Water написав:.......... Я вас не питав: "Ви якійсь державний орган, чи хто"? Ні, я знаю, шо виборці ЗЕ це окремий орган, який повірив у муйню й зробив всіх разом. Тобто, лічно у вас всё нормально, ніякого збитку вам не нанесено, вірно? А пенсія дійсно це важливо, ви не здогадуєтесь хто кладе гроші у вашу тумбочку? Какіє вопросы? Ви перший почали про нанесені особисто вам збитки у особливо великих розмірах. А воно он як- плюнеш у колодязь, вилетить- не піймаєш. У вас не залишились незрозумілих питань, типу: ми зробили їх разом, всіх весною посадили, побачили мір, просто пєрєсталі стрєлять?
Простите, у Вас словесный понос? Продолжайте без меня. Я не только не "якійсь державний орган", но и не туалетная бумага.
ЛАД написав:Разве что Путин тоже "агент Вашингтона" и они работают в паре. Не помню, здесь ещё такое предположение (утверждение?) не озвучивали? Если нет, то скоро будет.
Ну насчёт пары и именно Вашингтона не уверен, что озвучивали, но что Путин - это агент Пекина полусерьёзно гуляет по Интернету уже минимум полтора года. По видимым фактам косвенных доказательств не мало.
Тобто виходить: - оскільки потреба для перемоги в н-ній кількості орудій, танків, літаків це вже пройдений етап, то тепер -- для перемоги, зменшення втрат, збільшення ефективності ураження противника треба *Создание системы обеспечения наших вооруженных сил высокотехнологичными средствами.*.
До того ж, це буде вже наша державна система. Зробити можна за 5 місяців "создание соответствующей организационной структуры, заполнение и оснащение должностей, обучение и поддержку, создание вспомогательной инфраструктуры и логистики, разработку доктринальной базы.".
Ну якось після проблем зробити самим "систему забезпечення" кулеметами-мінаметами-мінами система забезпечення високотехнологічними засобами виглядає трошки фантастично, але віримо!
- *▪️Мы уже обладаем возможностями для уничтожения противника и обеспечения существования государственности.* Тобто вже маємо можливості, то мова про війну за виживання, виходить не йде. Може саме з цього ростуть ноги отих всіх дивних рішень та поведінки влади?
- бити по "цель не всегда будет исключительно боевой. Она может быть направлена на снижение экономического потенциала противника, его изоляцию или изматывание. Атакующие операции могут преследовать и психологические цели".
Тобто партнери та тил повинні забезпечити Сили Оборони... М'яч на поле влади.
ЛАД написав:Разве что Путин тоже "агент Вашингтона" и они работают в паре. Не помню, здесь ещё такое предположение (утверждение?) не озвучивали? Если нет, то скоро будет.
Ну насчёт пары и именно Вашингтона не уверен, что озвучивали, но что Путин - это агент Пекина полусерьёзно гуляет по Интернету уже минимум полтора года. По видимым фактам косвенных доказательств не мало.
Я тоже не уверен. Но не сомневаюсь, что скоро услышу и такие варианты.
detroytred написав:Тобто виходить: - оскільки потреба для перемоги в н-ній кількості орудій, танків, літаків це вже пройдений етап, то тепер -- для перемоги, зменшення втрат, збільшення ефективності ураження противника треба *Создание системы обеспечения наших вооруженных сил высокотехнологичными средствами.*.
Звідки це виходить?
До того ж, це буде вже наша державна система. Зробити можна за 5 місяців "создание соответствующей организационной структуры, заполнение и оснащение должностей, обучение и поддержку, создание вспомогательной инфраструктуры и логистики, разработку доктринальной базы.".
Ну якось після проблем зробити самим "систему забезпечення" кулеметами-мінаметами-мінами система забезпечення високотехнологічними засобами виглядає трошки фантастично, але віримо!
* «Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин», - підкреслив він.* https://varta1.com.ua/news/zminivsya-pl ... 76406.html
Як саме безпілотники (які до того ж є і у супротивника) можуть забезпечити вихід з позиційної війни?
ЛАД написав:Продолжайте без меня. Я не только не "якійсь державний орган", но и не туалетная бумага.
О як воно буває. Тоді хто ви, звичайний пенсіонер, без нанесених збитків(як виявилось), просто колись вирішив зробить усіх разом?
Що зробили особисто Ви? Окрім того, що доказувати, що ми не можемо робити танки, мабуть, тим більше, літаки. Та які там танки, по-вашому, ми взагалі нічого серйозного зробити не можемо. Мабуть, Ви вже за порадою Кулєби прямуєте до армії "з лопатою". То і прямуйте.
detroytred написав:Може саме з цього ростуть ноги отих всіх дивних рішень та поведінки влади?
легко намекну, надо что-то делать чтобы помощь хотя бы не сокращали. Я про эффективность вчера писал.
Портніков доволі відкрито й у лоба висловився, що саме потрібно для невтрачання інтересу та стимулювання допомоги. Трагедії... Отак прямо у лоба. Ще й пояснив, що на жаль отака правда життя. Допомагають, коли лихо...
Погарячкував мабуть. Але стверджував доволі серйозно. Концептуально, так би мовити.