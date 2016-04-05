Зокрема ВОС, є ще такий параметр, як взвання. І відповідні йому рівні посад.
Перенавчати умовно генерала?
Да ще старого пенса, в якого через умовно пару років граничний вік?
Раціональніше молодого перспективного м-ра на цю посаду підготовити або перевчити.
Чим вище посада, тим більше відповідальності, більше треба знань та вмінь, довше складніше дорожче перенавчання.
А на ті високі посади, де цього треба менше, й так черга черг стоїть))))
Є ще ряд нюансів.
До речі, ДЖУСа-то на перенавчання на Ф-16 не взяли...