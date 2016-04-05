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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 65996600660166026603>
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Це він так на фото тримає 155мм снаряд?
Це ж скільки вага?

https://www.facebook.com/share/p/QM9fEA ... tid=WC7FNe


Детройт, без почуття гумору вам від stm не відбитись)


Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 01 лют, 2024 20:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 20:37

  detroytred написав:Згенерили нове?
Тепер недостатньо повідомлень?

Тепер і на іншого пастку правите?

Так що? Відповіді на мої питання будуть чи як на прийомі в гебешні (питання задаєте тільки ви)?
Це якісь НЛП, сітьові (чи як там) технології? Чи звичайний тролінг (а я вже а-ля гебню може помилково вбчаю)?
Варіант, що ви просто дурепа, я відкидаю. Адже сам не раз бачив, що розумниця.

Не переживайте я выводы сделала. Май и июнь - это мои красные флажки "когда вернулись не самые хорошие люди с паспортом Украины в Украину". Опять же, тут мамой клянусь, никаких обвинений, просто улыбнуло, надо ж было из всех Вам выбрать именно май и июнь, мои любимые месяцы, прям чувствовали что я не пройду мимо с под..бом )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 20:43

  Hotab написав:Це він так на фото тримає 155мм снаряд?
Це ж скільки вага?

https://www.facebook.com/share/p/QM9fEA ... tid=WC7FNe


Невже успіх ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 20:45

холява , у нього грижа, йому тільки 122мм
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 20:46

  stm написав:
  detroytred написав:Згенерили нове?
Тепер недостатньо повідомлень?

Тепер і на іншого пастку правите?

Так що? Відповіді на мої питання будуть чи як на прийомі в гебешні (питання задаєте тільки ви)?
Це якісь НЛП, сітьові (чи як там) технології? Чи звичайний тролінг (а я вже а-ля гебню може помилково вбчаю)?
Варіант, що ви просто дурепа, я відкидаю. Адже сам не раз бачив, що розумниця.

Не переживайте я выводы сделала. Май и июнь - это мои красные флажки "когда вернулись не самые хорошие люди с паспортом Украины в Украину". Опять же, тут мамой клянусь, никаких обвинений, просто улыбнуло, надо ж было из всех Вам выбрать именно май и июнь, мои любимые месяцы, прям чувствовали что я не пройду мимо с под..бом )))

Все ж таки подібно гебешні...
Там теж отакі пісні (не звинувачення, а лише "улыбнуло"). Ага))

Бо саме вона лише на підставі отаких співпадінь (навіть можна не звертати увагу на те, що можна пошукати і знайти ще й інші місяці в мене) робить отакі висновки.

Це натуральний рівень єралашику будівельника. В нього є отакий варіант єралашиків - саме на лише співпадіннях.

Все ж таки не розумниця... В цьому аспекті (пошуку ..., пасток для інших).

Ще б я за вас переживав. Не вигадуйте.
А на мої питання ви й досі не відповіли. Лише знов згенерили нове. Вже й і овсім єралашик на базі співпадіння.

І. На такі теми не може бути *під...бів". Це не жарти. Тим паче з незнайомими людьми, ще й на загал.
Я ж кажу - а-ля гебешня. Там теж на жарти намагаються перевести. Ага))
Так і повірив.

Або закінчуйте генерити далі, або надайте відповіді на мої питання.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 лют, 2024 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 20:50

Закон працює

Художниця Соня Морозюк сховала своє майно, яке ДБР оголосило арештованим — розслідування журналістів.

Соня Морозюк, яка була в стосунках з Романом Гринкевичем, підозрюваним у розкраданні грошей МО України, передала під заставу за угодами позики дві квартири та галерею у Києві.

15 січня Соня Морозюк позичила 6 мільйонів 700 тисяч гривень у своєї мами Ліліани Семенюти. Семенюта — звичайний ФОП, надає різні послуги — від дизайну до прибирання будинків. Також на неї записана ГО «Вік Можливостей», про інший бізнес жінки невідомо.

Одна з квартир художниці розташована в ЖК «Альтер Его» на Новопечерських липках. Ціна таких апартаментів стартує від 6 мільйонів гривень. Приблизно стільки ж коштує друга квартира Морозюк, яка розташовується у ЖК «Пори року».

Через позику від мами Морозюк у нотаріуса наклала обтяження на всі три об'єкти нерухомості. У реєстрі нині це значиться як договір іпотеки.

Для чого все це зробили, в коментарі пояснив юрист Ярослав Бутирін: «Є Закон України про іпотеку, й там вказано, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем. Тобто майно, забезпечене іпотекою, не можуть забрати».

Це означає, що, поки Соня Морозюк не поверне борг своїй мамі, її майно недоступне для арештів і конфіскацій. 
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 20:57

  sens написав:Це означає, що, поки Соня Морозюк не поверне борг своїй мамі, її майно недоступне для арештів і конфіскацій. 

Почекайте.
А як же тоді будуть оті арешти коштів чи рахунків ухилянтів в законопроекті про мобілізацію?

Чи на блокування рахунків такий засіб (якийсь подібний засіб) не розповсюджується?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 20:59

detroytred
Ипотека только для недвижимости
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 21:01

  serg1974 написав:detroytred
Ипотека только для недвижимости

Дякую. Я вже допетрив)), спочатку не звернув увагу, що саме про нерухомість мова.
Так може ж є якісь фінти і з рахунками?

Дивився якось роліки з Сашком. По авто. Так там просто капець -- на будь-яку вимогу є законні виключення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 21:23

  drevlyanin написав:

Вас Бобуа покусав чи обліковий запис зламали? З такими настроями чим ми відрізнятимемося від кацапів і який нах ЄС? :shock: Абдристович про те й гавкав-цілуємося в десна з путіним і викочуємо претензії Европі та США.

Сьодні нарешті закосив на больнічку. Запалення легень , звіздять шо лишиться астма.
Останні 10 днів заступав на чергування через сутку з температурою на парацетамолі. А мав через 2. Бо з однієї з 3 змін, чоловіку 58р в нього гіпертонічний криз був. Зара він вернувся. І тож буде працювати в моєму режимі поки я не вернусь. Заміни мені нема. Не на демобілізацію. Ана тиждень прокапатись нема заміни. Хворих на грип а мож і корону не менше третини. До речі тест на корону чось мені не робили.
Відрізнятись від кацапів ми маєм лиш в жорсткішу сторону, по перше їх більше раза в 4, по друге в них населення справді підтримує війну, а не так шизофренічно як в нас, кордони до 91, але хай хтось інший. Короч я валяюсь на чистих простинях тиждень, й несу фінансові убитки. Тисяч 17грн. Можно сказати взяв білети на єгипет :lol: а ви там тойво... , поки без мене кордони 91р. :lol:
Banderlog
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