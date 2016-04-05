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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6603660466056606>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:00

  detroytred написав:Погарячкував мабуть. Але стверджував доволі серйозно. Концептуально, так би мовити.
обоснования надо, а не трагедии. Не делайте из Запада монстров. Я в этом интервью вижу попытку выглядеть рассудительными и эффективными. Наверное по этим пунктам были сомнения.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:02

  moveton написав:Поэтому, безусловно, Зеленский не агент Кремля
а ермаки, татаровы, гетманцевы ?
и бриты и янки уже чуть ли не открытым текстом про них намекали
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:04

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Погарячкував мабуть. Але стверджував доволі серйозно. Концептуально, так би мовити.
обоснования надо, а не трагедии. Не делайте из Запада монстров.
там дословно речь шла про то, что именно трагедии ужасают широкие массы простых людей - электорат западных политиков, - получаючих после этого волшебные пендали увеличивать помощь Украине
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 02 лют, 2024 00:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:05

  detroytred написав:Не вистачає знань зрозуміти:

* «Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин», - підкреслив він.*
https://varta1.com.ua/news/zminivsya-pl ... 76406.html

Як саме безпілотники (які до того ж є і у супротивника) можуть забезпечити вихід з позиційної війни?

Поки з того шо я бачив безпілотники і є причиною позиційної війни. 1.розвідувальнокоректувальні унеможливлюють концентрацію накопичення сил, просування колон техніки, створення запасів артбоєприпасів на польових складах рао. 2. Ефективність фпв обмежена засобами реб. А атакуючі війська не встигають встановити захист. Особливо тактика штурмів дрібними групами піхоти вразлива для фпв.
3. Щодо баражуючих, типу ланцет то ми програєм всуху.
4. За дальні не знаю. Думаю смисл є запусти пару десь з барж по дальньому востоку або по мурманську. Пропагандистський ефект під вибори буде серйозний
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:07

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Погарячкував мабуть. Але стверджував доволі серйозно. Концептуально, так би мовити.
обоснования надо, а не трагедии. Не делайте из Запада монстров.

Чому монстров-то?

Цілком логічне пояснення: допомога, саме допомога тому, хто потрапив у лихо. Допомагають.

Допомогу ж з причини просто партнерства більш складно обгрунтувати. І вона швидко вичерпується.
Да і взагалі партнерство це більше домовлення, зобов'язання, а не допомога.

Західному обивателю що допомога для боротьби з глобальним потеплінням, що з орками якось однаково пофіг...
А от відчути, що допомога тим, хто в лихо потрапив, це інше.

Ну так я зрозумів Портнікова. Він більш досвідчений в питаннях міжсуспільних відносин.
___________
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Дякую за пояснення.
Може є ще альтернативні якісь точки зору.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 лют, 2024 00:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:12

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Може саме з цього ростуть ноги отих всіх дивних рішень та поведінки влади?
легко намекну, надо что-то делать чтобы помощь хотя бы не сокращали. Я про эффективность вчера писал.

Портніков доволі відкрито й у лоба висловився, що саме потрібно для невтрачання інтересу та стимулювання допомоги.
Трагедії...
Отак прямо у лоба.
Ще й пояснив, що на жаль отака правда життя.
Допомагають, коли лихо...

Погарячкував мабуть. Але стверджував доволі серйозно. Концептуально, так би мовити.

К сожалению, нет. Так и есть.
В мире происходит слишком много событий, слишком много информации. Внимание привлекает что-то из ряда вон выходящее. Желательно, трагическое. И чем больше жертв, тем лучше. 10-20 не впечатляет. Как правильно писал когда-то будивельник, уж не помню по какому поводу (по ковиду?): "У нас на дорогах погибает каждый день больше". Нужно хотя бы 1000, а лучше 10 000, желательно, единоразово - вот тогда будет бурная мировая реакция.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 02 лют, 2024 00:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:
  Ірина_ написав:Припустимо, що буде офіційне оголошення про те, що грошей від США нам чекати не варто.
Які б кроки зробили ви, в такому разі, де брали гроші та за допомогою яких механізмів, якби це залежало особисто від вас, як від представника влади?

Напомнило знаменитую рубрику литературки "Если бы директором был я" :)
Попробую в том же духе :)

В этой ситуации я бы немедленно объявил войну США.
Т.к. это нападение на НАТО, европейские члены альянса вынуждены были бы за них вступиться и начать боевые действия. Сопротивления они бы не встретили - я бы быстро сдался, согласившись передать всю страну (естественно, в международно признанных границах) под контроль ЕС и НАТО. Так мы бы оказались в этих организациях сразу, но с другого входа, а наша война стала бы войной рашки с НАТО, с перспективой перехода в глобальную ядерную.
Единственным способом избежать такой страшной опасности стала бы немедленная капитуляция США с согласием выплачивать нам репарации в трехкратном размере от обещанной, но зажатой помощи. Устраивать политические торги по поводу репараций будет затруднительно.
Я бы даже заранее начал бы переговоры о таком сценарии с Байденом, чтобы он мог хорошо подготовиться и убедительно обвинить во всем Трампа.

А если серьезно, даже имея объем информации, доступный высшей власти, нельзя заранее выработать единственный сценарий - кроме США, есть еще и Европа, которой тоже придется как-то реагировать. Естественно, наши действия должны зависеть от складывающейся в каждый момент времени ситуации.

Насправді так воно і буде , якщо Україна програє, то через 5-10 років до існуючої російської армії додатково мобілізують всіх українців, які виживуть після війни і нова армія російської імперії поповнена мобілізованими українцями піде на Європу.
У нас уже є такий приклад . Якщо ми подивимося на так звані ЛНР дНР
То мобілізовані з цих псевдореспублік являються найбільш мотивованими і найкращими бійцями на боці російської імперії . Якщо ви сумніваєтесь в їх мотиваці можете подивитися трьох чи чотирьох годинну лекцію , яку для них провів Золкін.
Невже в Європі настільки, не знаю як це сказати, недалекоглядні і обмежені що цього не розуміють. :shock:
Продовжуючи споживати російський газ та іншу російську продукцію в тому числі алюміній нафту ... Це все виглядає якимось договорняком. А повторюсь ми продовжуємо прокачувати російську нафту і газ та інше всіми нашими нафто і газо проводами в Європу. Дуже весело виглядає на цьому фоні новина що Україна відновила право власності над трубою Медведчука Порошенка , якою качали дизель з рф. Про записи медведчука вже всі забули.
А ще дуже дивним виглядає обмеження для наших збройних сил не атакувати територію російської федерації :shock:
Враховуючи ці два фактора нафто газо проводи та заборону воювати на території рф це все дуже демотивує
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:20

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Погарячкував мабуть. Але стверджував доволі серйозно. Концептуально, так би мовити.
обоснования надо, а не трагедии. Не делайте из Запада монстров. Я в этом интервью вижу попытку выглядеть рассудительными и эффективными. Наверное по этим пунктам были сомнения.

Обоснования нужны политикам. Простому обывателю, "электорату", как правильно написал flysoulfly, нужны трагедии.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:21

Banderlog
Согласен.
Для пропагандистского эффекта лучше по Мурманску, Дальний Восток слишком далеко. А ещё лучше по Москве.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:26

  Hotab написав:Це він так на фото тримає 155мм снаряд?
Це ж скільки вага?

https://www.facebook.com/share/p/QM9fEA ... tid=WC7FNe


Детройт, без почуття гумору вам від stm не відбитись)


Зображення

Муляж 152го от Д20 на военке нашей 42кг был
Боевая часть и пена в муляже не сильно думаю различаются по весу
Возможно парень на фото ещё больше меня или даже Биии и утром он разводку делает 2х пудовыми гирями
барабашов
 
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