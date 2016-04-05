|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 01 лют, 2024 21:32
Banderlog поправляйтесь...
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21998
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2366 раз.
- Подякували: 3334 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 01 лют, 2024 21:35
Успіх написав:
Піраньї, які кусають Детройта
Черговий кумир? Чому ти в бліндажу, а цей ні? Ти ж ніколи автомат живий в очі не бачив, а цей кадровий офіцер призивного віку, який давав присягу в якій обіцяв захищати Вітчизну, чому її захищаєш ти з 9-ма класами сільської школи, а не цей з вищою військовою освітою? Га?
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5938
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6805 раз.
- Подякували: 3042 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Чет 01 лют, 2024 21:49
Василь-Рівне написав: Успіх написав:
Піраньї, які кусають Детройта
Черговий кумир? Чому ти в бліндажу, а цей ні? Ти ж ніколи автомат живий в очі не бачив, а цей кадровий офіцер призивного віку, який давав присягу в якій обіцяв захищати Вітчизну, чому її захищаєш ти з 9-ма класами сільської школи, а не цей з вищою військовою освітою? Га?
Я-то відповів вже раз -надцять чому я не на вслужбі, і чому саме не в бліндажу. Під бліндаж саме ти дуже й дуже підходиш. За усіма параметрами. Точніше за визначеним порядком проходження вслужби.
Бо я за своїми параметрами визначений для контролю-перевірок тебе (точніше твоїх командирів) або навчання тебе або їх. Перевчати й мене потрібно буде для цього, для поруч з "бліндажами".
Отака в нас різна військова доля виходить, уявляєш?
І це не моя хатєлка, а такий визначений порядок проходження вслужби.
Звідки твоя хатєлка революційного матроса ти мовчиш?
А от ти-доброволець чому досі за два роки так і не дійшов -- ?
На яке ти відмовчуєшся.
Але по колу задаєш своє.
Чому? Га?
Почни з себе, а потім генеруй претензії до інших.
А ти мовчиш навіть після зворотнього.
І нагадай де ото я саме Холяві писав? Чесно, щось поки не знаходжу.
Але пригадай, що ти Герою Успіху писав, негарний ти чоловік.
Дивні люди...
Ще раз питаю: це НЛП якесь чи що???
Невже банальне бикування. Бичарою або бичихою вперто перти своє і тільки своє претензіями, звинуваченнями.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27800
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лют, 2024 22:07
sens написав:
----------------ЛАД писал:
sens написав: sashaqbl написав:
...............
До Порошенка в мене багато питань по корупції(одні його генпрокурори чого вартували), але по обороні та дипломатії він на голову вище поточної влади.
Є суттєві належні докази? Можу безкоштовно надати юридичну допомогу з підготовки позову
Доказательств не имею, но совершенно не сомневаюсь, что в деле Свинарчука было всё.
Или Вы предполагаете, что поставками вооружений занимаются альтруисты?
----------------------
Для того щоб не мати зустрічний позов ,ваша інформація називається особиста думка,без змісту. Можна посидіти з друзями,наговорити один одному,але в суспільстві треба розуміти що наклеп теж має юридичну оцінку
Я знаю, поэтому в суд и не подаю.
Но у нас есть достаточно правоохранительных (в т.ч. антикоррупционных) органов, которые могут и должны этим заниматься. А я не НАБУ, не НАПК, не САП и даже не ГБР.
Так что претензии к ним.
Но государству Украина, а значит и Вам, и мне, и всем остальным гражданам был нанесен немалый ущерб. И в результате мы имеем меньше вооружений, чем могли бы.
А так мы пишем о том, как разворовывались средства на армию в РФ. А наши чиновники святые.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 01 лют, 2024 22:18, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27593
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5241 раз.
- Подякували: 4843 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 01 лют, 2024 22:14
stm написав: ЛАД написав: stm написав:
...........
Что ни одного найти нельзя? 2 года это 24 месяца. И такой прям воздух и вода, вместо цитаты хоть одного поста
хоть один пост это так сложно? Почему, Детройт? Почему так сложно найти? их должно быть сотни, один из которых вот прям сразу находится, не? )))
Было бы лучше, если бы от Вас можно было найти что-то,кроме загадок и под...колов.
До войны у Вас были посты более деловые.
Успих правильно подметил про циничность и активы. На сегодня все мои активы в Украине и ни копейки не вывелось в ЕС. После нападения на журналистов, Князева, Лиева и Мазепы - это очень недальновидно с моей стороны. Я могу быть цинична и в отношении себя: недиверсифированный любитель диверсификации
Деловой пост вышел?
Вы правда опять недогоните к чему он... А мне будет влом отвечать
Вышел такой же, как и другие в последнее время.
А чтобы не было "влом отвечать", начните писать не загадками и сложными ассоциациями, а как-нибудь попроще и понятнее.
Вы журналист?
О том, сколько у Вас активов не спрашиваю.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27593
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5241 раз.
- Подякували: 4843 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 01 лют, 2024 22:15
ЛАД написав:
Но государству Украина, а значит и Вам, и мне, и всем остальным гражданам был нанесен немалый ущерб. И в результате мы имеем меньше вооружений, чем могли бы.
А так мы пишем о том, как разворовывались средства на армию в РФ. А наши чиновники святые.
Ким нанесений збиток, є доведені до кінця справи?
Дивлюсь шо у 2019 році всі хто голосував за ЗЕ, особисто боролись з корупцією і перемогли.
Маємо те шо маємо- шашлики, дороги, стадіони, просто пєрєсталі стрєлять, мір в глазах хйла.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2137
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лют, 2024 22:22
Banderlog написав:
drevlyanin написав:
Вас Бобуа покусав чи обліковий запис зламали? З такими настроями чим ми відрізнятимемося від кацапів і який нах ЄС?
Абдристович про те й гавкав-цілуємося в десна з путіним і викочуємо претензії Европі та США.
Сьодні нарешті закосив на больнічку. Запалення легень , звіздять шо лишиться астма.
Останні 10 днів заступав на чергування через сутку з температурою на парацетамолі. А мав через 2. Бо з однієї з 3 змін, чоловіку 58р в нього гіпертонічний криз був. Зара він вернувся. І тож буде працювати в моєму режимі поки я не вернусь. Заміни мені нема. Не на демобілізацію. Ана тиждень прокапатись нема заміни. Хворих на грип а мож і корону не менше третини. До речі тест на корону чось мені не робили.
Відрізнятись від кацапів ми маєм лиш в жорсткішу сторону, по перше їх більше раза в 4, по друге в них населення справді підтримує війну, а не так шизофренічно як в нас, кордони до 91, але хай хтось інший. Короч я валяюсь на чистих простинях тиждень, й несу фінансові убитки. Тисяч 17грн. Можно сказати взяв білети на єгипет
а ви там тойво... , поки без мене кордони 91р.
Одужуй друже і не скигли!
Тепер, як ти написав, то вже і я - можу))
А то не хотів писати про те, що теж захворів, бо тут тільки на таке цинічно вміють сказати: "чого скиглиш?"(тобто, кулі ти ноєш?©)😁😁😁
Тож, в нас теж десь 3/4 захворіли.
Деякі їздили в лікарню, то їм робили тест на корону "нема корони", а просто бронхіти...
А я почав був кашляти десь два дні - а на третій заступив на чергування/роботу на вогневу на чотири дні...
Там по 100500раз з теплого бліндажа вибігаєш на холод/вітер...
Тож, на другу ніч я дуже гучно почав кашляти і мене почало морозити... Ліків мав з собою мало. В основному - порошок проти симптомів грипу.
Промучився я ніч, на ранок телефоную, чи може хтось має в нашу сторону їхати - то може мене замінять?
Кажуть ні, треба хіба спеціально їхати... - але замінити нема ким. Хіба тим, що має мене міняти через 2доби.
Одним словом, як буде дуже зле - телефонуй...
А мені стало трохи краще, то я вже потім казав, що залишусь до кінця свого чергування (ще 2доби)
Приїхав я з чергування, наш лікар дав різних ліків(антибіотиків також) - попив я ліки 3дні, трохи полегшало, хоч кашель ще добрячий... - все, гайда знову на 4 доби, бо один ще з відпустки напарник тільки їде, а інший - у відпустку завтра їде.
Тож, Успіх, взявши з собою жменю різних ліків, заступив на 4доби🤦🏻
Хворіти не на часі!©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5972
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 877 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Чет 01 лют, 2024 22:26
Water написав: ЛАД написав:
Но государству Украина, а значит и Вам, и мне, и всем остальным гражданам был нанесен немалый ущерб. И в результате мы имеем меньше вооружений, чем могли бы.
А так мы пишем о том, как разворовывались средства на армию в РФ. А наши чиновники святые.
Ким нанесений збиток, є доведені до кінця справи?
Дивлюсь шо у 2019 році всі хто голосував за ЗЕ, особисто боролись з корупцією і перемогли.
Маємо те шо маємо- шашлики, дороги, стадіони, просто пєрєсталі стрєлять, мір в глазах хйла.
Понятно.
Коррупция есть только у клятих москалив, а у нас всё чинно-благородно.
Вот только почему-то, как только заходит разговор о НАТО и ЕС, нам напоминают о коррупции.
Оказывается, по утверждениям sens
, pesikot
, Water
у нас всё в порядке. Ведь нет "доведених до кінця справ", значит, и коррупции нет.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27593
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5241 раз.
- Подякували: 4843 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 01 лют, 2024 22:32
stm написав:
...........
Не переживайте я выводы сделала. Май и июнь - это мои красные флажки "когда вернулись не самые хорошие люди с паспортом Украины в Украину". Опять же, тут мамой клянусь, никаких обвинений, просто улыбнуло, надо ж было из всех Вам выбрать именно май и июнь, мои любимые месяцы, прям чувствовали что я не пройду мимо с под..бом )))
Но Вы, вроде, не вернулись?
Т.е. "самые хорошие" остались за границей?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27593
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5241 раз.
- Подякували: 4843 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 01 лют, 2024 22:33
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
Но государству Украина, а значит и Вам, и мне, и всем остальным гражданам был нанесен немалый ущерб. И в результате мы имеем меньше вооружений, чем могли бы.
А так мы пишем о том, как разворовывались средства на армию в РФ. А наши чиновники святые.
Ким нанесений збиток, є доведені до кінця справи?
Дивлюсь шо у 2019 році всі хто голосував за ЗЕ, особисто боролись з корупцією і перемогли.
Маємо те шо маємо- шашлики, дороги, стадіони, просто пєрєсталі стрєлять, мір в глазах хйла.
Понятно.
Коррупция есть только у клятих москалив, а у нас всё чинно-благородно.
Вот только почему-то, как только заходит разговор о НАТО и ЕС, нам напоминают о коррупции.
Оказывается, по утверждениям sens
, pesikot
, Water
у нас всё в порядке. Ведь нет "доведених до кінця справ", значит, и коррупции нет.
Так, дійсно, особисто ви побороли цю корупцію у 2019 році, бо особисто вам був нанесений "ущєрб". Все вірно? Зараз у вас все нормально, корупція переможена, збитків ніяких нема?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2137
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1491
|165997
|
|
|6076
|554760
|
|
|1
|22268
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|