виключно ворогу. Так прямо і визначає - вигідно виключно ворогу. А народ треба витягати з теплої ванни.
https://m.youtube.com/watch?v=Sq0usyOdpEo
27.50 хв.
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