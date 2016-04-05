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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6605660666076608
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 08:23

  BvB написав:Хіба для ТЦК важливо, яка у вас ВОС? Важливо виконати план, а потім відправити на перенавчання для більш востребуваної ВОС. Поправте мене, якщо я помиляюсь.

Зокрема ВОС, є ще такий параметр, як взвання. І відповідні йому рівні посад.
Перенавчати умовно генерала?
Да ще старого пенса, в якого через умовно пару років граничний вік?
Раціональніше молодого перспективного м-ра на цю посаду підготовити або перевчити.

Чим вище посада, тим більше відповідальності, більше треба знань та вмінь, довше складніше дорожче перенавчання.
А на ті високі посади, де цього треба менше, й так черга черг стоїть))))
Є ще ряд нюансів.

До речі, ДЖУСа-то на перенавчання на Ф-16 не взяли...
detroytred
 
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