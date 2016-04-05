detroytred написав:

Василь-Рівне написав: Успіх написав: Піраньї, які кусають Детройта Піраньї, які кусають Детройта

Черговий кумир? Чому ти в бліндажу, а цей ні? Ти ж ніколи автомат живий в очі не бачив, а цей кадровий офіцер призивного віку, який давав присягу в якій обіцяв захищати Вітчизну, чому її захищаєш ти з 9-ма класами сільської школи, а не цей з вищою військовою освітою? Га? Черговий кумир? Чому ти в бліндажу, а цей ні? Ти ж ніколи автомат живий в очі не бачив, а цей кадровий офіцер призивного віку, який давав присягу в якій обіцяв захищати Вітчизну, чому її захищаєш ти з 9-ма класами сільської школи, а не цей з вищою військовою освітою? Га?

Я-то відповів вже раз -надцять чому я не на вслужбі, і чому саме не в бліндажу. Під бліндаж саме ти дуже й дуже підходиш. За усіма параметрами. Точніше за визначеним порядком проходження вслужби.Бо я за своїми параметрами визначений для контролю-перевірок тебе (точніше твоїх командирів) або навчання тебе або їх. Перевчати й мене потрібно буде для цього, для поруч з "бліндажами".Отака в нас різна військова доля виходить, уявляєш?І це не моя хатєлка, а такий визначений порядок проходження вслужби.Звідки твоя хатєлка революційного матроса ти мовчиш?А от ти-доброволець чому досі за два роки так і не дійшов -- ?На яке ти відмовчуєшся.Але по колу задаєш своє.Чому? Га?Почни з себе, а потім генеруй претензії до інших.А ти мовчиш навіть після зворотнього.І нагадай де ото я саме Холяві писав? Чесно, щось поки не знаходжу.Але пригадай, що ти Герою Успіху писав, негарний ти чоловік.Дивні люди...Ще раз питаю: це НЛП якесь чи що???Невже банальне бикування. Бичарою або бичихою вперто перти своє і тільки своє претензіями, звинуваченнями.