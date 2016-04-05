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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6604660566066607>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:31

  ЛАД написав:Banderlog
Согласен.
Для пропагандистского эффекта лучше по Мурманску, Дальний Восток слишком далеко. А ещё лучше по Москве.
если по Мурманску - в остальной раше вообще не заметят.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:32

  detroytred написав:Не вистачає знань зрозуміти:

* «Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин», - підкреслив він.*
https://varta1.com.ua/news/zminivsya-pl ... 76406.html

Як саме безпілотники (які до того ж є і у супротивника) можуть забезпечити вихід з позиційної війни?


Аналог артиллерии: у кого их больше и дальше бьет - тот разбивает части противника в хлам после чего пехота может идти в атаку. Вообще война показала четкие изменения тактики в сторону дронов и ракет, а самолеты фронтовой авиации и корабли постепенно отмирают. Одно то что мы практически утопили флот России вообще не имея своего флота четкий тому сигнал.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:35

  flysoulfly написав:
  ЛАД написав:Banderlog
Согласен.
Для пропагандистского эффекта лучше по Мурманску, Дальний Восток слишком далеко. А ещё лучше по Москве.
если по Мурманску - в остальной раше вообще не заметят.


Это если по городу - то не заметят. А если Северный Флот что там стоит утопить - то заметят.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 00:38

  katso написав:
  flysoulfly написав:
  ЛАД написав:Banderlog
Согласен.
Для пропагандистского эффекта лучше по Мурманску, Дальний Восток слишком далеко. А ещё лучше по Москве.
если по Мурманску - в остальной раше вообще не заметят.


Это если по городу - то не заметят. А если Северный Флот что там стоит утопить - то заметят.
ну то ж не Мурманск - а Йоканьга. Но заметят только те кому положено знать.
Расияне даже на ядерный гриб в заполярье без передачи скабеевой внимания не обратят - это ж не цена на водку или яйца
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 01:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab, насколько австралийские F-18 Hornet могли быть полезны для Украины?
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 01:24

  flysoulfly написав:
  moveton написав:Поэтому, безусловно, Зеленский не агент Кремля
а ермаки, татаровы, гетманцевы ?
и бриты и янки уже чуть ли не открытым текстом про них намекали

В свинячо-бутусівській пропаганді намєкалі.
Розкажи головам ЦРУ, Мі-6, Моссад, що вони зустрічаються з агентом ФСБ.
Дебіли.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 01:29

detroytred
Посмотрел оригинал статьи - https://edition.cnn.com/2024/02/01/opinions/ukraine-army-chief-war-strategy-russia-valerii-zaluzhnyi/index.html - и эссе самого Залужного - https://s3.documentcloud.org/documents/24400154/ukraine-valerii-zaluzhnyi-essay-design-of-war.pdf.
Не знаю, я, конечно, давно не интересовался военными вопросами и не берусь высказывать окончательное суждение, но если бы не сообщение перед НГ о том, что "Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный защитил диссертацию в Национальном университете "Одесская юридическая академия" и получил научную степень доктора философии", я бы решил, что это эссе написано исключительно для диссертации - положено иметь публикации.
Может, он хочет защитить ещё одну, более близкую к военному делу, а не по праву, пусть даже военному.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 01:37

  Howl написав:Hotab, насколько австралийские F-18 Hornet могли быть полезны для Украины?

Як на мене то ф-18 цікавіші бо це все-таки палубник і без проблем може сідати на наші аеродроми. Головна проблема в тому, що вони не виробляються з 1990 року і в нормальному стані їх майже нема.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 02:00

ЕС согласовал пакет на 50 миллиардов евро для Украины, поскольку Виктор Орбан поддался давлению.
...........
Орбан, наконец, поддался давлению после серии 11-часовых встреч с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, а также президентами Европейской комиссии и Совета Урсулой фон дер. Лейен и Шарль Мишель.

https://www.theguardian.com/world/2024/feb/01/eu-agrees-50bn-package-for-ukraine-as-viktor-orban-bows-to-pressure
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 02:08

Президент США Джо Байден продолжает использовать президентские полномочия для обхода республиканской блокады. Его госсекретарь Энтони Блинкен уведомил греческое правительство о том, что США передадут Греции излишки военной техники, включая самолеты C-130; 60 боевых бронированных машин Bradley, которые ценятся украинцами; корабли; грузовики; и другое оборудование. По данным греческих СМИ, существует договоренность о том, что Греция осуществит эквивалентную передачу оборудования Украине.

https://www.theguardian.com/world/live/2024/feb/01/russia-ukraine-war-live-latest-news-updates?filterKeyEvents=false&page=with:block-65bb80248f0816b984cc4a10#block-65bb80248f0816b984cc4a10
ЛАД
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  #<1 ... 6604660566066607>
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