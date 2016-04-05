Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:13

Сибарит написав: Ірина_ написав: Припустимо, що буде офіційне оголошення про те, що грошей від США нам чекати не варто.

Які б кроки зробили ви, в такому разі, де брали гроші та за допомогою яких механізмів, якби це залежало особисто від вас, як від представника влади? Припустимо, що буде офіційне оголошення про те, що грошей від США нам чекати не варто.Які б кроки зробили ви, в такому разі, де брали гроші та за допомогою яких механізмів, якби це залежало особисто від вас, як від представника влади?

Напомнило знаменитую рубрику литературки "Если бы директором был я"

Попробую в том же духе



В этой ситуации я бы немедленно объявил войну США.

Т.к. это нападение на НАТО, европейские члены альянса вынуждены были бы за них вступиться и начать боевые действия. Сопротивления они бы не встретили - я бы быстро сдался, согласившись передать всю страну (естественно, в международно признанных границах) под контроль ЕС и НАТО. Так мы бы оказались в этих организациях сразу, но с другого входа, а наша война стала бы войной рашки с НАТО, с перспективой перехода в глобальную ядерную.

Единственным способом избежать такой страшной опасности стала бы немедленная капитуляция США с согласием выплачивать нам репарации в трехкратном размере от обещанной, но зажатой помощи. Устраивать политические торги по поводу репараций будет затруднительно.

Я бы даже заранее начал бы переговоры о таком сценарии с Байденом, чтобы он мог хорошо подготовиться и убедительно обвинить во всем Трампа.



А если серьезно, даже имея объем информации, доступный высшей власти, нельзя заранее выработать единственный сценарий - кроме США, есть еще и Европа, которой тоже придется как-то реагировать. Естественно, наши действия должны зависеть от складывающейся в каждый момент времени ситуации. Напомнило знаменитую рубрику литературки "Если бы директором был я"Попробую в том же духеВ этой ситуации я бы немедленно объявил войну США.Т.к. это нападение на НАТО, европейские члены альянса вынуждены были бы за них вступиться и начать боевые действия. Сопротивления они бы не встретили - я бы быстро сдался, согласившись передать всю страну (естественно, в международно признанных границах) под контроль ЕС и НАТО. Так мы бы оказались в этих организациях сразу, но с другого входа, а наша война стала бы войной рашки с НАТО, с перспективой перехода в глобальную ядерную.Единственным способом избежать такой страшной опасности стала бы немедленная капитуляция США с согласием выплачивать нам репарации в трехкратном размере от обещанной, но зажатой помощи. Устраивать политические торги по поводу репараций будет затруднительно.Я бы даже заранее начал бы переговоры о таком сценарии с Байденом, чтобы он мог хорошо подготовиться и убедительно обвинить во всем Трампа.А если серьезно, даже имея объем информации, доступный высшей власти, нельзя заранее выработать единственный сценарий - кроме США, есть еще и Европа, которой тоже придется как-то реагировать. Естественно, наши действия должны зависеть от складывающейся в каждый момент времени ситуации.

Насправді так воно і буде , якщо Україна програє, то через 5-10 років до існуючої російської армії додатково мобілізують всіх українців, які виживуть після війни і нова армія російської імперії поповнена мобілізованими українцями піде на Європу.У нас уже є такий приклад . Якщо ми подивимося на так звані ЛНР дНРТо мобілізовані з цих псевдореспублік являються найбільш мотивованими і найкращими бійцями на боці російської імперії . Якщо ви сумніваєтесь в їх мотиваці можете подивитися трьох чи чотирьох годинну лекцію , яку для них провів Золкін.Невже в Європі настільки, не знаю як це сказати, недалекоглядні і обмежені що цього не розуміють.Продовжуючи споживати російський газ та іншу російську продукцію в тому числі алюміній нафту ... Це все виглядає якимось договорняком. А повторюсь ми продовжуємо прокачувати російську нафту і газ та інше всіми нашими нафто і газо проводами в Європу. Дуже весело виглядає на цьому фоні новина що Україна відновила право власності над трубою Медведчука Порошенка , якою качали дизель з рф. Про записи медведчука вже всі забули.А ще дуже дивним виглядає обмеження для наших збройних сил не атакувати територію російської федераціїВраховуючи ці два фактора нафто газо проводи та заборону воювати на території рф це все дуже демотивує