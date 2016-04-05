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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6604660566066607
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 02:25

В Великобритании прошли первые успешные испытания нового оружия: воздушную цель поразил мощный лазер.

Эксперты считают, что это лазер может стать недорогой альтернативой ракетам в системе ПВО: им можно будет сбивать, например, дроны.

По словам представителей Министерства обороны Британии, точность оружия, которое назвали DragonFire, такова, что оно способно попасть монету в 1 фунт с расстояния в километр.
.........

https://www.bbc.com/russian/articles/cy7r9e9n57qo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 06:13

  unicdima написав:
  Howl написав:Hotab, насколько австралийские F-18 Hornet могли быть полезны для Украины?

Як на мене то ф-18 цікавіші бо це все-таки палубник і без проблем може сідати на наші аеродроми. Головна проблема в тому, що вони не виробляються з 1990 року і в нормальному стані їх майже нема.

Вони основа палубної авіації сша. там достатньо модернізацій та ремонтів. І їх кількість цілком товарна.
Мінусом є те що дорогі в ціні та в експлуатації.
Волинь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 06:37

  Волинь написав:
  unicdima написав:
  Howl написав:Hotab, насколько австралийские F-18 Hornet могли быть полезны для Украины?

Як на мене то ф-18 цікавіші бо це все-таки палубник і без проблем може сідати на наші аеродроми. Головна проблема в тому, що вони не виробляються з 1990 року і в нормальному стані їх майже нема.

Вони основа палубної авіації сша. там достатньо модернізацій та ремонтів. І їх кількість цілком товарна.
Мінусом є те що дорогі в ціні та в експлуатації.

Смысл в дозвуковой и древней авиации даже на шару????
барабашов
 
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