trololo написав:вибір завжди є. піти у відставку, підписати мир з путіним на його умовах, розвалити військове керівцництво. на його місці умовний бойко чи тимошенко би не воювали. якби він був агентом кремля, ми би це помітили за 2 роки
навіть якби до 2022 ми мобілізували економіку для армії на 100% (так, щоб всі вопили що диктатура і т.д.), все одно не наздогнали би росію ні по кількості людей, ні по кількості зброї. навіть якби цим займались всі починаючи з ющенка.
Тут такой момент: чтобы избежать начала войны совсем не нужно иметь такую же армию, как у соседа. В принципе, её можно даже вообще не иметь. Главное - это каким-то образом убедить соседа, что ты достаточно кусачий, чтобы с тобой не связываться. Способы для этого есть всякие разные. Можно далеко не ходить: в эти же годы не такой чтобы огромный Азербайджан (население в 4-5 раз меньше Украины, если чё) отхватывает себе территорию, а "великий собиратель земель русских" почему-то имея такой предельно жирнейший повод защищать армией братский народ делает вид, что так и надо. Это ж не украинские боевые комары.
Поэтому, безусловно, Зеленский не агент Кремля, но и работу свою, как Президента, он завалил. Да, возможно, что по состоянию на 2019 год уже было всё так плохо, что из ему альтернатив на выборах лучше не справился бы никто. А ещё возможно, что он агент Вашингтона или Пекина потому, что им эта война выгодна. Правды, а тем более исхода альтернативной реальности нам уже не узнать.
Banderlog написав:.......... Сьодні нарешті закосив на больнічку. Запалення легень , звіздять шо лишиться астма. Останні 10 днів заступав на чергування через сутку з температурою на парацетамолі. А мав через 2. Бо з однієї з 3 змін, чоловіку 58р в нього гіпертонічний криз був. Зара він вернувся. І тож буде працювати в моєму режимі поки я не вернусь. Заміни мені нема. Не на демобілізацію. Ана тиждень прокапатись нема заміни. Хворих на грип а мож і корону не менше третини. До речі тест на корону чось мені не робили. Відрізнятись від кацапів ми маєм лиш в жорсткішу сторону, по перше їх більше раза в 4, по друге в них населення справді підтримує війну, а не так шизофренічно як в нас, кордони до 91, але хай хтось інший. Короч я валяюсь на чистих простинях тиждень, й несу фінансові убитки. Тисяч 17грн. Можно сказати взяв білети на єгипет а ви там тойво... , поки без мене кордони 91р.
Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный для CNN: «Дизайн войны изменился».
Вторая мировая война завершилась почти 80 лет назад, но ее наследие в определении стратегического видения войны сохраняется до сих пор. Какими бы выдающимися ни были достижения в области авиации, ракетной техники и космических средств, концепция победы остается неизменной: уничтожение противника, захват или освобождение территории. И все же каждая война уникальна. И, на мой взгляд, нет более сложной задачи для военачальника, чем вовремя понять, как складывается каждая война. ▪️Во-первых, из-за технологического прогресса, который определяет развитие оружия и техники. ▪️И, во-вторых, из-за политических условий внутри страны и за рубежом, а также экономической обстановкой. Победа требует уникальной стратегии и подчиняется уникальной логике
▪️Уже хорошо известно, что центральным фактором этой войны является развитие беспилотных систем вооружений. Они распространяются головокружительными темпами, а сфера их применения становится все шире. Очень важно, что именно эти беспилотные системы, такие как дроны, наряду с другими видами современного оружия, являются для Украины лучшим способом избежать втягивания в позиционную войну, где мы не имеем преимущества.
▪️Владение подобными технологиями является ключевым, это не единственным фактором, который влияет на текущую стратегию. Нам приходится сталкиваться с сокращением военной поддержки со стороны ключевых союзников, испытывающих собственную политическую напряженность. Запасы ракет, перехватчиков ПВО и боеприпасов для артиллерии у наших партнеров истощаются не только из-за интенсивности боевых действий на Украине, но и из-за глобальной нехватки топливных зарядов. Россия, принимая во внимание то, как события на Ближнем Востоке отвлекают внимание международного сообщества, может попытаться спровоцировать новые конфликты в других странах.
▪️Слабость режима международных санкций означает, что Россия в партнерстве с некоторыми другими странами все еще может развернуть свой военно-промышленный комплекс для ведения противостояния на истощение против нас. Мы должны признать значительное преимущество противника в мобилизации людских ресурсов и сравнить его с неспособностью государственных институтов в Украине повысить уровень укомплектованности наших вооруженных сил без применения непопулярных мер
▪️Наконец, нас по-прежнему сдерживает несовершенство нормативно-правовой базы в нашей стране, а также частичная монополизация оборонной промышленности. Это приводит к узким местам в производстве - например, боеприпасов, - что еще больше усиливает зависимость Украины от союзников в плане поставок.
▪️Наш боевой опыт, особенно с 2022 года, уникален, но в интересах победы мы должны постоянно находить новые пути и новые возможности, которые помогут нам получить преимущество над противником. Пожалуй, приоритетом номер один здесь является овладение целым арсеналом (относительно) дешевых, современных и высокоэффективных, беспилотных машин и других технических средств.
▪️Уже сейчас такие средства позволяют командирам отслеживать ситуацию на поле боя в режиме реального времени, днем и ночью, при любых погодных условиях. Но не только это. Они предоставляют разведданные в режиме реального времени, позволяя корректировать огонь круглосуточно и без паузы, что дает нам возможность наносить высокоточные удары по вражеским целям на передовых позициях и в глубине. Это означает не что иное, как полную переработку операций на поле боя - и отказ от устаревшего стереотипного мышления.
▪️Новые операции могут включать создание цифрового поля, радиоэлектронный контроль обстановки или комбинированную операцию с использованием ударных беспилотников и кибернетических средств. Такие операции будут координироваться и проводиться в рамках единой концепции и плана. Важно, что цель не всегда будет исключительно боевой. Она может быть направлена на снижение экономического потенциала противника, его изоляцию или изматывание. Атакующие операции могут преследовать и психологические цели.
▪️Однако на данный момент приоритетом остается улучшение ситуации на поле боя. И здесь технологии имеют несомненное превосходство над традициями. Дистанционное управление этими средствами означает меньшее количество солдат, находящихся под угрозой, что снижает уровень человеческих потерь. Это дает возможность уменьшить (хотя, конечно, не исключить) зависимость от тяжелой техники при выполнении боевых задач и в целом при ведении боевых действий. Кроме того, открывается возможность наносить внезапные массированные удары по важнейшим объектам инфраструктуры и узлам связи без применения дорогостоящих ракет или пилотируемых самолетов.
▪️Со временем станут очевидны и другие преимущества, хотя, конечно, противник все время будет искать способы защиты от таких операций, чтобы захватить или вернуть инициативу. Таким образом, системы обороны также нуждаются в постоянном совершенствовании, как и меры противодействия использованию противником новых технологий.
▪️Вызов, стоящий перед нашими вооруженными силами, нельзя недооценивать. Это создание совершенно новой государственной системы технологического перевооружения. Учитывая все, что есть на данный момент, мы считаем, что создать такую систему можно за пять месяцев. Наши партнеры придерживаются того же мнения. Это время будет потрачено на создание соответствующей организационной структуры, заполнение и оснащение должностей, обучение и поддержку, создание вспомогательной инфраструктуры и логистики, разработку доктринальной базы.
▪️В заключение хочу сказать, что в 2024 году мы должны сосредоточить наши основные усилия на трех направлениях. Создание системы обеспечения наших вооруженных сил высокотехнологичными средствами. Внедрение новой философии обучения и ведения боевых действий, учитывающей ограничения в средствах и способах их развертывания. И скорейшее освоение новых боевых возможностей.
▪️Мы уже обладаем возможностями для уничтожения противника и обеспечения существования государственности. Нашей целью должно стать использование момента - максимальное накопление новейших боевых возможностей, что позволит нам тратить меньше ресурсов на нанесение максимального ущерба противнику, прекратить агрессию и защитить Украину от нее в будущем
Water написав:------------------------- ЛАД Но государству Украина, а значит и Вам, и мне, и всем остальным гражданам был нанесен немалый ущерб. И в результате мы имеем меньше вооружений, чем могли бы. А так мы пишем о том, как разворовывались средства на армию в РФ. А наши чиновники святые. -------------------------- Ким нанесений збиток, є доведені до кінця справи? Дивлюсь шо у 2019 році всі хто голосував за ЗЕ, особисто боролись з корупцією і перемогли. Маємо те шо маємо- шашлики, дороги, стадіони, просто пєрєсталі стрєлять, мір в глазах хйла.
Понятно. Коррупция есть только у клятих москалив, а у нас всё чинно-благородно. Вот только почему-то, как только заходит разговор о НАТО и ЕС, нам напоминают о коррупции. Оказывается, по утверждениям sens, pesikot, Water у нас всё в порядке. Ведь нет "доведених до кінця справ", значит, и коррупции нет.
Так, дійсно, особисто ви побороли цю корупцію у 2019 році, бо особисто вам був нанесений "ущєрб". Все вірно? Зараз у вас все нормально, корупція переможена, збитків ніяких нема?
Я не "поборов корупцію" в Украине. Но я честно признался, что я не НАБУ, не НАПК, не САП и даже не ГБР. Лично у меня на пенсии как-то нет с этим проблем, чтобы получить пенсию, мне не надо ни брать, ни давать взятки. Так что у меня лично всё нормально. А у Вас? А в Украине? Вроде нет. Так к чему Ваши вопросы?
Ні, ні і не уговарюйте. Оддихаю на всі гроші. Я дрихну, пристаю з бєсєдами до жєнських особєй і наматую круги по корідору як тигр в клітці. Завтра добавим присідання і удари ногами з присяді, післязавтра намочу манту (куплю банку пива й пофіг на. Антибіотики) . Потом мячик куплю тенісний і причеплю на джугутовій резінці до голови. Буду боксірувати як усик. подивився його кліп промобою - охєрєнна реклама. Видно, людина по справжньому відстоює престиж держави а не миє снаряди солярою
ЛАД написав:Я не "поборов корупцію" в Украине. Но я честно признался, что я не НАБУ, не НАПК, не САП и даже не ГБР. Лично у меня на пенсии как-то нет с этим проблем, чтобы получить пенсию, мне не надо ни брать, ни давать взятки. Так что у меня лично всё нормально. А у Вас? А в Украине? Вроде нет. Так к чему Ваши вопросы?
Поданным августовского (2019 г.) опроса КМИС, украинские граждане ожидают от Зеленского и его команды, прежде всего, решения следующих задач: прекращение огня на Донбассе, увеличение жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий), снижения коммунальных тарифов, наказания должностных лиц, виновных в коррупции. Я вас не питав: "Ви якійсь державний орган, чи хто"? Ні, я знаю, шо виборці ЗЕ це окремий орган, який повірив у муйню й зробив всіх разом. Тобто, лічно у вас всё нормально, ніякого збитку вам не нанесено, вірно? А пенсія дійсно це важливо, ви не здогадуєтесь хто кладе гроші у вашу тумбочку? Какіє вопросы? Ви перший почали про нанесені особисто вам збитки у особливо великих розмірах. А воно он як- плюнеш у колодязь, вилетить- не піймаєш. У вас не залишились незрозумілих питань, типу: ми зробили їх разом, всіх весною посадили, побачили мір, просто пєрєсталі стрєлять?
Но Вы, вроде, не вернулись? Т.е. "самые хорошие" остались за границей?
Военная тактика СССР (и после) учила, что такое опасное оружие как батарея ОТРК Ланс должна отслеживаться 24/7 , чтобы не прозевать приближение и развертывание)) . А вы прозевали, что stm давно в Киеве))
trololo написав:вибір завжди є. піти у відставку, підписати мир з путіним на його умовах, розвалити військове керівцництво. на його місці умовний бойко чи тимошенко би не воювали. якби він був агентом кремля, ми би це помітили за 2 роки
навіть якби до 2022 ми мобілізували економіку для армії на 100% (так, щоб всі вопили що диктатура і т.д.), все одно не наздогнали би росію ні по кількості людей, ні по кількості зброї. навіть якби цим займались всі починаючи з ющенка.
Тут такой момент: чтобы избежать начала войны совсем не нужно иметь такую же армию, как у соседа. В принципе, её можно даже вообще не иметь. Главное - это каким-то образом убедить соседа, что ты достаточно кусачий, чтобы с тобой не связываться. Способы для этого есть всякие разные. Можно далеко не ходить: в эти же годы не такой чтобы огромный Азербайджан (население в 4-5 раз меньше Украины, если чё) отхватывает себе территорию, а "великий собиратель земель русских" почему-то имея такой предельно жирнейший повод защищать армией братский народ делает вид, что так и надо. Это ж не украинские боевые комары.
Поэтому, безусловно, Зеленский не агент Кремля, но и работу свою, как Президента, он завалил. Да, возможно, что по состоянию на 2019 год уже было всё так плохо, что из ему альтернатив на выборах лучше не справился бы никто. А ещё возможно, что он агент Вашингтона или Пекина потому, что им эта война выгодна. Правды, а тем более исхода альтернативной реальности нам уже не узнать.
Можно, конечно, предположить, что он "агент Вашингтона", но всё же не он начал эту, "выгодную США" (возможно, и реально выгодную) войну. Разве что Путин тоже "агент Вашингтона" и они работают в паре. Не помню, здесь ещё такое предположение (утверждение?) не озвучивали? Если нет, то скоро будет. Он, действительно не справился - со своим обещанием мира. Но другие даже задачу такую не ставили. Тут уже вспоминали о грузинской войне 2008. Русские танки были в 30 километрах от Тбилиси и остановились не благодаря "героическому сопротивлению" грузинской армии. Грузия потеряла Ю. Осетию и Абхазию. Но при этом количество ни жертв, ни беженцев несравнимо с нашими цифрами, Грузия осталась независимой и сегодня живёт мирной жизнью.
Но Вы, вроде, не вернулись? Т.е. "самые хорошие" остались за границей?
Военная тактика СССР (и после) учила, что такое опасное оружие как батарея ОТРК Ланс должна отслеживаться 24/7 , чтобы не прозевать приближение и развертывание)) . А вы прозевали, что stm давно в Киеве))
Ой! Неужели я так прошляпил? Если Вы правы, то это крутой про.б с моей стороны. А на ветке об эмиграции она пишет так, что я понял, что она ещё "там".