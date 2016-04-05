* «Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин», - підкреслив він.* https://varta1.com.ua/news/zminivsya-pl ... 76406.html
Як саме безпілотники (які до того ж є і у супротивника) можуть забезпечити вихід з позиційної війни?
Аналог артиллерии: у кого их больше и дальше бьет - тот разбивает части противника в хлам после чего пехота может идти в атаку. Вообще война показала четкие изменения тактики в сторону дронов и ракет, а самолеты фронтовой авиации и корабли постепенно отмирают. Одно то что мы практически утопили флот России вообще не имея своего флота четкий тому сигнал.
ЕС согласовал пакет на 50 миллиардов евро для Украины, поскольку Виктор Орбан поддался давлению. ........... Орбан, наконец, поддался давлению после серии 11-часовых встреч с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, а также президентами Европейской комиссии и Совета Урсулой фон дер. Лейен и Шарль Мишель.
Президент США Джо Байден продолжает использовать президентские полномочия для обхода республиканской блокады. Его госсекретарь Энтони Блинкен уведомил греческое правительство о том, что США передадут Греции излишки военной техники, включая самолеты C-130; 60 боевых бронированных машин Bradley, которые ценятся украинцами; корабли; грузовики; и другое оборудование. По данным греческих СМИ, существует договоренность о том, что Греция осуществит эквивалентную передачу оборудования Украине.