Це ж скільки вага?
Детройт, без почуття гумору вам від stm не відбитись)
|
|
|
Додано: Чет 01 лют, 2024 20:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це він так на фото тримає 155мм снаряд?
Це ж скільки вага?
Детройт, без почуття гумору вам від stm не відбитись)
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 01 лют, 2024 20:44, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 01 лют, 2024 20:37
Не переживайте я выводы сделала. Май и июнь - это мои красные флажки "когда вернулись не самые хорошие люди с паспортом Украины в Украину". Опять же, тут мамой клянусь, никаких обвинений, просто улыбнуло, надо ж было из всех Вам выбрать именно май и июнь, мои любимые месяцы, прям чувствовали что я не пройду мимо с под..бом )))
Додано: Чет 01 лют, 2024 20:43
Невже успіх ?
Додано: Чет 01 лют, 2024 20:46
Все ж таки подібно гебешні...
Там теж отакі пісні (не звинувачення, а лише "улыбнуло"). Ага))
Бо саме вона лише на підставі отаких співпадінь (навіть можна не звертати увагу на те, що можна пошукати і знайти ще й інші місяці в мене) робить отакі висновки.
Це натуральний рівень єралашику будівельника. В нього є отакий варіант єралашиків - саме на лише співпадіннях.
Все ж таки не розумниця... В цьому аспекті (пошуку ..., пасток для інших).
Ще б я за вас переживав. Не вигадуйте.
А на мої питання ви й досі не відповіли. Лише знов згенерили нове. Вже й і овсім єралашик на базі співпадіння.
І. На такі теми не може бути *під...бів". Це не жарти. Тим паче з незнайомими людьми, ще й на загал.
Я ж кажу - а-ля гебешня. Там теж на жарти намагаються перевести. Ага))
Так і повірив.
Або закінчуйте генерити далі, або надайте відповіді на мої питання.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 лют, 2024 20:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 лют, 2024 20:50
Закон працює
Художниця Соня Морозюк сховала своє майно, яке ДБР оголосило арештованим — розслідування журналістів.
Соня Морозюк, яка була в стосунках з Романом Гринкевичем, підозрюваним у розкраданні грошей МО України, передала під заставу за угодами позики дві квартири та галерею у Києві.
15 січня Соня Морозюк позичила 6 мільйонів 700 тисяч гривень у своєї мами Ліліани Семенюти. Семенюта — звичайний ФОП, надає різні послуги — від дизайну до прибирання будинків. Також на неї записана ГО «Вік Можливостей», про інший бізнес жінки невідомо.
Одна з квартир художниці розташована в ЖК «Альтер Его» на Новопечерських липках. Ціна таких апартаментів стартує від 6 мільйонів гривень. Приблизно стільки ж коштує друга квартира Морозюк, яка розташовується у ЖК «Пори року».
Через позику від мами Морозюк у нотаріуса наклала обтяження на всі три об'єкти нерухомості. У реєстрі нині це значиться як договір іпотеки.
Для чого все це зробили, в коментарі пояснив юрист Ярослав Бутирін: «Є Закон України про іпотеку, й там вказано, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем. Тобто майно, забезпечене іпотекою, не можуть забрати».
Це означає, що, поки Соня Морозюк не поверне борг своїй мамі, її майно недоступне для арештів і конфіскацій.
Додано: Чет 01 лют, 2024 20:57
Почекайте.
А як же тоді будуть оті арешти коштів чи рахунків ухилянтів в законопроекті про мобілізацію?
Чи на блокування рахунків такий засіб (якийсь подібний засіб) не розповсюджується?
Додано: Чет 01 лют, 2024 21:01
Додано: Чет 01 лют, 2024 21:23
Сьодні нарешті закосив на больнічку. Запалення легень , звіздять шо лишиться астма.
Останні 10 днів заступав на чергування через сутку з температурою на парацетамолі. А мав через 2. Бо з однієї з 3 змін, чоловіку 58р в нього гіпертонічний криз був. Зара він вернувся. І тож буде працювати в моєму режимі поки я не вернусь. Заміни мені нема. Не на демобілізацію. Ана тиждень прокапатись нема заміни. Хворих на грип а мож і корону не менше третини. До речі тест на корону чось мені не робили.
Відрізнятись від кацапів ми маєм лиш в жорсткішу сторону, по перше їх більше раза в 4, по друге в них населення справді підтримує війну, а не так шизофренічно як в нас, кордони до 91, але хай хтось інший. Короч я валяюсь на чистих простинях тиждень, й несу фінансові убитки. Тисяч 17грн. Можно сказати взяв білети на єгипет а ви там тойво... , поки без мене кордони 91р.
|