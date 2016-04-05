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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 02:25
https://www.bbc.com/russian/articles/cy7r9e9n57qo
В Великобритании прошли первые успешные испытания нового оружия: воздушную цель поразил мощный лазер.
Эксперты считают, что это лазер может стать недорогой альтернативой ракетам в системе ПВО: им можно будет сбивать, например, дроны.
По словам представителей Министерства обороны Британии, точность оружия, которое назвали DragonFire, такова, что оно способно попасть монету в 1 фунт с расстояния в километр.
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Bukka
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