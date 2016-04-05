Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный для CNN: «Дизайн войны изменился».



Вторая мировая война завершилась почти 80 лет назад, но ее наследие в определении стратегического видения войны сохраняется до сих пор. Какими бы выдающимися ни были достижения в области авиации, ракетной техники и космических средств, концепция победы остается неизменной: уничтожение противника, захват или освобождение территории. И все же каждая война уникальна. И, на мой взгляд, нет более сложной задачи для военачальника, чем вовремя понять, как складывается каждая война.

▪️Во-первых, из-за технологического прогресса, который определяет развитие оружия и техники.

▪️И, во-вторых, из-за политических условий внутри страны и за рубежом, а также экономической обстановкой. Победа требует уникальной стратегии и подчиняется уникальной логике



▪️Уже хорошо известно, что центральным фактором этой войны является развитие беспилотных систем вооружений. Они распространяются головокружительными темпами, а сфера их применения становится все шире. Очень важно, что именно эти беспилотные системы, такие как дроны, наряду с другими видами современного оружия, являются для Украины лучшим способом избежать втягивания в позиционную войну, где мы не имеем преимущества.



▪️Владение подобными технологиями является ключевым, это не единственным фактором, который влияет на текущую стратегию. Нам приходится сталкиваться с сокращением военной поддержки со стороны ключевых союзников, испытывающих собственную политическую напряженность. Запасы ракет, перехватчиков ПВО и боеприпасов для артиллерии у наших партнеров истощаются не только из-за интенсивности боевых действий на Украине, но и из-за глобальной нехватки топливных зарядов. Россия, принимая во внимание то, как события на Ближнем Востоке отвлекают внимание международного сообщества, может попытаться спровоцировать новые конфликты в других странах.



▪️Слабость режима международных санкций означает, что Россия в партнерстве с некоторыми другими странами все еще может развернуть свой военно-промышленный комплекс для ведения противостояния на истощение против нас. Мы должны признать значительное преимущество противника в мобилизации людских ресурсов и сравнить его с неспособностью государственных институтов в Украине повысить уровень укомплектованности наших вооруженных сил без применения непопулярных мер



▪️Наконец, нас по-прежнему сдерживает несовершенство нормативно-правовой базы в нашей стране, а также частичная монополизация оборонной промышленности. Это приводит к узким местам в производстве - например, боеприпасов, - что еще больше усиливает зависимость Украины от союзников в плане поставок.



▪️Наш боевой опыт, особенно с 2022 года, уникален, но в интересах победы мы должны постоянно находить новые пути и новые возможности, которые помогут нам получить преимущество над противником. Пожалуй, приоритетом номер один здесь является овладение целым арсеналом (относительно) дешевых, современных и высокоэффективных, беспилотных машин и других технических средств.



▪️Уже сейчас такие средства позволяют командирам отслеживать ситуацию на поле боя в режиме реального времени, днем и ночью, при любых погодных условиях. Но не только это. Они предоставляют разведданные в режиме реального времени, позволяя корректировать огонь круглосуточно и без паузы, что дает нам возможность наносить высокоточные удары по вражеским целям на передовых позициях и в глубине. Это означает не что иное, как полную переработку операций на поле боя - и отказ от устаревшего стереотипного мышления.



▪️Новые операции могут включать создание цифрового поля, радиоэлектронный контроль обстановки или комбинированную операцию с использованием ударных беспилотников и кибернетических средств. Такие операции будут координироваться и проводиться в рамках единой концепции и плана. Важно, что цель не всегда будет исключительно боевой. Она может быть направлена на снижение экономического потенциала противника, его изоляцию или изматывание. Атакующие операции могут преследовать и психологические цели.



▪️Однако на данный момент приоритетом остается улучшение ситуации на поле боя. И здесь технологии имеют несомненное превосходство над традициями. Дистанционное управление этими средствами означает меньшее количество солдат, находящихся под угрозой, что снижает уровень человеческих потерь. Это дает возможность уменьшить (хотя, конечно, не исключить) зависимость от тяжелой техники при выполнении боевых задач и в целом при ведении боевых действий. Кроме того, открывается возможность наносить внезапные массированные удары по важнейшим объектам инфраструктуры и узлам связи без применения дорогостоящих ракет или пилотируемых самолетов.



▪️Со временем станут очевидны и другие преимущества, хотя, конечно, противник все время будет искать способы защиты от таких операций, чтобы захватить или вернуть инициативу. Таким образом, системы обороны также нуждаются в постоянном совершенствовании, как и меры противодействия использованию противником новых технологий.



▪️Вызов, стоящий перед нашими вооруженными силами, нельзя недооценивать. Это создание совершенно новой государственной системы технологического перевооружения. Учитывая все, что есть на данный момент, мы считаем, что создать такую систему можно за пять месяцев. Наши партнеры придерживаются того же мнения. Это время будет потрачено на создание соответствующей организационной структуры, заполнение и оснащение должностей, обучение и поддержку, создание вспомогательной инфраструктуры и логистики, разработку доктринальной базы.



▪️В заключение хочу сказать, что в 2024 году мы должны сосредоточить наши основные усилия на трех направлениях. Создание системы обеспечения наших вооруженных сил высокотехнологичными средствами. Внедрение новой философии обучения и ведения боевых действий, учитывающей ограничения в средствах и способах их развертывания. И скорейшее освоение новых боевых возможностей.



▪️Мы уже обладаем возможностями для уничтожения противника и обеспечения существования государственности. Нашей целью должно стать использование момента - максимальное накопление новейших боевых возможностей, что позволит нам тратить меньше ресурсов на нанесение максимального ущерба противнику, прекратить агрессию и защитить Украину от нее в будущем

