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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6603660466056606
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:31

  ЛАД написав:Banderlog
Согласен.
Для пропагандистского эффекта лучше по Мурманску, Дальний Восток слишком далеко. А ещё лучше по Москве.
если по Мурманску - в остальной раше вообще не заметят.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:32

  detroytred написав:Не вистачає знань зрозуміти:

* «Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин», - підкреслив він.*
https://varta1.com.ua/news/zminivsya-pl ... 76406.html

Як саме безпілотники (які до того ж є і у супротивника) можуть забезпечити вихід з позиційної війни?


Аналог артиллерии: у кого их больше и дальше бьет - тот разбивает части противника в хлам после чего пехота может идти в атаку. Вообще война показала четкие изменения тактики в сторону дронов и ракет, а самолеты фронтовой авиации и корабли постепенно отмирают. Одно то что мы практически утопили флот России вообще не имея своего флота четкий тому сигнал.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:35

  flysoulfly написав:
  ЛАД написав:Banderlog
Согласен.
Для пропагандистского эффекта лучше по Мурманску, Дальний Восток слишком далеко. А ещё лучше по Москве.
если по Мурманску - в остальной раше вообще не заметят.


Это если по городу - то не заметят. А если Северный Флот что там стоит утопить - то заметят.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:38

  katso написав:
  flysoulfly написав:
  ЛАД написав:Banderlog
Согласен.
Для пропагандистского эффекта лучше по Мурманску, Дальний Восток слишком далеко. А ещё лучше по Москве.
если по Мурманску - в остальной раше вообще не заметят.


Это если по городу - то не заметят. А если Северный Флот что там стоит утопить - то заметят.
ну то ж не Мурманск - а Йоканьга. Но заметят только те кому положено знать.
Расияне даже на ядерный гриб в заполярье без передачи скабеевой внимания не обратят - это ж не цена на водку или яйца
flysoulfly
 
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  #<1 ... 6603660466056606
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