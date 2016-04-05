Додано: Чет 01 лют, 2024 22:22

Banderlog написав: drevlyanin написав:



Вас Бобуа покусав чи обліковий запис зламали? З такими настроями чим ми відрізнятимемося від кацапів і який нах ЄС? Абдристович про те й гавкав-цілуємося в десна з путіним і викочуємо претензії Европі та США. Вас Бобуа покусав чи обліковий запис зламали? З такими настроями чим ми відрізнятимемося від кацапів і який нах ЄС?Абдристович про те й гавкав-цілуємося в десна з путіним і викочуємо претензії Европі та США.

Сьодні нарешті закосив на больнічку. Запалення легень , звіздять шо лишиться астма.

Останні 10 днів заступав на чергування через сутку з температурою на парацетамолі. А мав через 2. Бо з однієї з 3 змін, чоловіку 58р в нього гіпертонічний криз був. Зара він вернувся. І тож буде працювати в моєму режимі поки я не вернусь. Заміни мені нема. Не на демобілізацію. Ана тиждень прокапатись нема заміни. Хворих на грип а мож і корону не менше третини. До речі тест на корону чось мені не робили.

Відрізнятись від кацапів ми маєм лиш в жорсткішу сторону, по перше їх більше раза в 4, по друге в них населення справді підтримує війну, а не так шизофренічно як в нас, кордони до 91, але хай хтось інший. Короч я валяюсь на чистих простинях тиждень, й несу фінансові убитки. Тисяч 17грн. Можно сказати взяв білети на єгипет а ви там тойво... , поки без мене кордони 91р. Сьодні нарешті закосив на больнічку. Запалення легень , звіздять шо лишиться астма.Останні 10 днів заступав на чергування через сутку з температурою на парацетамолі. А мав через 2. Бо з однієї з 3 змін, чоловіку 58р в нього гіпертонічний криз був. Зара він вернувся. І тож буде працювати в моєму режимі поки я не вернусь. Заміни мені нема. Не на демобілізацію. Ана тиждень прокапатись нема заміни. Хворих на грип а мож і корону не менше третини. До речі тест на корону чось мені не робили.Відрізнятись від кацапів ми маєм лиш в жорсткішу сторону, по перше їх більше раза в 4, по друге в них населення справді підтримує війну, а не так шизофренічно як в нас, кордони до 91, але хай хтось інший. Короч я валяюсь на чистих простинях тиждень, й несу фінансові убитки. Тисяч 17грн. Можно сказати взяв білети на єгипета ви там тойво... , поки без мене кордони 91р.

Одужуй друже і не скигли!Тепер, як ти написав, то вже і я - можу))А то не хотів писати про те, що теж захворів, бо тут тільки на таке цинічно вміють сказати: "чого скиглиш?"(тобто, кулі ти ноєш?©)😁😁😁Тож, в нас теж десь 3/4 захворіли.Деякі їздили в лікарню, то їм робили тест на корону "нема корони", а просто бронхіти...А я почав був кашляти десь два дні - а на третій заступив на чергування/роботу на вогневу на чотири дні...Там по 100500раз з теплого бліндажа вибігаєш на холод/вітер...Тож, на другу ніч я дуже гучно почав кашляти і мене почало морозити... Ліків мав з собою мало. В основному - порошок проти симптомів грипу.Промучився я ніч, на ранок телефоную, чи може хтось має в нашу сторону їхати - то може мене замінять?Кажуть ні, треба хіба спеціально їхати... - але замінити нема ким. Хіба тим, що має мене міняти через 2доби.Одним словом, як буде дуже зле - телефонуй...А мені стало трохи краще, то я вже потім казав, що залишусь до кінця свого чергування (ще 2доби)Приїхав я з чергування, наш лікар дав різних ліків(антибіотиків також) - попив я ліки 3дні, трохи полегшало, хоч кашель ще добрячий... - все, гайда знову на 4 доби, бо один ще з відпустки напарник тільки їде, а інший - у відпустку завтра їде.Тож, Успіх, взявши з собою жменю різних ліків, заступив на 4доби🤦🏻Хворіти не на часі!©