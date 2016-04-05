Він також попередив, що Захід неодмінно скоротить військову та фінансову підтримку України у разі заморозки війни. На думку Карася, Захід не боїться відновлення російської агресії в майбутньому, оскільки переконаний, що Україна все одно зможе зупинити росіян.
Shmidt Ви учора викладали журналіста Бабченко з посилом "усьопропало", порівняйте з альтернативною думкою військового:
"Війна не тримається на одній або двох особах, а перестановки в командуванні сил оборони не призведуть до катастрофічних наслідків. Про це в ефіріпроекту "Тема з Наталією Мосейчук" заявив заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась, коментуючи можливу відставку Залужного.
"Потрібно розуміти, що главком - це фігура. Але за ним слідує начальник Генштабу, який виконує організаційну роботу. Є керівники Сухопутних військ. Є Повітряні сили. Є купа інших генералів, які очолюють ці ОСУВ", - пояснив Карась.
Він підкреслив, що в Україні багато командувачів, кожен з яких виконує роботу за конкретним напрямком.
"Війна не тримається на одній або двох особах. Коли люди думають, що нам - "гайки" (у разі відставки генерала Залужного. - ред.), то ні. Нам не "гайки", навіть якщо нас зрадить половина заходу", - додав Карась.
unicdima написав:Як на мене то ф-18 цікавіші бо це все-таки палубник і без проблем може сідати на наші аеродроми. Головна проблема в тому, що вони не виробляються з 1990 року і в нормальному стані їх майже нема.
Вони основа палубної авіації сша. там достатньо модернізацій та ремонтів. І їх кількість цілком товарна. Мінусом є те що дорогі в ціні та в експлуатації.
Смысл в дозвуковой и древней авиации даже на шару????
У барабашова своя цифра швидкості звуку. Йому 1500 км/год то дозвук. Це я не кажу про те, що хто де на понадзвуку воює? Якщо там буде свіжа РЛС (а там є різні) - то треба. Про фінансову сторону утримання нічого не скажу.
Як одночасно в експертів уживається: - По-друге, РФ становитиме загрозу для Заходу у довгостроковій перспективі, адже військова поразка Кремля у війні малоймовірна. - Автори звіту зазначили, що для цього необхідно завдати Росії поразки в Україні, без якої неможливо перейти до стратегії стримування. https://www.unian.ua/world/novini-svitu ... 30775.html
А так все логічно. Аналітики буцають м'яча саме Штатам.
Це, stm, спеціально для вас. Так що чекаю відповіді на мої питання. А там може й Флер те ж саме зробить, бо хитро... ще та --- багна накидала-навигадувала, а як надати відповіді за нього, то "не читаю, він в ЧС".
* «Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин», - підкреслив він.* https://varta1.com.ua/news/zminivsya-pl ... 76406.html
Як саме безпілотники (які до того ж є і у супротивника) можуть забезпечити вихід з позиційної війни?
Аналог артиллерии: у кого их больше и дальше бьет - тот разбивает части противника в хлам после чего пехота может идти в атаку. Вообще война показала четкие изменения тактики в сторону дронов и ракет, а самолеты фронтовой авиации и корабли постепенно отмирают. Одно то что мы практически утопили флот России вообще не имея своего флота четкий тому сигнал.
Залізо-бетонні укриття... Ще більша відстань між військами на ЛБЗ. Тобто війна ще більш позиційніша.
Точніше ЛБЗ і овсім не потрібна. Сидять дронщики в образно містах-фортецях в бункерах і контролюють ділянки, райони. Вшир та вглиб. Без окопів...
Черговий кумир? Чому ти в бліндажу, а цей ні? Ти ж ніколи автомат живий в очі не бачив, а цей кадровий офіцер призивного віку, який давав присягу в якій обіцяв захищати Вітчизну, чому її захищаєш ти з 9-ма класами сільської школи, а не цей з вищою військовою освітою? Га?
Я-то відповів вже раз -надцять чому я не на вслужбі, і чому саме не в бліндажу. Під бліндаж саме ти дуже й дуже підходиш. За усіма параметрами. Точніше за визначеним порядком проходження вслужби. Бо я за своїми параметрами визначений для контролю-перевірок тебе (точніше твоїх командирів) або навчання тебе або їх. Перевчати й мене потрібно буде для цього, для поруч з "бліндажами". Отака в нас різна військова доля виходить, уявляєш? І це не моя хатєлка, а такий визначений порядок проходження вслужби. Звідки твоя хатєлка революційного матроса ти мовчиш?
А от ти-доброволець чому досі за два роки так і не дійшов -- ? На яке ти відмовчуєшся. Але по колу задаєш своє. Чому? Га? Почни з себе, а потім генеруй претензії до інших. А ти мовчиш навіть після зворотнього.
І нагадай де ото я саме Холяві писав? Чесно, щось поки не знаходжу. Але пригадай, що ти Герою Успіху писав, негарний ти чоловік.
Дивні люди... Ще раз питаю: це НЛП якесь чи що??? Невже банальне бикування. Бичарою або бичихою вперто перти своє і тільки своє претензіями, звинуваченнями.
Хіба для ТЦК важливо, яка у вас ВОС? Важливо виконати план, а потім відправити на перенавчання для більш востребуваної ВОС. Поправте мене, якщо я помиляюсь.