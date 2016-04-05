обоснования надо, а не трагедии. Не делайте из Запада монстров. Я в этом интервью вижу попытку выглядеть рассудительными и эффективными. Наверное по этим пунктам были сомнения.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:00
Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:02
Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:04
там дословно речь шла про то, что именно трагедии ужасают широкие массы простых людей - электорат западных политиков, - получаючих после этого волшебные пендали увеличивать помощь Украине
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 02 лют, 2024 00:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:05
Поки з того шо я бачив безпілотники і є причиною позиційної війни. 1.розвідувальнокоректувальні унеможливлюють концентрацію накопичення сил, просування колон техніки, створення запасів артбоєприпасів на польових складах рао. 2. Ефективність фпв обмежена засобами реб. А атакуючі війська не встигають встановити захист. Особливо тактика штурмів дрібними групами піхоти вразлива для фпв.
3. Щодо баражуючих, типу ланцет то ми програєм всуху.
4. За дальні не знаю. Думаю смисл є запусти пару десь з барж по дальньому востоку або по мурманську. Пропагандистський ефект під вибори буде серйозний
Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:07
Чому монстров-то?
Цілком логічне пояснення: допомога, саме допомога тому, хто потрапив у лихо. Допомагають.
Допомогу ж з причини просто партнерства більш складно обгрунтувати. І вона швидко вичерпується.
Да і взагалі партнерство це більше домовлення, зобов'язання, а не допомога.
Західному обивателю що допомога для боротьби з глобальним потеплінням, що з орками якось однаково пофіг...
А от відчути, що допомога тим, хто в лихо потрапив, це інше.
Ну так я зрозумів Портнікова. Він більш досвідчений в питаннях міжсуспільних відносин.
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Banderlog
Дякую за пояснення.
Може є ще альтернативні якісь точки зору.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 лют, 2024 00:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:12
К сожалению, нет. Так и есть.
В мире происходит слишком много событий, слишком много информации. Внимание привлекает что-то из ряда вон выходящее. Желательно, трагическое. И чем больше жертв, тем лучше. 10-20 не впечатляет. Как правильно писал когда-то будивельник, уж не помню по какому поводу (по ковиду?): "У нас на дорогах погибает каждый день больше". Нужно хотя бы 1000, а лучше 10 000, желательно, единоразово - вот тогда будет бурная мировая реакция.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 02 лют, 2024 00:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Насправді так воно і буде , якщо Україна програє, то через 5-10 років до існуючої російської армії додатково мобілізують всіх українців, які виживуть після війни і нова армія російської імперії поповнена мобілізованими українцями піде на Європу.
У нас уже є такий приклад . Якщо ми подивимося на так звані ЛНР дНР
То мобілізовані з цих псевдореспублік являються найбільш мотивованими і найкращими бійцями на боці російської імперії . Якщо ви сумніваєтесь в їх мотиваці можете подивитися трьох чи чотирьох годинну лекцію , яку для них провів Золкін.
Невже в Європі настільки, не знаю як це сказати, недалекоглядні і обмежені що цього не розуміють.
Продовжуючи споживати російський газ та іншу російську продукцію в тому числі алюміній нафту ... Це все виглядає якимось договорняком. А повторюсь ми продовжуємо прокачувати російську нафту і газ та інше всіми нашими нафто і газо проводами в Європу. Дуже весело виглядає на цьому фоні новина що Україна відновила право власності над трубою Медведчука Порошенка , якою качали дизель з рф. Про записи медведчука вже всі забули.
А ще дуже дивним виглядає обмеження для наших збройних сил не атакувати територію російської федерації
Враховуючи ці два фактора нафто газо проводи та заборону воювати на території рф це все дуже демотивує
Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:20
Обоснования нужны политикам. Простому обывателю, "электорату", как правильно написал flysoulfly, нужны трагедии.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:21
Banderlog
Согласен.
Для пропагандистского эффекта лучше по Мурманску, Дальний Восток слишком далеко. А ещё лучше по Москве.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:26
Муляж 152го от Д20 на военке нашей 42кг был
Боевая часть и пена в муляже не сильно думаю различаются по весу
Возможно парень на фото ещё больше меня или даже Биии и утром он разводку делает 2х пудовыми гирями
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